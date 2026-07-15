Lâu đài sinh đôi độc nhất Việt Nam

Ở Ninh Bình có lẽ ai cũng biết đến tòa lâu đài Thành Thắng - công trình nhà ở tư nhân được công nhận là lớn nhất và cao nhất Đông Nam Á. Siêu công trình này tọa lạc ngay sát Quốc lộ 1A (xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn), thuộc sở hữu của ông Đỗ Văn Tiến là một đại gia lừng lẫy trong lĩnh vực sản xuất xi măng và khoáng sản. "Thành Thắng" được ghép từ tên của hai người con trai của ông. Ông Tiến xây dựng cơ ngơi này với 3 khối công trình sát nhau, mong muốn khi trưởng thành họ sẽ luôn gắn kết, cùng nhau tiếp quản sự nghiệp gia tộc.

Khuôn viên của tòa siêu lâu đài này rộng khoảng 10.000 m² đến 28.000 m² bao gồm cả hệ thống sân vườn, hồ nước và rào chắn kiên cố. Trong đó, tổng diện tích sàn lên tới 15.000 m² và chiều cao thì tương đương một tòa nhà 18 tầng. Được biết, chỉ riêng chi phí xây thô và hoàn thiện đã ước tính từ 1.000 tỷ đến hơn 3.000 tỷ đồng, mất thời gian 3 - 4 năm.

Lâu đài Thành Thắng được thiết kế theo phong cách kiến trúc Hoàng gia Châu Âu cổ điển, lấy cảm hứng sâu sắc từ Nhà thờ Thánh Peter và các công trình vĩ đại tại Vatican (Ý). Trong khi tòa cung điện trung tâm lớn nhất cao 6 tầng lớn thì hai bên là hai tòa lâu đài có thiết kế tương đồng được xây dựng dành riêng cho hai người con trai, được mọi người quen gọi là tòa lâu đài sinh đôi. Nhìn tổng thể,công trình này mang lại cảm giác như lâu đài từ Disney bước ra.

Coi trọng đến thiết kế tinh xảo, phần mái vòm của lâu đài cũng được thiết kế vô cùng phức tạp, được chạm nổi phù điêu tinh xảo, sang chảnh. Nhìn từ xa, tòa lâu đài này vô cùng bề thế và nguy nga. Bao quanh lâu đài là khu vườn quy tụ hơn nhiều cây cổ thụ quý hiếm trị giá hàng chục tỷ đồng như tùng La Hán, lộc vừng, thông... mang lại không gian xanh bề thế. Ngăn cách 2 tòa lâu đài là một hồ tiểu cảnh và hòn non bộ.

Không gian bên trong lâu đài cũng ngập tràn sự xa hoa, được decor bằng những vật liệu đắt đỏ nhập khẩu từ châu Âu. Trong đó có hệ thống cửa, cột, kèo, gian thờ nội thất sử dụng hoàn toàn bằng gỗ đỏ quý hiếm. Diện tích sàn lại phần lớn được ốp bằng loại đá Tây Ba Nha cao cấp.

Sự xa hoa tráng lệ của lâu đài không chỉ đến từ lối kiến trúc cổ điển châu Âu mà còn đến từ các chi tiết tỉ mỉ, cầu kỳ đến tinh xảo cùng việc dát vàng lấp lánh ở bên trong. Đến bậc thềm cầu thang cũng được làm hoàn toàn bằng đá khối, trong khi tay vịn được làm theo công nghệ nhôm đúc mới.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, tòa lâu đài cũng được đảo bảo độ bảo mật, an toàn khi toàn bộ hệ thống xửa và hàng rào đều được dựng kiên cố, có hoa sắt chống trộm. Tất nhiên, gia chủ vẫn ưu tiên vật liệu đồng vàng, được chạm trổ bằng hoa văn kỹ càng. Đó là chưa kể bên ngoài còn có tượng đá bóng loáng để tăng tính thẩm mỹ và sang trọng cho lâu đài.