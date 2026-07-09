Loại rau rẻ nhất chợ hôm nay lại là "ngôi sao" trên mâm cơm, ai ăn cũng hỏi cách làm

Đi chợ vào mùa hè, tôi để ý một điều khá thú vị: trong khi nhiều loại rau tăng giá thì rau dền vẫn chỉ khoảng 8.000-12.000 đồng một mớ rất to. Có lẽ vì quá quen thuộc nên nhiều người đi ngang qua mà chẳng buồn dừng lại. Tôi cũng từng như vậy, luôn nghĩ rau dền chỉ hợp để nấu canh.

Cho đến một hôm sang nhà mẹ ăn cơm, nhìn mâm cơm chỉ có hai món làm từ rau dền mà cả nhà ai cũng gắp liên tục, tôi mới nhận ra mình đã đánh giá thấp loại rau bình dân này suốt bao năm.

Một mớ rau nhưng mẹ chế biến thành hai món hoàn toàn khác nhau, vừa tiết kiệm lại đủ cho cả bữa cơm mùa hè.

Món thứ nhất: Rau dền xào tỏi trứng

Thay vì xào rau không như mọi lần, mẹ đánh tan hai quả trứng gà rồi đổ vào sau khi rau vừa chín tới.

Trứng bám đều quanh từng cọng rau, tạo màu vàng đẹp mắt, vừa tăng vị béo vừa giúp món ăn thơm hơn. Tỏi phi vàng dậy mùi, rau dền vẫn giữ được màu xanh tím đặc trưng và vị ngọt tự nhiên.

Món này ăn cùng cơm nóng rất "bắt" cơm mà lại không hề ngấy.

Cách làm

Rau dền nhặt sạch, rửa nhiều lần rồi để ráo.

Phi thơm tỏi băm, cho rau vào xào nhanh trên lửa lớn. Khi rau vừa mềm, nêm chút nước mắm rồi đổ trứng đã đánh tan vào.

Đảo nhẹ khoảng một phút để trứng bám đều quanh rau rồi tắt bếp.

Món thứ hai: Canh rau dền nấu tôm khô

Phần rau còn lại mẹ đem nấu canh với một nắm tôm khô ngâm mềm.

Tôm được xào sơ với hành tím trước khi cho nước vào đun sôi. Khi nước có vị ngọt, mẹ mới thả rau dền vào và nấu thêm khoảng một phút.

Bát canh có vị ngọt thanh tự nhiên, rau mềm vừa phải, nước trong và thơm mùi tôm. Đây là món rất hợp trong những ngày oi bức vì vừa dễ ăn vừa giúp bữa cơm bớt ngấy.

Cách làm

Tôm khô ngâm khoảng 15 phút cho mềm.

Phi thơm hành tím, xào tôm rồi thêm nước. Khi nước sôi, cho rau dền vào, nêm vừa miệng và tắt bếp ngay khi rau chín.

Chỉ một mớ rau nhưng đủ cho cả mâm cơm

Điều khiến tôi thích nhất là hai món ăn này đều rất dễ làm, không cần nguyên liệu đắt tiền nhưng vẫn tạo cảm giác khác biệt. Một món xào thơm béo nhờ trứng, một món canh thanh ngọt từ tôm khô, kết hợp với bát cơm trắng và chút cá kho là đã có một bữa cơm tròn vị.

Nhiều người vẫn nghĩ muốn ăn ngon phải mua những nguyên liệu đắt đỏ. Thực ra, chỉ cần biết cách kết hợp và thay đổi cách chế biến, một mớ rau dền vài nghìn đồng cũng có thể trở thành "ngôi sao" trên mâm cơm, khiến ai ăn cũng phải hỏi cách làm.