Loại rau "vài nghìn một mớ" ở chợ Việt nhưng cực tốt cho gan: Nhiều gia đình đang ăn mỗi ngày mà không hay biết

Phần lá chứa nhiều dưỡng chất hơn phần thân

Cần tây là loại rau phổ biến trong bữa ăn của người Việt, có giá bán tương đối rẻ, chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi mớ tùy thời điểm. Loại rau này thường được dùng để xào, nấu canh, ăn sống hoặc ép lấy nước.

Trong quá trình sơ chế, không ít người có thói quen bỏ phần lá vì cho rằng chúng già, có vị đắng hoặc không ngon bằng phần thân. Tuy nhiên, các tài liệu dinh dưỡng cho thấy đây lại là bộ phận chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý.

So với phần thân, lá cần tây có hàm lượng vitamin C và beta-carotene (tiền vitamin A) cao hơn. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, trong khi beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A sau khi vào cơ thể, góp phần duy trì chức năng miễn dịch, thị lực và sự phát triển của các tế bào.

Bên cạnh đó, lá cần tây còn cung cấp chất xơ cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt và magie.

Đáng chú ý, loại lá này chứa các hợp chất thực vật thuộc nhóm flavonoid, trong đó có apigenin.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng để khẳng định việc ăn lá cần tây có thể điều trị hoặc "thải độc" gan.

Các chuyên gia cho rằng, việc bổ sung đa dạng các loại rau xanh, trong đó có cần tây, là một phần của chế độ ăn lành mạnh nhằm hỗ trợ sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chức năng gan.

Hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì sức khỏe gan

Một trong những thành phần đáng chú ý của lá cần tây là chất xơ. Chất xơ giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần cải thiện tình trạng táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước và duy trì chế độ ăn hợp lý. Việc hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả cũng góp phần duy trì sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong thực phẩm còn có khả năng hỗ trợ giảm hấp thu một phần cholesterol và chất béo từ thức ăn. Khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng và lối sống lành mạnh, điều này có thể góp phần kiểm soát mỡ máu và giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

Các chất chống oxy hóa có trong lá cần tây cũng được cho là góp phần hạn chế stress oxy hóa, một trong những yếu tố liên quan đến quá trình tổn thương tế bào. Tuy nhiên, hiệu quả này phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống, không chỉ riêng một loại thực phẩm.

Để bảo vệ sức khỏe gan, các chuyên gia khuyến nghị duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế rượu bia, kiểm soát lượng đường và chất béo trong khẩu phần, ngủ đủ giấc và tập luyện thể chất thường xuyên.

Về cách sử dụng, lá cần tây có thể được chần sơ rồi trộn salad, băm nhỏ để làm bánh trứng, thêm vào các món súp, cháo hoặc trộn cùng nhân há cảo, bánh bao.

Những cách chế biến này vừa giúp tận dụng nguồn chất xơ và vitamin, vừa hạn chế lãng phí thực phẩm.

Các chuyên gia cũng lưu ý nên tránh nấu lá cần tây ở nhiệt độ quá cao hoặc trong thời gian quá dài vì có thể làm giảm hàm lượng một số vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Mặc dù giàu dinh dưỡng, lá cần tây không phải là thực phẩm có tác dụng chữa bệnh. Việc bổ sung loại rau này chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Với mức giá rẻ, dễ tìm mua và giàu chất xơ, vitamin cùng các hợp chất chống oxy hóa, lá cần tây là lựa chọn có thể cân nhắc để tăng cường giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày.

Nguồn: Sina, Bohe