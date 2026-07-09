Tin vui cho hơn một triệu người cao tuổi

Từ ngày 6/7/2026, toàn bộ người cao tuổi ở Hà Nội (ước tính hơn 1 triệu người) có thêm một lựa chọn mới khi đi xe buýt miễn phí: thẻ điện tử vật lý gắn chip. Đây là loại thẻ được phát hành miễn phí cho hành khách thuộc diện ưu tiên sử dụng xe buýt trợ giá, nhằm tăng tiện ích trong quá trình thành phố chuyển sang hệ thống vé điện tử.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết việc phát hành thẻ gắn chip áp dụng với người dân thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng xe buýt trợ giá. Với người cao tuổi, đây là lựa chọn bổ sung bên cạnh các hình thức đã có như căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ ảo trên điện thoại thông minh.

Ảnh Xe buýt Hà Nội

Có thêm lựa chọn khi đi xe buýt miễn phí

Thời gian qua, Hà Nội đang từng bước hiện đại hóa hệ thống vé xe buýt. Tuy nhiên, với một bộ phận người cao tuổi, việc dùng điện thoại thông minh hoặc thẻ ảo có thể chưa thật sự thuận tiện. Vì vậy, thẻ vật lý gắn chip được xem là phương án dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với những người thường xuyên đi lại bằng xe buýt.

Theo VietnamPlus/TTXVN, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên thuộc diện được miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá. Nhóm này có thể dùng căn cước công dân hoặc thẻ ảo khi đi xe buýt. Việc bổ sung thẻ vật lý gắn chip giúp hành khách có thêm lựa chọn, không phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại thông minh.

Báo Nhân Dân nhận định việc triển khai thẻ điện tử gắn chip là một bước trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực giao thông công cộng của Thủ đô, đồng thời thể hiện sự quan tâm với các nhóm hành khách chính sách.

Ảnh Báo Văn Hoá

Đăng ký trực tuyến, nhận thẻ từ cuối tháng 7

Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, từ ngày 6/7, hành khách có thể đăng ký làm thẻ trực tuyến qua website vedientuonline.com.vn. Khi đăng ký, người dân được chọn nhận thẻ trực tiếp hoặc nhận qua chuyển phát nhanh.

Hồ sơ đăng ký gồm ảnh chụp hai mặt căn cước công dân và ảnh chân dung người sử dụng thẻ. Thời gian trả thẻ đợt đầu dự kiến từ ngày 26/7 đến 31/7/2026. Các đợt tiếp theo dự kiến trả trong 5-10 ngày kể từ khi Trung tâm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Người dân có thể nhận thẻ trực tiếp tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội trong giờ hành chính, hoặc nhận qua chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã đăng ký. Trường hợp nhận qua chuyển phát nhanh, phí vận chuyển được tính theo quy định của đơn vị chuyển phát.

Với người cao tuổi chưa quen thao tác trực tuyến, người thân có thể hỗ trợ đăng ký trên website. Sau khi hồ sơ hợp lệ, hành khách chỉ cần chờ nhận thẻ theo hình thức đã chọn.

Ảnh Doanh nghiệp Tiếp thị

Chưa có thẻ mới vẫn được đi xe buýt miễn phí

Một điểm quan trọng là trong thời gian chờ nhận thẻ gắn chip, người cao tuổi vẫn không bị gián đoạn quyền lợi đi xe buýt miễn phí.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội được VietnamPlus đăng tải, hành khách thuộc diện miễn phí vẫn có thể dùng căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ ảo phi vật lý khi đi xe buýt trợ giá. Với những người đang sử dụng thẻ miễn phí mẫu cũ không gắn chip, loại thẻ này vẫn có giá trị đến hết ngày 31/12/2026.

Điều này đồng nghĩa người cao tuổi chưa kịp đăng ký hoặc chưa nhận được thẻ mới vẫn có thể tiếp tục đi xe buýt miễn phí bằng các hình thức hiện hành. Việc gia hạn thẻ cũ cũng giúp người dân có thêm thời gian làm quen và chuyển đổi sang thẻ mới mà không ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày.

Từ thẻ gắn chip miễn phí đến hệ thống vé điện tử liên thông, Hà Nội đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận giao thông công cộng. Với người cao tuổi, điều đáng chú ý không chỉ là công nghệ mới, mà còn là việc có thêm một lựa chọn đơn giản, dễ dùng và phù hợp hơn với nhu cầu đi lại thường xuyên.



