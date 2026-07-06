Cặp đôi chi 1,2 tỷ cải tạo biệt thự thô rộng 350m2 nằm sâu trong rừng, để làm nông dân

Thay vì tiếp tục sống trong căn hộ ở trung tâm thành phố, Quan Quan (31 tuổi, ở Trung Quốc) lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Bán nhà, chuyển ra ngoại ô thuê một căn biệt thự độc lập rồi tự tay cải tạo toàn bộ không gian sống. Quan Quan là một nhà thiết kế kiêm họa sĩ minh họa, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên.

Đồng hành cùng cô trong hành trình này là bạn trai 24 tuổi.

Hai người đã biến căn biệt thự thô rộng 350m2 thành một "forest home" - ngôi nhà ngập cây xanh, ánh nắng và nhịp sống chậm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Quan Quan và bạn trai.

Trên nền tảng Xiaohongshu, cô thường chia sẻ về nhà cửa, thẩm mỹ sống và cuộc sống thường ngày.

Bán nhà ở trung tâm, thuê biệt thự thô ở ngoại ô, chi 1,2 tỷ cải tạo

Hai năm trước, Quan Quan quyết định bán căn nhà nằm trong khu vực trung tâm Thành Đô. Thay vì mua một nơi ở mới, cô cùng con gái riêng và bạn trai kém 7 tuổi chuyển đến thuê một căn biệt thự độc lập còn nguyên phần thô, bao quanh bởi rừng cây ở ngoại ô với giá 1.800 NDT (khoảng 6,6 triệu đồng)/tháng.

Hình dạng căn biệt thư ban đầu khi Quan Quan thuê.

Căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 350m2, gồm 260m2 không gian bên trong và 100m2 sân vườn. Tuy nhiên, khi mới thuê, đây gần như chỉ là một căn nhà xây xong phần thô, chưa có nhiều hạng mục hoàn thiện.

Để biến nơi đây thành tổ ấm đúng như mong muốn, cả hai quyết định tự thiết kế, tự giám sát thi công và tự hoàn thiện nhiều hạng mục trong nhà. Tổng chi phí phần hoàn thiện nội thất và hạ tầng vào khoảng 300.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng).

View phòng khách của căn biệt thự sau khi cải tạo.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khoản đầu tư này được sử dụng khá tiết kiệm và có tính toán. Thay vì lựa chọn vật liệu đắt tiền, Quan Quan ưu tiên những giải pháp vừa đủ dùng nhưng đảm bảo chất lượng. Tường chỉ sơn trắng đơn giản, trần nhà không làm nhiều chi tiết cầu kỳ, gạch lát chọn kích thước phổ thông để tiết kiệm chi phí nhân công, còn sân vườn chỉ quy hoạch trước các khu chức năng rồi dần dần bổ sung cây xanh theo thời gian.

Theo chia sẻ của nữ blogger, bí quyết để tiết kiệm ngân sách là "đầu tư ít cho phần hoàn thiện cố định, tập trung nhiều hơn vào nội thất và trang trí". Nhờ vậy, căn biệt thự vẫn mang cảm giác ấm cúng, tinh tế mà không cần sử dụng quá nhiều vật liệu cao cấp.

Góc bếp.

Phòng ngủ

Nhà vệ sinh.

Với lợi thế là một nhà thiết kế, Quan Quan lựa chọn phong cách gần gũi thiên nhiên. Khắp ngôi nhà là gam màu trắng, gỗ sáng màu, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên và khoảng sân xanh rộng rãi, tạo nên cảm giác như một "ngôi nhà giữa rừng" tách biệt khỏi nhịp sống hối hả của thành phố.

Căn nhà lý tưởng cho gia đình 3 người thích sống chậm

Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, điều khiến Quan Quan hài lòng nhất không phải diện tích rộng hay số tiền đã bỏ ra, mà là chất lượng cuộc sống mà cả gia đình có được.

Một buổi sáng thức dậy thư thái đi ngắm vườn cây, đọc sách.

Mỗi sáng, cô thường mang một tách cà phê ra khu vườn khi những giọt sương vẫn còn đọng trên cỏ. Hai chú chó nhỏ chạy quanh sân, còn ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ kín khoảng vườn xanh. Với cô, đó mới là khoảnh khắc khiến cô cảm nhận rõ nhất ý nghĩa của việc có một tổ ấm.

Nữ blogger từng chia sẻ rằng cuộc sống lý tưởng của cô không nằm giữa sự náo nhiệt của thành phố, mà ở góc nhỏ được ánh nắng bao bọc, nơi có cây cối, thú cưng, con gái và những người mình yêu thương.

Dù sống trong căn biệt thự rộng tới 350m², có con nhỏ và nuôi thú cưng, Quan Quan vẫn duy trì thói quen chăm chút không gian sống mỗi ngày. Sau mỗi dịp lễ hay khi bước sang một mùa mới, cô lại dành thời gian giặt giũ toàn bộ đồ vải, dọn dẹp từng căn phòng và sắp xếp lại khu vườn.

Các hoạt động yêu thích khi ở trong nhà của cô.

Theo cô, việc dọn nhà không chỉ để không gian sạch sẽ mà còn giống như một cách làm mới tinh thần, bỏ lại những mệt mỏi phía sau.

"Chất lượng cuộc sống không nằm ở sự xa hoa, mà ở việc luôn có thể chăm sóc cuộc sống của mình thật chỉn chu" , Quan Quan từng chia sẻ.

Hiện nay, căn biệt thự không chỉ là nơi ở của Quan Quan, con gái và bạn trai, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho hàng trăm nghìn người yêu thích phong cách sống chậm trên Xiaohongshu.

Những góc sân phủ đầy cây xanh, phòng khách ngập nắng hay những buổi sáng nhâm nhi cà phê cùng thú cưng đều xuất hiện đều đặn trên trang cá nhân của cô, như minh chứng rằng đôi khi một cuộc sống đáng mơ ước không nhất thiết phải bắt đầu từ một căn nhà đắt đỏ, mà từ việc tìm được không gian khiến mình thực sự muốn trở về mỗi ngày.