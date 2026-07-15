Đàm Vĩnh Hưng viết tâm thư từ đáy lòng, mong được thấu hiểu

Chiều ngày 15/7, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết với tiêu đề "Thư viết từ tâm" , thông báo về việc cơ sở quán cà phê thứ 2 của anh chính thức khai trương và sẽ tổ soft opening trong hai ngày 16 và 17/7.

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Nam ca sĩ gửi lời mời bạn bè, khán giả đến trải nghiệm không gian mới, đồng thời cho biết anh tin rằng nhiều người thân thiết sẽ chuẩn bị các lẵng hoa để chúc mừng như một thông lệ trong những dịp khai trương.

Tuy nhiên, thay vì nhận hoa, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ mong muốn mọi người lựa chọn một hình thức khác thiết thực hơn.

Theo nam ca sĩ, nhiều lẵng hoa chúc mừng có giá từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng nhưng chỉ được trưng bày trong thời gian ngắn trước khi phải dọn bỏ do hoa héo hoặc để đảm bảo vệ sinh, mỹ quan.

Vì vậy, anh đề xuất bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ nếu muốn gửi lời chúc có thể mua voucher trị giá 500.000 đồng của quán thay cho hoa.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết voucher có thời hạn sử dụng trong một năm và có thể dùng tại cả hai cơ sở quán cà phê của anh. Người mua cũng có thể tặng voucher này cho bạn bè, người thân hoặc dùng để đặt đồ uống đãi tập thể, làm quà sinh nhật hay các dịp đặc biệt khác.

Trong bài viết, nam ca sĩ còn giới thiệu một số thức uống đang có tại cửa hàng như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê tiramisu, trà đào cam sả, trà lài nho nhã, trà cóc, atiso vải hồng hay dừa tươi quế hoa.

Bên cạnh yếu tố tiết kiệm, Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định này còn xuất phát từ mong muốn hạn chế lãng phí và giảm tác động đến môi trường.

Anh chia sẻ việc bày quá nhiều hoa tươi không chỉ tạo ra lượng rác thải lớn mà còn có thể phát sinh vi khuẩn, côn trùng, ảnh hưởng đến không gian kinh doanh lâu dài. Hình ảnh những lẵng hoa mang tên bạn bè, người thân phải lần lượt được dọn bỏ sau vài ngày cũng khiến anh cảm thấy "đau lòng".

Cuối bài viết, nam ca sĩ gửi bày tỏ mong muốn mọi người thấu hiểu và thông cảm cho lựa chọn này.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là một gợi ý thực tế, vừa giúp người gửi lời chúc tránh lãng phí, vừa tạo thêm giá trị sử dụng thay vì những lẵng hoa chỉ mang tính chất trưng bày trong thời gian ngắn.