Việt Nam vừa sáp nhập 2 trường đại học, tạo ra cơ sở giáo dục có hơn 19.500 sinh viên, sở hữu 58 Phó Giáo sư, 318 Tiến sĩ và 350 thạc sĩ

Ngày 14/7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg về việc sáp nhập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào trường Đại học Hồng Đức.

Trường đại học Hồng Đức

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào trường Đại học Hồng Đức trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa theo quy định; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình sáp nhập, tổ chức lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn trường Đại học Hồng Đức tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học đang học tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Sau khi sáp nhập theo lộ trình, cơ sở giáo dục mới mang tên trường Đại học Hồng Đức. Nhà trường sẽ quản lý hệ thống gồm 15 đơn vị đào tạo (12 khoa, 2 trường trực thuộc và 1 trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh), cùng 7 phòng chức năng, 2 trung tâm, 1 ban, 1 đơn vị tự chủ và tạp chí khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu. Đáng chú ý, cơ cấu ngành nghề đào tạo được mở rộng. Nhà trường dự kiến đào tạo 52 ngành trình độ đại học, 25 ngành trình độ thạc sĩ và 8 ngành độ tiến sĩ.

Về nhân sự, trường Đại học Hồng Đức sẽ có tổng cộng 926 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 708 viên chức và 218 lao động hợp đồng.

Đội ngũ giảng viên gồm 562 người, trong đó có 230 tiến sĩ (gồm 35 phó giáo sư), 314 thạc sĩ và 18 người có trình độ đại học. Đội ngũ cán bộ quản lý có 125 người, gồm 88 tiến sĩ (trong đó có 23 phó giáo sư), 36 thạc sĩ và 1 người có trình độ đại học. Tổng số, nhà trường có 318 tiến sĩ (gồm 58 phó giáo sư), 350 thạc sĩ và 19 người có trình độ đại học.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ giảng đường, phòng thực hành chuyên ngành mỹ thuật, âm nhạc, hội trường, biểu diễn và khu thể dục thể thao đa năng.