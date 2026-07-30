Phát hiện vị trí sân bay của địa phương được ví như “Đà Lạt thứ 2” ở Việt Nam: Là nơi “hiếm có khó tìm” trong lịch sử!

Một sân bay mới nằm hoàn toàn trên khu vực đồi núi đang được tỉnh Quảng Ngãi thúc đẩy các thủ tục đầu tư tại Măng Đen – điểm đến thường được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Với vốn dự kiến gần 5.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng mở ra cửa ngõ hàng không trực tiếp tới vùng du lịch nổi tiếng này.

Theo lịch công tác của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 23/7, lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo, cho ý kiến về tiến độ thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum và triển khai các bước thủ tục đầu tư Cảng hàng không Măng Đen.

Như vậy, dự án đã bước sang giai đoạn triển khai những công việc chuẩn bị đầu tư sau khi chính thức được đưa vào quy hoạch. Tuy nhiên, cần hiểu đây chưa phải thời điểm khởi công xây dựng sân bay.

Măng Đen, nơi chuẩn bị có cảng hàng không (Ảnh Đài PT-TH Quảng Ngãi)

Sân bay gần 5.000 tỷ đồng nằm hoàn toàn trên đồi núi

Trước đó, ngày 1/7/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cảng hàng không Măng Đen được bổ sung vào danh mục các cảng hàng không nội địa dự kiến hình thành trong giai đoạn đến năm 2030.

Theo phương án quy hoạch được Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, sân bay Măng Đen có cấp sân bay 4C, tổng diện tích đất khoảng 350ha và nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 ước tính 4.933 tỷ đồng. Công suất dự kiến đạt khoảng 1 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030 và có thể tăng lên 2,5 triệu lượt vào năm 2050.

Điểm đặc biệt nhất của dự án là khu vực dự kiến xây dựng sân bay nằm hoàn toàn trên địa hình đồi núi. Vị trí này cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73km về phía đông bắc, cách sân bay Chu Lai khoảng 93km về phía tây nam và cách sân bay Phù Cát khoảng 105km về phía tây bắc.

Ảnh minh họa - Tạp chí Hàng không

Dù đặc điểm địa hình được đánh giá là hiếm gặp, hiện chưa có văn bản chính thức khẳng định đây là sân bay trên đồi núi đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Quy mô, ranh giới đất, thiết kế đường cất hạ cánh và các hạng mục cụ thể cũng sẽ tiếp tục được xác định trong quá trình lập quy hoạch chi tiết.

Theo hồ sơ nghiên cứu trước đây, sân bay có thể tiếp nhận những dòng tàu bay phổ biến như Airbus A320, A321, Boeing 737, ATR72, Embraer hoặc loại tương đương. Dự án hiện chưa có ngày khởi công hay khai trương chính thức; mục tiêu trong quy hoạch là nghiên cứu, đầu tư hình thành trong giai đoạn đến năm 2030.

Hành khách có thể bay thẳng tới Măng Đen từ đâu?

Trên cơ sở mạng đường bay nội địa, vị trí sân bay và tiềm năng du lịch của khu vực, hồ sơ nghiên cứu từng dự báo sáu đường bay có thể được thiết lập sau khi sân bay đi vào hoạt động, gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ và Phú Quốc kết nối với Măng Đen.

Đây mới là danh sách dự báo, chưa phải các đường bay đã được cơ quan quản lý hoặc hãng hàng không công bố. Việc mở chặng, tần suất khai thác và giá vé thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của hành khách, năng lực hạ tầng và kế hoạch kinh doanh của từng hãng.

Ảnh minh họa - Doanh nghiệp tiếp thị

Nếu được triển khai, các đường bay từ Hà Nội và TP.HCM có thể đóng vai trò chủ lực, giúp khách từ hai thị trường lớn đến thẳng khu vực Măng Đen. Những chặng kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh, Cần Thơ hay Phú Quốc cũng có thể mở ra các hành trình kết hợp giữa du lịch biển, đảo và nghỉ dưỡng cao nguyên.

Hiện nay, phần lớn du khách ở xa muốn tới Măng Đen phải bay đến Pleiku, Chu Lai hoặc Phù Cát, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô. Sân bay mới được kỳ vọng rút ngắn phần đường bộ, thuận tiện hơn cho gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người chỉ có vài ngày nghỉ.

Cú hích mới cho “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên

Măng Đen hấp dẫn du khách nhờ khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng cao, hệ thống hồ, thác và không gian văn hóa bản địa. Những điểm thường xuất hiện trong hành trình khám phá nơi đây gồm hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, rừng thông lâu năm, chùa Khánh Lâm, chợ phiên và khu phố đêm.

Du khách còn có thể trekking nhẹ, săn mây, cắm trại, tham quan trang trại, trải nghiệm cà phê xứ lạnh, thưởng thức ẩm thực đại ngàn hoặc xem các hoạt động cồng chiêng, múa xoang. Những sản phẩm này phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng gần thiên nhiên và du lịch chậm, thay vì vui chơi tại các tổ hợp giải trí đông đúc.

Ảnh Báo Chính phủ

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, sân bay sẽ tạo tiền đề khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ và logistics, đồng thời giúp Măng Đen tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành khu du lịch sinh thái có thương hiệu trên bản đồ quốc tế.

Khi cửa ngõ hàng không được hình thành, Măng Đen có thể tiếp cận thị trường khách trên phạm vi cả nước, thu hút thêm đầu tư vào lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và các dịch vụ nghỉ dưỡng. Người dân địa phương cũng có thêm cơ hội tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, hàng thủ công và tham gia các mô hình du lịch cộng đồng.

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây Dựng