Hiện tượng lạ xuất hiện bên bờ biển, nhiều người đổ xô đến chụp ảnh: Chuyên gia cảnh báo cực kỳ nguy hiểm

Ngày 5 tháng 7, cư dân mạng đăng tải video cho biết tại bãi biển và mặt biển Đại Mai Sa, Thâm Quyến, Trung Quốc xuất hiện lượng lớn sứa đồng xu. Trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ hình ảnh mình chụp được về loài sứa đồng xu (Porpitidae). Màu sắc và vẻ đẹp kỳ lạ của cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý đặc biệt.

Sứa đồng xu màu xanh lạ và rực rỡ

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng quan tâm liệu loài sứa đồng xu trên bãi biển này có độc hay không.

Đại diện đơn vị quản lý vận hành Công viên ven biển Đại Mai Sa, Công ty TNHH Phát triển Văn hóa Du lịch Cung Triều Sinh Thâm Quyến cho biết, do thời tiết tuần trước nắng nóng, nhiệt độ nước biển tăng cao, nên trên bãi biển Đại Mai Sa xuất hiện các vật thể hình đồng xu phân tán, đây là hiện tượng sinh thái theo mùa. Sau khi phát hiện tình hình, nhân viên quản lý hiện trường đã lập tức tổ chức bộ phận vệ sinh và các nhân viên tại các vị trí liên quan tiến hành dọn dẹp kịp thời.

Vị đại diện liên quan giới thiệu, ngày 5 tháng 7 bãi biển Đại Mai Sa đón gần 40.000 du khách, có hai trường hợp nghi ngờ tiếp xúc với sứa đã đến phòng y tế để khử trùng và giảm ngứa đơn giản. Vị đại diện này nhắc nhở, sứa đồng xu có độc tính nhất định, du khách khi vui chơi bên bờ biển nhất định phải tránh chủ động chạm vào.

Đây không phải là lần đầu tiên sứa đồng xu xuất hiện tại Thâm Quyến. Theo truyền thông đưa tin trước đó, vào tháng 7 năm 2021, vùng biển từ đảo Đông Sơn đến Cát Điếu Sa phía Đông Thâm Quyến đã xuất hiện một loại sinh vật hình "nắp chai".

Sau khi nhân viên Viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Hải thuộc Viện Khoa học Thủy sản Trung Quốc kiểm tra, đã xác nhận đây chính là sứa đồng xu. Đây là lần đầu tiên phát hiện số lượng lớn sứa đồng xu tại vùng biển Thâm Quyến.

Chuyên gia nhắc nhở, người dân và du khách khi vui chơi tại bãi biển, nhất định phải tránh chủ động chạm vào. Nếu không may tiếp xúc dẫn đến da khó chịu và các triệu chứng không thuyên giảm hoặc nặng hơn thì cần kịp thời đi khám bác sĩ.

Nguồn: HK01