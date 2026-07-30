Đậu đen nấu cùng 2 loại hạt này vừa giải nhiệt vừa thành thần dược cho nữ giới: "Bơm" collagen, giảm cân, đẩy lùi lão hóa

Đậu đen từ lâu đã là món ăn quen thuộc, giá thành rẻ nhưng mang lại lợi ích sức khỏe và sắc đẹp vượt trội. Ít ai biết rằng, khi kết hợp nấu đậu đen cùng 2 loại hạt phổ biến khác là đậu xanh và đậu đỏ, chúng sẽ tạo thành một món "thần dược" dưỡng sinh thanh mát. Thức uống này không chỉ giúp giải nhiệt, làm mát cơ thể tức thì mà còn hỗ trợ tăng sinh collagen, vừa giảm nhăn, chống lão hóa vừa hỗ trợ giảm cân dài lâu cho nữ giới.

Cách kết hợp đậu đen với đậu xanh và đậu đỏ giúp giảm cân, tăng collagen

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Sự suy giảm collagen cùng tác động của môi trường khiến làn da nhanh chóng mất đi độ đàn hồi, dễ xuất hiện nếp nhăn và tích mỡ thừa. Món cháo/súp dưỡng sinh từ 3 loại đậu với 3 màu sắc chính là giải pháp tự nhiên giúp chị em vừa giải khát trong những ngày oi nóng, vừa bù đắp dưỡng chất để nuôi dưỡng làn da tươi trẻ nếu biết nấu đúng cách:

- Nguyên liệu: Đậu đen 50g, đậu xanh 50g, đậu đỏ 50g.

- Cách làm: Cả 3 loại đậu đem vò sạch, cho nước vào ninh nhừ thành cháo. Nếu không, bạn có thể dùng nấu nước uống giải khát, dù tác dụng giảm cân sẽ giảm đi khá nhiều so với khi ăn cả bã.

- Cách dùng: Nên ăn khi còn ấm nóng hoặc để nguội tự nhiên. Có thể thêm chút đường (rất ít) để dễ ăn hơn, nhưng nên giữ vị thanh đạm để món ăn đạt công dụng tốt nhất.

Lý do sự kết hợp của 3 loại đậu thành "thần dược" cho nữ giới

Việc nấu 3 loại đậu này cùng nhau tạo ra một công thức dinh dưỡng toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thanh nhiệt, chống lão hóa và kiểm soát cân nặng, mang lại lợi ích cộng hưởng vượt trội:

1. Bộ ba siêu chống oxy hóa và tăng sinh collagen

Sự kết hợp này tạo nên nguồn dưỡng chất dồi dào, tác động mạnh mẽ đến quá trình làm chậm lão hóa. Đậu đen cung cấp Anthocyanins mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Đồng thời, cả 3 loại đậu đều là nguồn protein thực vật phong phú. Khi được nấu chín nhừ, các protein này dễ dàng tiêu hóa, cung cấp các axit amin cần thiết để cơ thể tăng sinh collagen mới, giúp da săn chắc, đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa.

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2. Kích hoạt giảm cân, giải nhiệt và thải độc kép

Cả 3 loại đậu đều giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu, kiểm soát đường huyết ổn định, từ đó hỗ trợ giảm cân rất tốt. Bên cạnh đó, đậu xanh và đậu đỏ vốn nổi tiếng trong Đông y với công dụng thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu. Lượng chất xơ kết hợp với khả năng thanh nhiệt này giúp cơ thể nhanh chóng làm mát từ bên trong, loại bỏ độc tố tích tụ và ngăn chặn sự tích mỡ thừa.

3. Bổ sung dưỡng chất đa dạng cho máu và sắc vóc

Đậu đen rất giàu sắt, cần thiết để tăng cường tuần hoàn máu, giúp làn da luôn hồng hào và nhuận sắc. Khi kết hợp với khoáng chất phong phú từ đậu xanh và đậu đỏ, món cháo này giúp nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong, hỗ trợ chức năng của gan và thận (theo Đông y). Nhờ đó, nó gián tiếp giúp xoa dịu mệt mỏi, nuôi dưỡng vóc dáng và giữ gìn nét tươi trẻ cho phái đẹp.

Một số lưu ý quan trọng khi dùng đậu đen

Tuy đậu đen và các loại đậu khác rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng chị em cần lưu ý những điểm sau khi sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể:

- Không dùng chung với viên bổ sung khoáng chất: Chất Phytate có trong các loại đậu có thể làm giảm hấp thu các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi. Bạn nên dùng các viên uống này cách thời điểm ăn cháo đậu ít nhất 2 tiếng.

Ảnh minh họa

- Không dùng khi tiêu hóa kém: Không nên sử dụng khi đang có các vấn đề về đường tiêu hóa (đầy bụng, tiêu chảy) hoặc thận yếu do tính lợi tiểu và tính mát của đậu.

- Không thay thế nước lọc: Không nên uống nước đậu đen hay bất kỳ loại nước đậu nào để thay thế hoàn toàn nước lọc hàng ngày.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Top Beauty