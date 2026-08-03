2 tuần nữa, tại khu nghỉ dưỡng thuộc Tập đoàn FLC sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt kéo dài suốt một tháng

Lễ hội hoa FLC Quy Nhơn năm 2026 với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” sẽ được tổ chức tại Quần thể Du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, khu vực Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Theo Báo Gia Lai, sự kiện do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra liên tục từ ngày 15/8 đến 15/9/2026. Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, hướng tới kết nối cảnh quan biển miền Trung với văn hóa của vùng đại ngàn Tây Nguyên.

Ảnh FLC Group

Một tháng “ngàn hoa” bên bờ biển Quy Nhơn

Điểm đáng chú ý của sự kiện nằm ở thời gian tổ chức kéo dài trọn một tháng, thay vì chỉ tập trung trong vài ngày. Theo kế hoạch được công bố, nhiều loài hoa đặc trưng của núi rừng đại ngàn cùng các giống hoa đến từ nhiều vùng miền sẽ được đưa về trưng bày trong khuôn viên FLC Quy Nhơn.

Chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” cũng thể hiện ý tưởng đưa sắc màu cao nguyên về với không gian biển. Thông qua hoa, cảnh quan và các hoạt động văn hóa, ban tổ chức muốn truyền tải thông điệp “Đại ngàn chạm biển xanh” – dấu ấn xuyên suốt của Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026.

Đây cũng là yếu tố tạo nên nét khác biệt cho lễ hội. Thay vì được tổ chức tại một thành phố cao nguyên vốn nổi tiếng với khí hậu mát mẻ và nghề trồng hoa, không gian trưng bày lần này nằm sát biển, giữa cảnh quan núi, cát và nắng của khu vực Nhơn Lý.

Ảnh UBND Tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, các nguồn chính thức chưa công bố chi tiết về số lượng hoa, danh sách từng giống hoa, bản đồ các khu trưng bày hay giờ mở cửa hằng ngày. Du khách vì thế vẫn cần chờ thông tin cập nhật từ ban tổ chức.

Pháo hoa và cồng chiêng vào các tối cuối tuần

Không gian hoa chỉ là một phần của chương trình. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng.

Theo Báo Gia Lai, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 15/8, kết hợp chương trình nghệ thuật và màn trình diễn pháo hoa tầm thấp. Các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cũng dự kiến được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Như vậy, ngoài ngắm hoa và chụp ảnh, du khách còn có cơ hội tiếp cận âm nhạc, nhịp cồng chiêng và những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên ngay bên bờ biển Quy Nhơn.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Đáng chú ý, từ ngày 13 đến 17/8, FLC Quy Nhơn cũng là địa điểm tổ chức Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026. Chương trình gồm các hoạt động kết nối doanh nghiệp, khảo sát điểm đến, xúc tiến du lịch và giao thương giữa những đơn vị trong nước, quốc tế.

Việc hai sự kiện diễn ra gần như đồng thời khiến giai đoạn từ ngày 13 đến 17/8 được dự báo là thời điểm sôi động tại khu vực Quy Nhơn – Nhơn Lý. Những người có kế hoạch tới đây trong tuần khai mạc nên chủ động đặt chỗ lưu trú và phương tiện sớm, đồng thời hỏi rõ giá cũng như các khoản phụ thu trước khi xác nhận dịch vụ.

Địa phương chuẩn bị đón khách ra sao?

Trước mùa cao điểm du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh chất lượng phục vụ, xử lý các hành vi tự ý tăng giá, không niêm yết giá, ép giá, chèo kéo hoặc tranh giành khách.

Các sở, ngành và địa phương được giao tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; chỉnh trang biển báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu, điểm du lịch. UBND xã, phường phải thành lập tổ kiểm tra liên ngành, đồng thời vận động cơ sở kinh doanh cam kết không tăng giá bất hợp lý trong mùa cao điểm.

Tỉnh cũng triển khai thông điệp du lịch “3K”, gồm không nâng giá, ép giá; không tranh giành khách; không gây ô nhiễm tiếng ồn và rác thải. Thông điệp này được gắn với “3A”: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn tính mạng, tài sản của du khách.

Ảnh Green SM

Tại phường Quy Nhơn Đông – nơi có FLC Quy Nhơn và làng biển Nhơn Lý – hàng trăm đoàn viên, học sinh, lực lượng vũ trang và người dân từng tham gia đợt ra quân thu gom rác dọc bờ biển vào cuối tháng 5. Địa phương cũng duy trì các mô hình “khu dân cư xanh – sạch – đẹp” và “tuyến đường không rác”. Đây là hoạt động bảo vệ môi trường biển nói chung, không phải chiến dịch riêng dành cho lễ hội, nhưng góp phần cải thiện cảnh quan trước mùa đón khách.

Hiện ban tổ chức chưa công bố đầy đủ về giá vé, điều kiện vào khu lễ hội đối với khách không lưu trú, vị trí xem pháo hoa, bãi đỗ xe và phương án giao thông đêm 15/8. Vì vậy, du khách không nên mặc định mọi hoạt động đều miễn phí và cần theo dõi thông báo chính thức trước khi lên đường.