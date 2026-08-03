Việt Nam có cáp treo giữ cùng lúc 2 kỷ lục Guinness thế giới: Cabin chở 230 người lớn nhất hành tinh, trụ cáp cao gần 189m

Bên cạnh những chuyến du thuyền len lỏi giữa các đảo đá hay hành trình khám phá hang động, thành phố biển Quảng Ninh còn sở hữu một công trình từng gây tiếng vang trên thế giới khi xác lập cùng lúc hai kỷ lục Guinness. Đó là cáp treo Nữ Hoàng, tuyến cáp treo vượt biển với cabin có sức chứa lớn nhất thế giới và trụ cáp cao nhất thế giới, mang đến cho du khách một góc nhìn hoàn toàn khác về kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng này.

Không chỉ có di sản thiên nhiên thế giới, Hạ Long còn sở hữu một công trình từng lập 2 kỷ lục Guinness

Trong nhiều năm, nhắc đến Hạ Long, phần lớn du khách sẽ nghĩ ngay đến những chuyến tàu đưa khách tham quan hòn Trống Mái, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt hay đảo Titop. Những trải nghiệm ấy đã góp phần tạo nên thương hiệu của vùng di sản được UNESCO công nhận hai lần vào các năm 1994 và 2000 nhờ giá trị nổi bật về cảnh quan địa chất và địa mạo.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của du lịch Quảng Ninh, Hạ Long không còn chỉ gắn với những hành trình trên mặt nước. Trong khoảng mười năm trở lại đây, thành phố liên tục đầu tư thêm các sản phẩm du lịch mới nhằm giúp du khách có thêm nhiều cách khám phá vịnh, từ thủy phi cơ, du thuyền nghỉ đêm, các khu vui chơi giải trí cho đến hệ thống cáp treo vượt biển.

Nổi bật trong số đó là cáp treo Nữ Hoàng, hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn đầu của tổ hợp Sun World Ha Long do Sun Group đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 2/9/2014 với tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 8.000 tỷ đồng, trong đó riêng hệ thống cáp treo có mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Sau gần hai năm thi công, công trình chính thức khánh thành vào ngày 25/6/2016.

Đúng trong ngày khai trương, đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã trao chứng nhận cho cáp treo Nữ Hoàng với hai kỷ lục gồm cabin cáp treo có sức chứa lớn nhất thế giới và trụ cáp treo cao nhất thế giới. Hai kỷ lục được xác lập cùng lúc đã giúp công trình nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, đồng thời trở thành một trong những biểu tượng mới của du lịch Hạ Long.

Cabin hai tầng khổng lồ giống xe buýt trên không và hành trình vượt biển chỉ trong vài phút

Không giống phần lớn hệ thống cáp treo tại Việt Nam sử dụng nhiều cabin nhỏ nối tiếp nhau, cáp treo Nữ Hoàng được thiết kế với chỉ hai cabin và hai trụ cáp. Chính cấu trúc đặc biệt này đã tạo nên diện mạo rất khác cho công trình. Toàn bộ hệ thống do Doppelmayr Garaventa, tập đoàn công nghệ cáp treo hàng đầu thế giới đến từ Áo - Thụy Sĩ, thiết kế và thi công. Đây cũng là đơn vị đứng sau nhiều công trình cáp treo nổi tiếng tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Điểm gây ấn tượng nhất nằm ở mỗi cabin có thể chở tới 230 hành khách, lớn nhất thế giới tại thời điểm được Guinness công nhận. Thay vì kiểu cabin nhỏ quen thuộc, cabin của cáp treo Nữ Hoàng được thiết kế hai tầng, có hình dáng gợi liên tưởng đến một chiếc xe buýt hai tầng đang lơ lửng giữa không trung.

Không gian bên trong rộng rãi, hệ thống cửa kính bao quanh giúp hành khách có thể quan sát cảnh vật ở hầu hết mọi góc nhìn. Nhờ sức chứa lớn, mỗi giờ hệ thống có thể vận chuyển khoảng 2.000 hành khách, góp phần giảm thời gian chờ trong những giai đoạn cao điểm. Bên cạnh cabin khổng lồ, công trình còn sở hữu trụ cáp cao 188,88 m, tương đương tòa nhà hơn 50 tầng. Đây cũng là trụ cáp treo cao nhất thế giới khi được Guinness ghi nhận.

Một thông số ít người biết nhưng góp phần tạo nên trải nghiệm đặc biệt của tuyến cáp treo là độ tĩnh không khoảng 80 m so với mặt nước, cao hơn cầu Bãi Cháy khoảng 30 m. Chính khoảng cách này giúp cabin vượt hẳn lên phía trên cây cầu biểu tượng của thành phố, mở ra góc nhìn rộng về toàn bộ khu vực vịnh Cửa Lục.

Ngắm Hạ Long từ trên cao là trải nghiệm rất khác so với đi du thuyền

Tuyến cáp treo nối ga Đại Dương tại khu Bãi Cháy với ga Mặt Trời trên đỉnh Ba Đèo. Toàn bộ hành trình chỉ kéo dài khoảng 5-7 phút, nhưng lại mang đến một góc nhìn mà những chuyến tàu tham quan khó có thể đem lại.

Ngay khi cabin rời ga, mặt biển dần lùi xuống phía dưới, nhường chỗ cho khung cảnh rộng mở của vịnh Hạ Long. Từ những ô cửa kính lớn, du khách có thể nhìn thấy cây cầu Bãi Cháy vắt ngang cửa vịnh, các bến cảng tấp nập tàu thuyền, những khu dân cư ven biển và hàng nghìn đảo đá vôi trải dài đến tận đường chân trời.

Cảm giác ngồi trong cabin hai tầng cũng khá khác biệt. Thay vì di chuyển giữa những ngọn núi như nhiều tuyến cáp treo khác, hành khách gần như đang bay qua mặt biển. Sự thay đổi liên tục của góc nhìn khiến mỗi phút di chuyển đều mang đến những khung hình khác nhau, từ cảnh tàu du lịch rẽ sóng phía dưới cho đến toàn bộ thành phố Hạ Long hiện lên ở phía xa.

Nếu du thuyền giúp du khách tiến sát các đảo đá, khám phá hang động hay chèo kayak xuyên qua những áng nước, thì cáp treo lại cho phép quan sát toàn bộ bức tranh của vịnh từ trên cao. Hai trải nghiệm này không thay thế mà bổ sung cho nhau, giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp của Hạ Long ở những góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, khoảng thời gian từ cuối buổi chiều đến chạng vạng là lúc lý tưởng nhất để trải nghiệm. Khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi đá vôi, ánh nắng vàng phủ lên mặt nước tạo nên khung cảnh rất đặc trưng của Hạ Long. Chỉ ít phút sau, thành phố bắt đầu lên đèn, những cây cầu, bến cảng và tuyến đường ven biển sáng rực trong màn đêm, mang đến một diện mạo hoàn toàn khác so với ban ngày.

Giá vé và một số lưu ý trước khi trải nghiệm

Theo mức giá đang được áp dụng, vé cáp treo Nữ Hoàng khoảng 380.000 đồng đối với người lớn và 280.000 đồng đối với trẻ em, đã bao gồm quyền tham quan nhiều hạng mục tại khu Đồi Mặt Trời.

Cáp treo thường hoạt động từ 14h đến 21h các ngày trong tuần (nghỉ thứ Ba) và từ 9h đến 21h vào cuối tuần, tuy nhiên thời gian có thể thay đổi theo mùa hoặc điều kiện thời tiết.

Để có trải nghiệm trọn vẹn, nhiều du khách lựa chọn đi cáp treo vào cuối buổi chiều. Đây là thời điểm vừa có thể ngắm hoàng hôn trên vịnh, vừa tiếp tục tham quan khu Đồi Mặt Trời và chiêm ngưỡng thành phố lên đèn khi quay trở lại Bãi Cháy.

Nếu kết hợp lịch trình hợp lý, du khách có thể dành buổi sáng tham quan vịnh hoặc Bảo tàng Quảng Ninh, buổi chiều trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng và các hạng mục trên đỉnh Ba Đèo, sau đó kết thúc ngày bằng một bữa tối hải sản tại khu vực Bãi Cháy. Đây cũng là lịch trình được nhiều du khách lựa chọn khi chỉ có một hoặc hai ngày khám phá Hạ Long.

Từ cáp treo đến đỉnh Ba Đèo, hành trình khám phá Hạ Long vẫn chưa dừng lại

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ là cáp treo Nữ Hoàng không chỉ đơn thuần đóng vai trò như một phương tiện đưa khách vượt biển. Sau khi cabin cập ga Mặt Trời, hành trình khám phá mới thực sự bắt đầu khi trước mắt du khách là khu Đồi Mặt Trời, một phần của quần thể Sun World Ha Long rộng hơn 200 ha.

Điểm nhấn nổi bật nhất tại đây là Sun Wheel, vòng quay Mặt Trời có độ cao khoảng 215 m so với mực nước biển, được xem là một trong những vòng quay cao nhất châu Á. Với 64 cabin vận hành theo công nghệ Nhật Bản, Sun Wheel đưa du khách lên độ cao đủ để bao quát gần như toàn bộ thành phố Hạ Long, cầu Bãi Cháy, vịnh Cửa Lục và những dãy núi đá vôi phía xa. Nếu cáp treo mang đến góc nhìn chuyển động thì vòng quay lại cho phép du khách chậm rãi ngắm cảnh từ nhiều góc độ khác nhau.

Ngay cạnh đó là Zen Garden, khu vườn Nhật được lấy cảm hứng từ Okayama Korakuen, một trong ba khu vườn nổi tiếng nhất Nhật Bản. Những hồ cá koi, cầu gỗ, đá cảnh, bonsai và các khoảng xanh được sắp đặt hài hòa tạo nên không gian yên tĩnh, trái ngược với sự nhộn nhịp của khu vui chơi.

Đối với các gia đình có trẻ nhỏ, khu Đồi Mặt Trời còn có nhiều hạng mục giải trí như làn trượt Samurai, Kidoland, Arcade Zone, nhà hát múa rối nước và khu vườn bonsai. Nhờ đó, không ít du khách lựa chọn dành trọn nửa ngày, thậm chí cả ngày tại đây thay vì chỉ đi cáp treo rồi quay trở lại.

Hạ Long giờ đây không chỉ có du thuyền khám phá vịnh

Trong nhiều năm, phần lớn du khách đến Hạ Long thường chỉ dành một ngày để lên tàu tham quan vịnh rồi trở về. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hạ tầng du lịch, thành phố biển này đang dần trở thành điểm đến có thể lưu trú từ hai đến ba ngày với nhiều trải nghiệm đa dạng.

Nếu yêu thích thiên nhiên, du khách vẫn có thể lựa chọn các tuyến tham quan truyền thống đưa tàu đi qua hòn Trống Mái, hòn Đỉnh Hương, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, đảo Titop hay làng chài Cửa Vạn. Đây là những địa danh đã góp phần tạo nên danh tiếng của vịnh Hạ Long suốt nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, những ai muốn ngắm kỳ quan từ trên cao có thể trải nghiệm thủy phi cơ, bay qua các cụm đảo đá vôi, bãi biển và vùng lõi di sản trong khoảng 25 phút. Góc nhìn từ máy bay kết hợp với trải nghiệm trên cáp treo mang đến hai cách cảm nhận hoàn toàn khác nhau về Hạ Long.

Ngay trên đất liền, Bảo tàng Quảng Ninh cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích. Công trình nổi bật với mặt ngoài ốp kính đen phản chiếu mặt biển, được ví như một "viên than khổng lồ", gợi nhắc đến ngành khai khoáng đã làm nên tên tuổi của Quảng Ninh.

Không xa đó là cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, thường được gọi bằng cái tên quen thuộc là Cung Cá Heo nhờ thiết kế mái uốn cong độc đáo. Đây cũng là địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, triển lãm và lễ hội lớn của tỉnh. Buổi tối, khu vực Bãi Cháy trở nên sôi động với phố đi bộ, chợ đêm, các quán cà phê ven biển và nhiều hoạt động giải trí. Trong khi đó, đảo Tuần Châu vẫn là cửa ngõ của phần lớn các tuyến du thuyền tham quan vịnh, đồng thời là nơi đón nhiều tàu khách quốc tế cập cảng.

Những năm gần đây, Hạ Long cũng liên tục bổ sung các sản phẩm mới như du thuyền buồm, tour ngắm bình minh trên vịnh, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các lễ hội theo mùa. Sự đa dạng này giúp thành phố dần chuyển mình từ điểm đến "đi trong ngày" thành nơi du khách có thể dành nhiều thời gian khám phá.

Đến Hạ Long, đừng quên thưởng thức những món ăn làm nên thương hiệu vùng biển

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên, Hạ Long còn là một trong những điểm đến hấp dẫn của miền Bắc đối với những người yêu thích hải sản.

Nhắc đến ẩm thực địa phương, chả mực Hạ Long gần như luôn là cái tên xuất hiện đầu tiên. Món ăn được làm từ mực mai tươi giã tay thay vì xay bằng máy, nhờ đó giữ được độ dai, vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Chả mực thường ăn cùng xôi trắng hoặc bánh cuốn nóng và từ lâu đã trở thành đặc sản được nhiều du khách chọn mua về làm quà.

Nếu muốn khám phá những nguyên liệu đặc trưng của vùng biển Quảng Ninh, du khách có thể thử ngán, loài nhuyễn thể sống ở vùng nước lợ, thường được hấp, nướng, nấu cháo hoặc ngâm rượu. Cù kỳ, loài cua biển có đôi càng lớn và nhiều thịt, cũng là món ăn được nhiều thực khách yêu thích với các cách chế biến như rang me, hấp hoặc nấu bún.

Một đặc sản khác gắn với Hạ Long là sam biển. Từ sam có thể chế biến thành nhiều món như sam nướng, sam xào chua ngọt, gỏi sam hay trứng sam chiên. Tuy nhiên, do sam biển có hình dáng khá giống so biển, một loài có độc nên du khách thường được khuyến cáo chỉ nên thưởng thức tại những nhà hàng uy tín.

Ngoài ra, Hạ Long còn nổi tiếng với bún bề bề, sá sùng, tu hài, hàu nướng, ghẹ, các loại ốc và hải sản tươi sống được đánh bắt trong ngày. Những khu vực như chợ Hạ Long I, chợ Cái Dăm, Bãi Cháy hay Tuần Châu tập trung nhiều nhà hàng và quán ăn, giúp du khách dễ dàng khám phá hương vị địa phương sau một ngày tham quan.

Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, cáp treo Nữ Hoàng không còn đơn thuần là phương tiện kết nối Bãi Cháy với đồi Ba Đèo. Hai kỷ lục Guinness thế giới về cabin lớn nhất và trụ cáp cao nhất đã giúp công trình trở thành một điểm nhấn trên bản đồ du lịch Quảng Ninh, đồng thời mở ra thêm một cách để chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long từ góc nhìn hoàn toàn khác.

Giữa rất nhiều lựa chọn để khám phá thành phố biển, từ du thuyền, chèo kayak, thủy phi cơ đến những bãi biển và khu vui chơi hiện đại, cáp treo Nữ Hoàng vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật, trải nghiệm ngắm cảnh và khả năng kết nối với cả một quần thể vui chơi trên đỉnh Ba Đèo. Chính sự đa dạng ấy cũng phản ánh cách Hạ Long đang không ngừng làm mới mình, để bên cạnh giá trị của một di sản thiên nhiên thế giới, nơi đây còn trở thành điểm đến có thể mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau cho du khách trong và ngoài nước.