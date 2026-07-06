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3 lâu đài của 1 đại gia sáng nhất Ninh Bình

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Ba lâu đài này có chung 1 chủ và đều gây choáng với vẻ đẹp lộng lẫy, nguy nga, nổi bật giữa khung cảnh làng quê thanh bình.

Ninh Bình được biết đến là một trong những địa phương sở hữu nhiều công trình biệt thự, lâu đài bề thế và ấn tượng bậc nhất tại Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi cảnh quan thiên nhiên đặc trưng, nơi đây còn thu hút sự quan tâm với những cơ ngơi hoành tráng, thiết kế cầu kỳ và nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong số đó, tại huyện Gia Viễn, nổi bật giữa khung cảnh làng quê là cụm 3 tòa lâu đài sừng sững, rộng rãi và được xây dựng gần nhau. Đây đều là những công trình thuộc sở hữu của một vị đại gia, trong đó hai tòa được xây dựng dành cho hai người con. Tổng thể ba cơ ngơi tạo nên một quần thể kiến trúc nổi bật, thu hút sự chú ý bởi quy mô lớn và thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng, mang lại vẻ ngoài bề thế giữa không gian nông thôn yên bình.

Tòa lâu đài đầu tiên gây ấn tượng với diện tích rộng rãi cùng thiết kế mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Công trình sử dụng tông màu trắng sứ làm chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và làm nổi bật hệ thống chi tiết chạm trổ cầu kỳ. Nổi bật là hệ mái vòm với các múi dọc đối xứng, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn vững chãi. Sự kết hợp giữa sắc xanh thẫm của mái ngói và các đường gân nổi màu trắng chạy dọc tinh tế càng làm tăng hiệu ứng thị giác, giúp công trình trở nên nổi bật giữa không gian xung quanh.

Nhìn từ dưới lên, tòa lâu đài thứ hai hiện ra như một kiệt tác kiến trúc, nổi bật với vẻ uy nghiêm và đầy ấn tượng. Cơ ngơi mang tông màu trắng sáng sang trọng, kết hợp cùng hệ mái vòm được thiết kế cầu kỳ với nhiều chi tiết chạm trổ tinh xảo ở phần đỉnh, tạo nên tổng thể bề thế và bắt mắt. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào kiên cố, kết hợp các mảng phù điêu đá và cổng mạ vàng phía trước càng làm tăng thêm cảm giác kín cổng cao tường, thể hiện rõ sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt kiến trúc.

Cơ ngơi thứ ba cũng gây ấn tượng không kém với thiết kế đồng bộ cùng hai tòa lâu đài còn lại. Công trình sở hữu hệ mái vòm uy nghiêm, bố cục cân đối và diện tích rộng rãi, tạo nên tổng thể bề thế và hài hòa trong quần thể kiến trúc.

Lâu đài 300 tỷ của đại gia phế liệu nổi tiếng nhất Hà Nội

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
lâu đài

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