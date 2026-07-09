Vợ lương gấp đôi, chồng nghỉ việc ở nhà chăm con: "Chúng tôi chỉ chọn phương án hợp lý nhất"

Lựa chọn “đảo vai” giúp gia đình yên ấm hơn

Ở tuổi 33, Lee Yong-woo từng có 6 năm làm việc tại một công ty công nghệ thông tin ở Hàn Quốc. Thế nhưng hiện nay, công việc mỗi ngày của anh không còn là họp hành hay xử lý dự án, mà là đưa con gái đến nhà trẻ, rồi đi chợ, về nhà chuẩn bị bữa tối, đồng thời quán xuyến mọi việc trong gia đình. Ban đầu, Lee thừa nhận anh khá ái ngại trước ánh nhìn của người khác khi trở thành một ông bố toàn thời gian.

"Tôi từng để ý xem mọi người nghĩ gì về mình. Nhưng giờ đây điều quan trọng không phải là họ có thấy đàn ông ở nhà nội trợ là kỳ lạ hay không, mà là gia đình tôi có hạnh phúc hay không. Trước kia tôi chỉ là một phó phòng ở công ty, còn bây giờ tôi là người điều hành cả gia đình" - Lee chia sẻ với vẻ tự hào.

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Quyết định trở thành “người chồng nội trợ” của Lee hoàn toàn là một lựa chọn chủ động, không hề bốc đồng. Lee cho biết vợ anh là quản lý tại một tập đoàn lớn, có thu nhập gấp đôi lương của anh. Nếu Lee tiếp tục đi làm, 2 vợ chồng phải thuê người trông trẻ và người giúp việc với chi phí gần như tương đương tiền lương của Lee. Thế nên sau khi suy tính, cả 2 thống nhất Lee sẽ nghỉ việc, ở nhà chăm con và vun vén gia đình, trách nhiệm trụ cột kinh tế do vợ đảm nhận.

"Chúng tôi chỉ lựa chọn phương án hợp lý nhất" - Lee nói.

Câu chuyện của Kim (38 tuổi), sống tại quận Gwanak (Seoul), cũng tương tự. Vợ anh, 34 tuổi, hiện là kế toán công chứng. Trước khi kết hôn, Kim đã thẳng thắn đề nghị anh sẽ nghỉ việc điều hành xưởng sản xuất để trở thành người chăm sóc gia đình.

"Nếu cả hai cứ tiếp tục lao vào công việc như vậy thì gia đình sẽ sớm rạn nứt" - Kim nói.

Vợ Kim thừa nhận ban đầu cô từng cảm thấy có lỗi khi chồng ở nhà.

"Thật lòng mà nói, tôi từng thấy áy náy. Ở Hàn Quốc vẫn còn khá nhiều định kiến về việc đàn ông làm nội trợ. Nhưng con chúng tôi phát triển rất tốt, còn tôi có thể toàn tâm cho công việc. Gia đình đã tìm được nhịp sống phù hợp và nhìn lại thì đó hoàn toàn là quyết định đúng đắn" - Cô chia sẻ.

Một trường hợp “ông bố toàn thời gian” khác là Choi Won-hyeong (35 tuổi). Sau 6 tháng nghỉ việc ở nhà chăm con, anh nhận ra bản thân phù hợp với vai trò này hơn là theo đuổi nấc thang sự nghiệp.

"Tôi từng phục vụ trong quân đội với vai trò hậu cần. Có lẽ vì vậy mà việc sắp xếp cuộc sống, quán xuyến gia đình khá hợp với tôi. Trong khi đó, vợ tôi làm việc tại bệnh viện với lịch làm việc rất thất thường nên việc tôi ở nhà chăm con là phương án tối ưu nhất” - Choi nói.

Định kiến giới đang dần mờ nhạt với vai trò nội trợ

Theo thông tin từ Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc trong quý I năm 2026: Có 274.000 nam giới không tham gia thị trường lao động vì đảm nhận công việc chăm con hoặc nội trợ. Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, số phụ nữ làm nội trợ toàn thời gian giảm xuống còn 6,54 triệu người, mức thấp nhất từng được ghi nhận trong quý I các năm.

Nếu trước đây, đàn ông ở nhà nội trợ vì thất nghiệp hoặc kinh doanh thất bại thì hiện nay, ngày càng nhiều gia đình chủ động lựa chọn mô hình này như một chiến lược phân chia nguồn lực hợp lý.

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Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, tỷ lệ phụ nữ từ 25-34 tuổi có bằng đại học trở lên tham gia lực lượng lao động đã đạt 95,5% so với nam giới trong năm ngoái, gần gấp đôi mức 51,5% của năm 2000. Khoảng cách tham gia thị trường lao động giữa nam và nữ gần như đã biến mất. Số lượng các nữ chuyên gia cũng đã đạt 101,4% so với nam giới, cho thấy hai giới gần như ngang bằng trong các công việc chuyên môn có thu nhập cao.

Ông Kim Sung-hee, Viện trưởng Viện Chính sách Lao động Công nghiệp Hàn Quốc, cho rằng sự thay đổi này là kết quả của nhiều yếu tố cùng lúc.

"Khi quy mô gia đình ngày càng nhỏ, bình đẳng giới được cải thiện và ngày càng nhiều phụ nữ làm các công việc chuyên môn có thu nhập cao, các hộ gia đình bắt đầu phân bổ lại thời gian và nguồn lực. Một người tập trung kiếm tiền, người còn lại đảm nhận chăm sóc con cái và việc nhà để tối đa hóa hiệu quả”. .

Sự thay đổi còn được phản ánh ở nhiều lĩnh vực khác. Các trung tâm dạy nấu ăn cho biết nếu như 3-4 năm trước học viên nam chỉ chiếm khoảng 10% thì nay con số đã tăng lên khoảng 30%. Phần lớn đàn ông trẻ tham gia để học kỹ năng nấu nướng phục vụ gia đình, trong khi những người trung niên thường học để lấy chứng chỉ hoặc chuẩn bị kinh doanh.

Các trung tâm văn hóa trong trung tâm thương mại cũng ghi nhận khoảng 30% phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến lớp hiện nay là các ông bố thay vì các bà mẹ. Nhiều người sau đó còn đăng ký thêm các lớp nấu ăn hoặc kỹ năng sống.

Ngay cả các hãng điện tử gia dụng cũng bắt đầu điều chỉnh chiến lược tiếp thị. Nếu trước đây quảng cáo máy rửa bát hay robot hút bụi chủ yếu nhấn mạnh thiết kế và màu sắc thì nay họ tập trung nhiều hơn vào thông số kỹ thuật, hiệu năng và các bài so sánh chi tiết - những nội dung được cho là thu hút nhóm khách hàng nam làm nội trợ.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng việc ngày càng nhiều đàn ông tham gia chăm sóc gia đình có thể góp phần giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh thấp kéo dài tại Hàn Quốc. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi người cha tham gia nhiều hơn vào việc nuôi dạy con, các cặp vợ chồng có xu hướng sẵn sàng sinh thêm con.

Các chuyên gia cho rằng khi số lượng nam giới làm nội trợ đã vượt mốc 270.000 người, những hệ thống như bảo hiểm hay đánh giá tín dụng cần sớm công nhận giá trị của lao động chăm sóc không được trả lương, bất kể người thực hiện là nam hay nữ. Bởi trong nhiều gia đình hiện đại, vai trò trụ cột không còn được quyết định bởi giới tính, mà bởi ai là người phù hợp hơn để tạo ra giá trị kinh tế và ai là người phù hợp hơn để giữ gìn tổ ấm.

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)