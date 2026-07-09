8 khoản chi lớn nhất của nhiều gia đình hiện nay: Càng đến tuổi trung niên càng khó tiết kiệm vì những khoản này

Thu nhập có thể tăng theo thời gian, nhưng chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế và nhà ở cũng tăng không kém. Chính điều này khiến không ít gia đình có tổng thu nhập 35-60 triệu đồng/tháng vẫn luôn cảm thấy "tiền vừa về tài khoản đã có chỗ để đi".

Dưới đây là 8 khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngân sách của nhiều gia đình hiện nay.

8. Tiền điện, nước, internet và các dịch vụ sinh hoạt

Đây là khoản chi dễ bị xem nhẹ vì phát sinh đều đặn mỗi tháng. Tuy nhiên, khi cộng tất cả các hóa đơn gồm điện, nước, internet, truyền hình, điện thoại, phí vệ sinh..., tổng số tiền có thể dao động từ 2-5 triệu đồng/tháng đối với một gia đình 4 người.

Vào mùa hè, riêng tiền điện của nhiều hộ gia đình có thể tăng thêm 1-3 triệu đồng nếu sử dụng điều hòa thường xuyên.

7. Chi phí đi lại

Xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng ô tô hoặc xe máy, phí cầu đường... đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách.

Theo khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê, nhóm chi cho giao thông luôn nằm trong nhóm chi tiêu lớn của hộ gia đình đô thị.

Một gia đình sở hữu ô tô thường phải chi từ 4-10 triệu đồng/tháng cho xăng dầu, gửi xe, bảo hiểm và bảo dưỡng, chưa tính các khoản phát sinh.

6. Chi phí ăn uống

Giá thực phẩm tăng liên tục trong vài năm gần đây khiến tiền chợ trở thành khoản khó tiết kiệm nhất.

Nếu trước đây một gia đình 4 người chỉ cần khoảng 6-7 triệu đồng/tháng thì hiện nay mức 8-12 triệu đồng/tháng đã khá phổ biến tại các thành phố lớn, đặc biệt nếu có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi cần chế độ ăn riêng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhóm thực phẩm và dịch vụ ăn uống luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam.

5. Chi phí chăm sóc sức khỏe

Đến tuổi ngoài 40, nhiều người bắt đầu nhận ra rằng chi phí y tế không còn là khoản phát sinh hiếm gặp.

Khám sức khỏe định kỳ, thuốc men, nha khoa, kính mắt, vật lý trị liệu hay bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình đều khiến ngân sách tăng lên đáng kể.

Theo thống kê của Bộ Y tế, chi tiêu y tế bình quân đầu người tại Việt Nam đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, phản ánh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn khi dân số bước vào giai đoạn già hóa.

4. Tiền học của con

Đây là khoản chi mà rất ít gia đình muốn cắt giảm.

Ngoài học phí, phụ huynh còn phải chi cho:

- Tiền ăn bán trú.

- Đồng phục.

- Sách giáo khoa.

- Học thêm.

- Tiếng Anh.

- Kỹ năng sống.

- Thể thao.

- Các hoạt động ngoại khóa.

Theo khảo sát của một số đơn vị nghiên cứu thị trường, với một học sinh tại khu vực thành thị, tổng chi phí giáo dục có thể dao động 5-15 triệu đồng/tháng, tùy cấp học và loại hình trường.

3. Trả góp nhà hoặc tiền thuê nhà

Đối với nhiều gia đình, đây vẫn là khoản chi lớn nhất kéo dài suốt 15-25 năm.

Nếu vay mua căn hộ khoảng 2-3 tỷ đồng, số tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng thường dao động 12-25 triệu đồng, tùy dư nợ, thời hạn và lãi suất.

Trong khi đó, những gia đình chưa mua nhà cũng phải dành 8-20 triệu đồng/tháng để thuê nhà tại các thành phố lớn.

Khoản chi này gần như không có khả năng cắt giảm nếu chưa thay đổi nơi ở.

2. Phụng dưỡng cha mẹ

Khoản hỗ trợ có thể là tiền sinh hoạt hàng tháng, viện phí, thuốc men hoặc sửa chữa nhà cửa cho bố mẹ.

Nhiều gia đình dành 3-10 triệu đồng/tháng, thậm chí nhiều hơn nếu cha mẹ mắc bệnh mạn tính hoặc cần người chăm sóc.

Đây là khoản chi mang tính trách nhiệm nên rất ít người muốn hoặc có thể cắt giảm.

1. Quỹ dự phòng và các khoản phát sinh bất ngờ

Điều khiến nhiều gia đình mất cân đối tài chính không phải khoản chi cố định mà là những khoản "không hẹn mà đến".

Chẳng hạn:

- Xe hỏng.

- Điều hòa hỏng.

- Đám cưới.

- Hiếu hỷ.

- Người thân nhập viện.

- Con ốm.

- Sửa chữa nhà cửa.

- Học phí đóng theo kỳ.

- Du lịch của trường.

Theo nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, các hộ gia đình nên duy trì quỹ khẩn cấp tương đương 3-6 tháng chi tiêu, nhưng trên thực tế không ít gia đình phải sử dụng ngay khi có biến cố vì chưa tích lũy đủ.

Chính những khoản phát sinh này khiến nhiều người có cảm giác "tháng nào cũng có việc phải chi", dù đã lên kế hoạch rất kỹ.

Các chuyên gia tài chính cho rằng, thay vì cố gắng cắt giảm những khoản thiết yếu, điều quan trọng hơn là thường xuyên rà soát ngân sách, ưu tiên các mục tiêu tài chính dài hạn, hạn chế chi tiêu cảm xúc và xây dựng quỹ dự phòng đủ lớn.

Bởi khi thu nhập tăng chậm hơn tốc độ tăng của chi phí sinh hoạt, việc quản lý dòng tiền hiệu quả sẽ quyết định khả năng tích lũy của mỗi gia đình, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách tiết kiệm từng khoản nhỏ.