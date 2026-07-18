1 tập đoàn Nhật Bản sang tận Việt Nam để chiêu mộ người tài, sẵn sàng chi đến 750 triệu đồng/năm để mời sang học tại các đại học top đầu

Ngày 13/7 vừa qua, Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của thương hiệu UNIQLO, tiếp tục trao tặng Học bổng Quỹ Fast Retailing năm 2026 cho 09 học sinh Việt Nam xuất sắc.

9 em học sinh ưu tú nhận học bổng của Quỹ Fast Retailing năm 2026.

Trong dịp này, Fast Retailing cũng khởi động kỳ tuyển sinh học bổng năm 2027, nhằm đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam có khát vọng học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản bồi dưỡng tri thức, mở rộng hiểu biết về văn hóa và phát huy tiềm năng trong môi trường giáo dục quốc tế.

4 năm đồng hành cùng học sinh Việt Nam

Học bổng Quỹ Fast Retailing là chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc trên thế giới có mong muốn theo học Chương trình Cử nhân bằng tiếng Anh tại các trường đại học chất lượng tại Nhật Bản. Không chỉ đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình tri thức, học bổng còn hướng đến việc nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực trên toàn cầu.

Ông Noriaki Koyama - Tổng Giám đốc Điều hành cấp cao của Tập đoàn Fast Retailing, kiêm Tổng thư ký cấp cao Quỹ Fast Retailing chia sẻ tại sự kiện.

Từ năm 2023 đến nay, Quỹ Fast Retailing đã trao tổng cộng 36 suất học bổng cho học sinh Việt Nam. Năm 2026, sau quá trình xem xét hồ sơ và đánh giá sau phỏng vấn, hội đồng tuyển sinh đã lựa chọn 09 học sinh Việt Nam ưu tú, với định hướng học tập đa dạng trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục… từ nhiều địa phương trên cả nước, gồm

- 5 học sinh tại Hà Nội : Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

- 2 học sinh tại Đà Nẵng : Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT.

- 1 học sinh tại Hải Phòng: Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi.

- 1 học sinh tại TP. Hồ Chí Minh : Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện cho các học sinh nhận học bổng năm nay, em Lê Đoài Phương - học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) chia sẻ: “Mục tiêu của em là trở thành cầu nối giữa văn hóa và kinh doanh thông qua việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào thời trang ứng dụng hằng ngày. Dựa trên những bài học rút ra từ startup của chính mình, với mục tiêu thương mại hóa các sản phẩm thời trang thường nhật lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Việt Nam, cùng nguồn cảm hứng em nhận được từ chiến dịch UTme! của UNIQLO Việt Nam, em mong muốn được học tập tại Nhật Bản để tìm hiểu sâu hơn về những phương pháp và cách tiếp cận trong việc đưa các giá trị truyền thống hòa nhập vào lối sống hiện đại.”

Em Trịnh Tuấn Minh, học sinh Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu bày tỏ mong muốn được đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Với mong muốn vận dụng kiến thức, kỹ năng và niềm đam mê, đặc biệt trong việc tận dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên từ chất thải, Minh kỳ vọng có thể góp phần đưa những thành quả của sự phát triển đến với cả những cộng đồng còn chưa có nhiều điều kiện tiếp cận.

Ông Noriaki Koyama chúc mừng các em học sinh ưu tú đã nhận được học bổng của Quỹ Fast Retailing.

Bên cạnh mục tiêu học tập và phát triển bản thân, các học sinh đều bày tỏ mong muốn vận dụng kiến thức và trải nghiệm tích lũy tại Nhật Bản để tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, đồng thời đóng góp vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu về phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Cơ hội học tập với Học bổng Quỹ Fast Retailing năm 2027

Trong dịp này, Fast Retailing công bố mở đơn ứng tuyển chương trình học bổng năm 2027, tiếp tục mở ra cơ hội học tập tại Nhật Bản cho các học sinh Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc, phẩm chất nổi bật và khát vọng phát triển bản thân.

Học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing bao gồm phí tuyển sinh, phí nhập học và học phí các kỳ; chi phí hỗ trợ ổn định cuộc sống trị giá 200.000 Yên (một lần và vào năm đầu tiên); sinh hoạt phí (bao gồm chi phí nhà ở) từ 144.000 đến 160.000 Yên mỗi tháng. Tổng giá trị học bổng lên đến 4.500.000 Yên/năm (gần 750 triệu đồng).

Thời gian đăng ký: 01/07 - 01/09

Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ: 01/07 - 01/09

Thông báo mời phỏng vấn vòng 1: Chậm nhất vào ngày 30/09

Phỏng vấn vòng 1: 17/10 hoặc 18/10

Thông báo mời phỏng vấn vòng cuối: Chậm nhất vào ngày 23/10

Phỏng vấn vòng cuối: 03/11

Thông báo kết quả: Chậm nhất vào ngày 13/11

Ứng viên tham gia chương trình cần đáp ứng các điều kiện:

Dưới 19 tuổi tại thời điểm nhập học Đại học.

Quốc tịch Việt Nam.

Nhập học hệ Cử nhân đào tạo bằng tiếng Anh tại một trong những trường Đại học do Quỹ chỉ định.

Không nhận bất kỳ học bổng không hoàn lại nào khác.

Mong muốn tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản trong quá trình học Đại học.

Có chứng chỉ TOEFL iBT 90 hoặc IELTS 7.0 trở lên.

Đạt điểm SAT 1450 hoặc ACT 33 hoặc IB 40 (điểm dự báo), hoặc tổng hai môn Toán (Course 2) và Khoa học của kỳ thi EJU đạt 340.