Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Tại họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức chiều 9/7, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở gặp gỡ phụ huynh và thí sinh tại Điểm thi trên để lắng nghe ý kiến. Các phụ huynh và thí sinh đều thống nhất đề xuất tổ chức thi lại môn Toán. Sở đã báo cáo, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 17.000 thí sinh lớp 12 của 92 trường dự thi tại 62 điểm thi, với hơn 3.600 cán bộ tham gia các khâu tổ chức.

Sau khi xuất hiện phản ánh về số lượng điểm 10 môn Toán bất thường tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang , Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại các điểm thi, đồng thời phân tích kết quả thi, đối chiếu với học bạ, tập trung vào các thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên hoặc có mức chênh lệch lớn giữa điểm thi và kết quả học tập.

ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang phát biểu tại họp báo.

Theo ông Cảnh, kết quả rà soát cho thấy điểm trung bình các môn thi nhìn chung đều thấp hơn điểm học bạ nhưng vẫn phù hợp với năng lực của học sinh, ngoại trừ môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, môn Ngữ văn 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, mức chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm. Môn Ngoại ngữ 207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó một bài thi đạt điểm 10, với mức chênh lệch trung bình 0,31 điểm so với học bạ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kết quả của hai môn này không có dấu hiệu bất thường.

Đối với môn Toán, việc 147 thí sinh đạt điểm 10 được xác định là dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi. “Qua rà soát và phân tích dữ liệu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi môn Toán tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và đang tiếp tục xử lý theo quy định”, ông Hoàng Minh Cảnh cho biết.

Trước đó, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả môn Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Qua kiểm tra ban đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản và chấm thi, nhưng nhận định kết quả môn Toán tại điểm thi này có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục xác minh, đặc biệt đối với công tác coi thi.