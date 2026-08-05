Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng bếp gas? 1 thiết bị sạch và gọn hơn đang dần chiếm ưu thế

Trong nhiều năm, bếp gas gần như hiện diện ở mọi gia đình. Chỉ cần một bình gas và chiếc bếp là có thể nấu nướng, không phụ thuộc nhiều vào hệ thống điện nên đây từng là lựa chọn quen thuộc của đa số người Việt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các thiết bị gia dụng và xu hướng thiết kế bếp hiện đại, tiêu chí lựa chọn đã thay đổi. Bên cạnh khả năng nấu ăn, nhiều gia đình còn quan tâm đến việc vệ sinh, tối ưu không gian và tạo cảm giác gọn gàng cho khu bếp. Chính vì vậy, bếp từ ngày càng được nhiều người cân nhắc khi xây mới hoặc cải tạo nhà ở.

Vì sao bếp gas không còn được nhiều gia đình ưu tiên như trước?

Không phải vì bếp gas kém hiệu quả, mà bởi thiết bị này tồn tại một số hạn chế trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Dễ bám dầu mỡ, vệ sinh mất thời gian

Sau một thời gian sử dụng, kiềng bếp, mâm chia lửa và khu vực xung quanh đầu đốt thường bám dầu mỡ, thức ăn cháy hoặc bụi than. Việc vệ sinh kỹ đòi hỏi phải tháo từng bộ phận, ngâm rửa rồi lắp lại. Nếu không làm sạch thường xuyên, ngọn lửa có thể cháy không đều, ảnh hưởng đến hiệu quả nấu nướng.

Gian bếp luôn nóng hơn

Do sử dụng ngọn lửa trực tiếp, lượng nhiệt tỏa ra từ bếp gas khá lớn. Vào mùa hè hoặc khi nấu nhiều món liên tục, người đứng bếp thường cảm thấy nóng và bí hơn, đặc biệt trong những căn bếp nhỏ.

Bình gas chiếm diện tích

Ở nhiều gia đình, bình gas được đặt trong khoang tủ bếp phía dưới. Điều này khiến không gian lưu trữ bị thu hẹp và người dùng phải dành một phần diện tích cố định chỉ để chứa bình gas. Ngoài ra, khi hết gas, người dùng phải liên hệ đổi bình hoặc chờ giao bình mới, gây gián đoạn việc nấu nướng nếu không chủ động theo dõi.

Bếp từ - Thiết bị ngày càng xuất hiện nhiều trong căn bếp hiện đại

Trong vài năm gần đây, bếp từ trở thành lựa chọn phổ biến ở nhiều căn hộ và nhà ở mới. Khác với bếp gas sử dụng ngọn lửa, bếp từ làm nóng đáy nồi bằng từ trường nên mặt bếp xung quanh không tạo lửa.

Mặt bếp phẳng, dễ vệ sinh

Đây là ưu điểm được nhiều gia đình đánh giá cao. Do không có kiềng bếp hay đầu đốt, người dùng chỉ cần đợi mặt kính nguội rồi lau bằng khăn mềm. Nếu thức ăn trào ra ngoài, việc làm sạch cũng đơn giản hơn nhiều so với bếp gas.

Không gian bếp gọn gàng hơn

Khi sử dụng bếp từ, khu vực dưới tủ bếp không còn phải bố trí chỗ đặt bình gas. Nhờ đó, nhiều gia đình tận dụng khoảng trống này để cất xoong nồi, gia vị hoặc các vật dụng khác. Thiết kế mặt kính âm bàn cũng giúp tổng thể căn bếp hiện đại và liền mạch hơn.

Kiểm soát nhiệt độ thuận tiện

Nhiều mẫu bếp từ hiện nay cho phép điều chỉnh nhiều mức công suất, hẹn giờ, khóa trẻ em, nhận diện kích thước đáy nồi và tự ngắt khi quá nhiệt hoặc không có nồi phù hợp. Những tính năng này giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Khi chọn bếp từ cần lưu ý gì?

Không phải căn bếp nào cũng phù hợp để chuyển sang bếp từ ngay lập tức. Trước hết, người dùng cần kiểm tra hệ thống điện trong nhà có đáp ứng công suất của bếp hay không. Với những mẫu bếp công suất lớn, đường dây điện, aptomat và ổ cắm cần được lắp đặt đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, bếp từ chỉ hoạt động với các loại nồi có đáy nhiễm từ. Nếu đang sử dụng nhiều nồi nhôm hoặc thủy tinh, người dùng có thể phải thay mới hoặc bổ sung thêm bộ nồi phù hợp. Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có mặt kính chịu nhiệt, chịu lực tốt, chế độ bảo hành rõ ràng và linh kiện dễ thay thế.

Gợi ý sản phẩm:

- Bếp từ đôi âm Electrolux EHI7252BF

- Bếp từ đơn Philips

Có nên thay thế hoàn toàn bếp gas?

Thực tế, không có loại bếp nào phù hợp với mọi gia đình. Bếp gas vẫn có ưu điểm là sử dụng được với hầu hết các loại nồi, hoạt động ngay cả khi mất điện và đáp ứng tốt nhu cầu nấu nướng ở nhiều khu vực. Trong khi đó, bếp từ phù hợp với những gia đình muốn căn bếp gọn gàng, dễ vệ sinh và ưu tiên trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Chính vì vậy, hiện nay không ít gia đình lựa chọn kết hợp cả hai loại bếp hoặc chuyển dần sang bếp từ khi cải tạo không gian sống.

Kết luận

Xu hướng hiện nay không còn là câu chuyện "gas hay không gas", mà là lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Bếp gas vẫn giữ nhiều ưu điểm về tính linh hoạt và khả năng đáp ứng trong nhiều điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, với những căn bếp hiện đại đề cao sự gọn gàng, dễ vệ sinh và tối ưu không gian, bếp từ đang dần trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên hơn. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người cân nhắc chuyển đổi khi xây mới hoặc cải tạo nhà ở.