Việt Nam có 1 con đường dài hơn 700m "thoắt ẩn thoắt hiện", muốn đi qua phải canh đúng giờ: Nằm ở nơi được mệnh danh là "Maldives phiên bản Việt"

Con đường ẩn mình giữa sóng biển

Nằm trong vùng lõi Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, cách phường Nha Trang khoảng 60 km, đảo Điệp Sơn những năm gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, thậm chí được ví như "Maldives phiên bản Việt Nam". Quần đảo này gồm 3 hòn đảo nhỏ là Hòn Bịp, Hòn Giữa và Hòn Đuốc, nổi bật giữa làn nước trong xanh của một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

Điều làm nên sức hút khác biệt của Điệp Sơn không chỉ là biển xanh, cát trắng mà còn nằm ở một hiện tượng thiên nhiên hiếm có: 2 con đường cát nổi giữa đại dương. Trong đó, một doi cát dài khoảng 400 m luôn nổi trên mặt nước, cho phép du khách đi lại bất cứ thời điểm nào. Đặc biệt hơn cả là con đường cát dài hơn 700m chỉ lộ diện khi thủy triều rút, tạo thành lối đi nối các đảo giữa biển khơi.

Nếu muốn check-in tại đây, du khách phải tìm hiểu trước thời gian thủy triều xuống. Vào sáng sớm, con đường này gần như ẩn mình hoàn toàn dưới mặt biển. Khi thủy triều xuống, dải cát trắng dần hiện ra và tạo thành một lối đi giữa đại dương. Nước biển hai bên thường chỉ cao đến mắt cá chân, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi ngay dưới chân. Vào ban đêm, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, khu vực này còn xuất hiện hiện tượng phát quang sinh học của tảo biển, khiến con đường như bừng sáng giữa màn đêm.

Dạo bước trên con đường cát giữa biển là trải nghiệm khiến nhiều du khách ấn tượng nhất khi đến Điệp Sơn. Đứng giữa lối đi độc đáo, bốn bề là mặt biển xanh ngắt, phía xa là những dãy núi bao quanh Vịnh Vân Phong, du khách không khỏi thích thú và phải trầm trồ trước khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Ngoài trải nghiệm "đi bộ giữa biển", du khách còn có thể chèo kayak, tắm biển bằng cano hoặc thong thả khám phá làng chài trên đảo. Nơi đây vẫn giữ được nhịp sống bình yên với những mái nhà nằm san sát ven bờ, những chiếc thuyền thúng neo mình trên mặt nước. Cuộc sống nơi đây vẫn giữ được nhịp sống mộc mạc của một làng chài ven biển, tạo nên sức hút rất riêng với những du khách yêu thích vẻ đẹp nguyên sơ.

Cách di chuyển đến đảo Điệp Sơn

Vẻ đẹp nguyên sơ cùng trải nghiệm dạo bước giữa biển khiến Điệp Sơn trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để "đổi gió", tận hưởng không gian yên bình và hòa mình vào thiên nhiên. Du khách có thể khám phá quần đảo theo tour trọn gói của các đơn vị lữ hành hoặc tự túc để chủ động lịch trình.

Nếu đi tự túc, từ phường Nha Trang, du khách di chuyển khoảng 60 km đến thị trấn Vạn Giã, xã Vạn Ninh – cửa ngõ ra quần đảo Điệp Sơn. Từ cảng Vạn Giã, có thể lựa chọn cano hoặc tàu gỗ của người dân địa phương để ra đảo. Trong đó, cano là phương tiện phổ biến nhờ thời gian di chuyển nhanh, còn tàu gỗ phù hợp với những ai muốn thong thả ngắm cảnh trên vịnh. Với hình thức tự túc, du khách nên tìm hiểu trước lịch tàu, lịch thủy triều và đặt chỗ sớm để tránh ảnh hưởng đến hành trình.

Thời điểm đẹp nhất để khám phá Điệp Sơn thường kéo dài từ khoảng tháng 12 đến tháng 6 năm sau, khi thời tiết khô ráo, biển lặng và ít mưa. Đây cũng là thời gian dải cát giữa biển hiện lên rõ nét, thuận lợi cho các hoạt động tham quan, tắm biển và chèo kayak. Khi tắm biển, cần lưu ý một số sinh vật như sứa hoặc cầu gai có thể xuất hiện theo mùa.

Là một điểm đến còn khá nguyên sơ, Điệp Sơn cần được gìn giữ bằng những hành động thiết thực từ mỗi du khách. Việc hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, không xả rác và tôn trọng cảnh quan thiên nhiên sẽ góp phần bảo tồn vẻ đẹp vốn có của quần đảo.

(Bài & Ảnh: Tổng hợp)