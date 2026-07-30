Mỹ đánh giá loại rau này là "tốt nhất thế giới", Việt Nam trồng khắp nơi, chợ bán cực rẻ

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh, rau xanh luôn là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, giữa hàng trăm loại rau củ quen thuộc trên mâm cơm hàng ngày, ít ai biết rằng có một đại diện được các cơ quan y tế uy tín quốc tế vinh danh là “loại rau tốt nhất thế giới” nhưng ở Việt Nam bình dân đến bất ngờ.

Theo báo Mỹ New York Post , trong bảng xếp hạng Powerhouse Fruits and Vegetables (PFV), tức danh sách các loại rau củ quả siêu dinh dưỡng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố, cải xoong chính là cái tên chiếm lĩnh vị trí số 1.

Ở Việt Nam, cải xoong được trồng phổ biến và thậm chí mọc dại nhiều nơi (Ảnh minh họa)

Bảng xếp hạng PFV của CDC Mỹ dựa trên công trình nghiên cứu khoa học do Tiến sĩ Jennifer Di Noia (Đại học William Paterson, New Jersey) thực hiện. Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích và đánh giá 47 loại rau củ quả dựa trên mật độ chứa 17 dưỡng chất thiết yếu (bao gồm vitamin A, C, K, B6, B12, canxi, sắt, kali, protein, chất xơ...) tính trên 100 kcal năng lượng.

Kết quả trả về khiến giới y khoa ngỡ ngàng: Cải xoong là thực phẩm duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100/100 điểm. Mật độ dinh dưỡng của cải xoong vượt xa hàng loạt loại rau đình đám khác như cải bắp Trung Quốc (91,99 điểm), cải bó xôi (86,43 điểm) hay thậm chí là cải kale (49,07 điểm).

5 lợi ích sức khỏe nổi bật của cải xoong

Tại Việt Nam, loại rau này mọc hoang và được trồng phổ biến khắp nơi. Mọi người thường dùng cải xoong để ăn sống, làm salad trộn dầu giấm, nhúng lẩu hoặc nấu canh thịt bò rất thơm ngon. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cải xoong lại giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đến vậy!

1. Cung cấp cực nhiều dưỡng chất nhưng cực ít calo

Cải xoong chứa hàm lượng vượt trội các vitamin K, A, C, B cùng các khoáng chất thiết yếu như magiê, canxi và kali. Chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon (Mỹ) phân tích: "Vitamin K, canxi và magiê hỗ trợ xương chắc khỏe, trong khi vitamin C tăng cường miễn dịch, sản sinh collagen và làm sáng da. Cải xoong nhỏ bé nhưng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất hành tinh mà không lo tăng cân vì chứa cực kỳ ít calo".

Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng Ilana Muhlstein (Mỹ) cho biết thêm chỉ cần 3 cốc cải xoong tươi đã cung cấp hơn 50% nhu cầu vitamin C, A và K hàng ngày cho cơ thể.

Cải xoong có thể chế biến rất nhiều món, từ bình dân tới sang trọng (Ảnh minh họa)

2. Tăng cường và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Cải xoong rất giàu chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và stress oxy hóa - hai nguyên nhân chính gây ra bệnh tim mạch. Các hợp chất như beta-carotene, lutein và zeaxanthin trong loại rau này hỗ trợ cải thiện chức năng mạch máu. Đặc biệt, hàm lượng nitrat tự nhiên trong cải xoong còn giúp hạ huyết áp và bảo vệ hệ tuần hoàn tối ưu.

3. Hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Theo chuyên gia Serena Poon, cải xoong chứa các hợp chất hóa học thực vật mạnh mẽ, đặc biệt là glucosinolate. Khi chúng ta nhai cải xoong, glucosinolate biến đổi thành isothiocyanate (đặc biệt là PEITC), là hợp chất đã được nghiên cứu chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, ngăn ngừa tổn thương DNA, đặc biệt đối với ung thư phổi và đường tiêu hóa.

4. Thúc đẩy cân bằng hormone nội tiết

Cải xoong cũng có thể hỗ trợ sức khỏe hormone nhờ hàm lượng cao vitamin B, canxi và magiê trong nó. Những chất dinh dưỡng này “đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng chất dẫn truyền thần kinh, phản ứng với căng thẳng và chức năng trao đổi chất, tất cả đều rất quan trọng để duy trì sự cân bằng nội tiết tố” , chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon nói với Fox News Digital.

Cải xoong bán nhiều, giá rẻ tại các hợ hay siêu thị Việt (Ảnh minh họa)

5. Thải độc gan và nuôi dưỡng làn da rạng rỡ

Cải xoong cũng có thể mang lại cho làn da vẻ rạng rỡ tự nhiên theo giải thích của chuyên gia dinh dưỡng Ilana Muhlstein. Bời vì các chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene và lutein hỗ trợ sự đàn hồi và rạng rỡ của da.

"Đặc biệt, vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì độ săn chắc của da và có thể làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn", chuyên gia Serena Poon bổ sung thêm.

4 lưu ý quan trọng cần biết khi ăn cải xoong

Mặc dù cải xoong được tôn vinh là siêu thực phẩm tốt nhất thế giới trong bảng xếp hạng trên, nhưng không có nghĩa là ăn bao nhiêu hay ăn thế nào cũng tốt. Dù ở Việt Nam loại rau này vừa rẻ vừa quen đến "nhẵn mặt", bạn vẫn cần lưu ý một số điều khi sử dụng để nhận được tối đa donh dưỡng và an toàn sức khỏe:

- Ngám rửa thật kỹ, nhất là khi muốn ăn tái/sống: Cải xoong thường được trồng ở những vùng nước nông, thủy vực ẩm ướt. Đây là môi trường lý tưởng cho các loại trứng giun, sán lá gan lớn bám dính. Nếu muốn ăn sống hoặc làm salad, bắt buộc phải rửa sạch từng cọng dưới dòng nước chảy và ngâm nước muối loãng kỹ lưỡng. Dù ăn chín cũng cần chú trọng rửa thật kỹ.

Rửa rau cải xoong là công đoạn phải chú trọng làm kỹ, làm nhiều lần (Ảnh minh họa)

- Thận trọng với người đang dùng thuốc chống đông máu: Do cải xoong chứa lượng Vitamin K1 cực kỳ cao (giúp hỗ trợ đông máu), những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc chống đông máu (như Warfarin/Coumadin) cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn lượng lớn để tránh làm giảm tác dụng của thuốc.

- Người có vấn đề về sỏi thận hoặc đau dạ dày nên hạn chế: Cải xoong có vị cay nhẹ tự nhiên và chứa một lượng nhỏ oxalates cũng như tinh dầu mù tạt. Người đang bị viêm loét dạ dày nặng hoặc có tiền sử sỏi thận oxalate không nên ăn quá nhiều khi bụng đang rỗng.

- Hạn chế nấu quá kỹ hoặc đun lại nhiều lần: Nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm phân hủy lượng Vitamin C dồi dào cũng như khiến các hoạt chất chống ung thư (isothiocyanates) bị bay hơi, làm giảm bớt giá trị dinh dưỡng vốn có của loại rau này. Các món canh hoặc xào cải xoong chỉ nên tái vừa chín tới. Giống như các loại rau lá xanh khác, tuyệt đối không để cải xoong nấu chín qua đêm, đun nóng nhiều lần vì tạo ra nhiều chất gây hại, thậm chí gây ung thư.

Tổng hợp