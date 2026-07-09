Loài chim "khổng lồ" cao hơn 1m, vẻ ngoài như "quái vật"

Nhắc đến những loài chim khổng lồ và kỳ lạ nhất thế giới, cò mỏ giày là cái tên không thể bỏ qua. Với vóc dáng cao gần bằng một con người, chiếc mỏ ngoại cỡ như một "vũ khí" săn mồi và tập tính săn bắt đầy ấn tượng, loài chim này luôn khiến giới nghiên cứu cũng như những người yêu thiên nhiên phải kinh ngạc.

Giữa những vùng đầm lầy rộng lớn ở châu Phi tồn tại một loài chim khiến nhiều người kinh ngạc bởi ngoại hình kỳ lạ như bước ra từ thời tiền sử. Không chỉ cao tới hơn 1 m, sở hữu chiếc mỏ khổng lồ có hình dáng đặc biệt, cò mỏ giày còn là một trong những "sát thủ" đáng gờm của vùng nước ngập, có khả năng săn nhiều loài động vật, thậm chí cả cá sấu con.

Cò mỏ giày (tên khoa học Balaeniceps rex) là loài chim quý hiếm chỉ sinh sống tại khu vực Đông và Trung Phi, chủ yếu được tìm thấy ở các quốc gia như Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia, Ethiopia và Nam Sudan. Với vẻ ngoài khác biệt, chúng được xem là một trong những loài chim độc đáo nhất hành tinh.

Một con cò mỏ giày trưởng thành có thể cao khoảng 1,3 m, nặng tới 7 kg, sải cánh rộng hơn 2,5 m. Điểm gây chú ý nhất của loài chim này chính là chiếc mỏ khổng lồ dài khoảng 25 cm, có hình dáng giống một chiếc giày. Đây cũng là một trong những loại mỏ lớn nhất trong thế giới loài chim.

Không sở hữu vẻ ngoài thanh thoát như nhiều loài chim khác, cò mỏ giày mang dáng vẻ mạnh mẽ, thậm chí có phần đáng sợ với đôi chân dài, thân hình cao lớn và ánh mắt lạnh lùng. Chính đặc điểm này khiến chúng thường được ví như "quái vật tiền sử" của các vùng đầm lầy châu Phi.

Chiếc mỏ đặc biệt chính là vũ khí săn mồi lợi hại nhất của cò mỏ giày. Chúng thường săn các loài cá lớn, đặc biệt là cá trê, vốn chiếm phần lớn khẩu phần ăn. Ngoài ra, loài chim này còn có thể ăn lươn, rắn, ếch, vịt và cả những con cá sấu con khi có cơ hội.

Cách săn mồi của cò mỏ giày cũng khiến nhiều người kinh ngạc. Thay vì liên tục di chuyển để tìm kiếm thức ăn, chúng thường đứng bất động hàng giờ giữa đầm lầy, kiên nhẫn quan sát từng chuyển động nhỏ của con mồi. Khi thời cơ đến, cò mỏ giày bất ngờ lao tới với tốc độ nhanh chóng, dùng chiếc mỏ cứng và sắc để tấn công, sau đó nuốt chửng con mồi.

Đặc biệt, khi phát hiện cá sấu con bị bỏ lại mà không có cá sấu bố mẹ bảo vệ, cò mỏ giày có thể nhanh chóng tấn công. Với sức mạnh từ chiếc mỏ lớn, con mồi gần như rất khó thoát khỏi cú đớp chính xác của loài chim săn mồi này.

Không chỉ sở hữu khả năng săn mồi ấn tượng, cò mỏ giày còn có đời sống sinh sản khá đặc biệt. Chúng thường sống đơn độc nhưng có thể kết đôi lâu dài. Mỗi lần sinh sản, chim mẹ thường đẻ khoảng ba quả trứng. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các con non, thường chỉ một con có cơ hội sống sót đến trưởng thành.

Con non nở trước thường khỏe mạnh hơn và có khả năng giành phần lớn thức ăn, thậm chí có thể tấn công những con non nhỏ hơn. Hai con còn lại được xem như nguồn dự phòng trong trường hợp con non đầu tiên không thể sống sót.

Dù có kích thước lớn, khả năng bay của cò mỏ giày lại khá hạn chế. Chúng chỉ có thể bay trong khoảng cách ngắn do tốc độ vỗ cánh chậm hơn nhiều loài chim khác. Mỗi lần bay, chúng thường chỉ di chuyển tối đa khoảng 500 m để tìm kiếm khu vực kiếm ăn mới.

Hiện nay, cò mỏ giày đang đứng trước nguy cơ suy giảm số lượng nghiêm trọng. Các chuyên gia ước tính trên thế giới chỉ còn khoảng vài nghìn cá thể trong tự nhiên. Việc mất môi trường sống, sự xáo trộn của con người và những quan niệm mê tín khiến loài chim này ngày càng bị đe dọa.

Với vẻ ngoài kỳ lạ, tập tính săn mồi độc đáo và số lượng ngày càng giảm, cò mỏ giày không chỉ là một kỳ quan của tự nhiên mà còn là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải bảo vệ những loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ biến mất.