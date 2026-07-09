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Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

| | Sống

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin tại buổi họp báo chiều 9/7

Tại buổi họp báo chiều 9/7, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, việc mở rộng điều tra, trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như phương án xử lý đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang .

Trả lời báo chí, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua điều tra ban đầu, Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được phân công làm thư ký điểm thi.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong thời gian làm bài môn Toán. Cơ quan điều tra xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm của bị can xuất phát từ thành tích.

Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài việc khởi tố Nguyễn Hà Duy, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 3 bị can liên quan vụ án. Trong số này có bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, người được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Công an xác định hiệu phó Trần Thị Thu Hằng đã chỉ đạo, định hướng Nguyễn Hà Duy và một số cán bộ, giám thị thực hiện không đúng quy định.

Toàn cảnh họp báo chiều 9/7.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân có liên quan, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm thi Toán của học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp sáng 1/7. Hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; trong đó hơn 140 em đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Tại cuộc họp hôm 7/7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch của kỳ thi, yêu cầu tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 10/7.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

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