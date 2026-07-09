100% phụ huynh, thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang đề nghị thi lại môn Toán

Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong bài thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, toàn bộ phụ huynh và thí sinh tại điểm thi này thống nhất đề nghị được tổ chức thi lại nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của người học.

Thông tin được ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cho biết tại họp báo chiều nay 9/7 về kết quả xác minh vụ việc.

Theo ông Cảnh, ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tổ chức gặp gỡ toàn bộ học sinh lớp 12, phụ huynh và các thí sinh tự do để thông tin về vụ việc, đồng thời ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của các bên.

Ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy, cả 322/322 phụ huynh học sinh (đạt 100%) và 6/6 thí sinh tự do đều thống nhất đề nghị tổ chức thi lại môn Toán. Theo đại diện Sở, nguyện vọng này nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan, minh bạch của kỳ thi cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các thí sinh.

Trên cơ sở ý kiến của phụ huynh, học sinh và các quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức thi lại môn Toán đối với toàn bộ thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Cũng tại họp báo, Sở kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu bổ sung quy định “lắp đặt hệ thống camera giám sát không kết nối internet trong phòng thi”. Theo Sở, giải pháp này sẽ tăng cường giám sát công tác coi thi, tạo thêm căn cứ phục vụ thanh tra, kiểm tra khi cần thiết, qua đó góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch và nâng cao niềm tin của xã hội đối với các kỳ thi.

Đồng thời, Sở cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án bảo đảm tiến độ xét tuyển đại học, cao đẳng nếu việc thi lại được triển khai, tránh ảnh hưởng đến quyền học tập và quyền lợi chính đáng của các thí sinh.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vụ việc”

Phát biểu kết luận tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định quan điểm xuyên suốt của tỉnh là xử lý vụ việc khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

“Mọi dấu hiệu vi phạm đều phải được làm rõ, xử lý nghiêm nếu có, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những thí sinh không liên quan đến vụ việc, không để các em bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho rằng vụ việc là bài học lớn đối với công tác tổ chức kỳ thi. Tỉnh sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát độc lập và nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ tham gia tổ chức kỳ thi nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ tổng hợp các bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hoàn thiện quy chế theo hướng tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả giám sát.

Tỉnh cũng đề xuất mở rộng việc lắp đặt camera tại các khâu trọng yếu và tăng cường giám sát độc lập nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh tiêu cực trong các kỳ thi.