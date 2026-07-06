Sau tuổi 45, tôi không còn cố kiếm nhiều tiền hơn mà tập trung làm đúng 5 việc này

Có một thời gian, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền hơn thì mọi vấn đề trong cuộc sống sẽ được giải quyết. Tôi nhận thêm việc, tranh thủ làm cuối tuần, sẵn sàng đánh đổi thời gian nghỉ ngơi để tăng thu nhập.

Nhưng bước qua tuổi 45, tôi dần nhận ra một điều: thu nhập cao không đồng nghĩa với cảm giác an toàn. Có những người kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng nhưng vẫn luôn trong trạng thái lo lắng vì chi tiêu quá lớn, nợ nần nhiều hoặc không có khoản dự phòng.

Ở độ tuổi này, điều quý giá nhất không còn là "kiếm được bao nhiêu", mà là quản lý tốt những gì mình đang có và xây dựng một cuộc sống bền vững hơn.

Tôi bắt đầu thay đổi tư duy và tập trung vào 5 việc dưới đây. Kết quả là áp lực tài chính giảm đi đáng kể, còn chất lượng cuộc sống lại tốt hơn trước.

1. Kiểm soát chi tiêu thay vì chỉ nghĩ đến tăng thu nhập

Nếu trước đây tôi dành hàng giờ để nghĩ cách kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng thì giờ đây tôi dành thời gian xem tiền của mình đang đi đâu.

Tôi phát hiện rất nhiều khoản chi nhỏ nhưng lặp lại liên tục:

- Mua đồ giảm giá nhưng không dùng.

- Đăng ký nhiều ứng dụng rồi quên hủy.

- Ăn ngoài quá nhiều.

- Mua đồ gia dụng theo cảm hứng.

Khi ghi chép chi tiêu trong khoảng ba tháng, tôi nhận ra mình tiết kiệm được một khoản không nhỏ chỉ bằng cách cắt bỏ những khoản "rò rỉ" này.

Kiếm thêm tiền luôn khó hơn tiêu tiền thông minh.

2. Đầu tư cho sức khỏe trước khi phải trả giá bằng viện phí

Ở tuổi ngoài 45, cơ thể không còn phục hồi nhanh như trước.

Tôi bắt đầu dành tiền cho:

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Ăn uống lành mạnh hơn.

- Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

- Ngủ đủ giấc thay vì thức khuya làm việc.

Có người nói đây là chi phí, nhưng tôi xem đó là khoản đầu tư sinh lời lâu dài.

Một cơ thể khỏe mạnh giúp mình tiếp tục làm việc, tận hưởng cuộc sống và giảm rất nhiều nguy cơ phát sinh những khoản chi y tế lớn trong tương lai.

3. Xây dựng quỹ dự phòng thay vì để mọi đồng tiền đều "đi làm"

Trước đây, cứ có tiền là tôi nghĩ đến đầu tư hoặc mua sắm.

Giờ thì khác.

Tôi luôn cố gắng duy trì một khoản tiền mặt đủ chi tiêu từ 6 đến 12 tháng. Khoản tiền này không giúp tôi giàu lên, nhưng mang lại cảm giác vô cùng yên tâm.

Nếu chẳng may mất việc, gặp biến cố sức khỏe hay gia đình có việc đột xuất, tôi không phải vội vàng vay mượn hay bán tài sản.

Ở tuổi trung niên, sự bình tĩnh nhiều khi còn đáng giá hơn tỷ suất sinh lời.

4. Dành thời gian cho các mối quan hệ chất lượng

Tuổi trẻ, tôi từng nghĩ tiền bạc quan trọng hơn mọi thứ.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu rằng những người sẵn sàng ở bên mình khi gặp khó khăn mới là "tài sản" quý giá nhất.

Tôi chủ động dành nhiều thời gian hơn cho:

- Cha mẹ.

- Vợ hoặc chồng.

- Con cái.

- Một vài người bạn thật sự thân thiết.

Không cần những cuộc gặp gỡ xa hoa. Chỉ cần cùng ăn một bữa cơm, uống một ly cà phê hay trò chuyện cuối tuần cũng đủ khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn.

5. Học cách sống chậm và bớt so sánh

Có một giai đoạn, tôi luôn nhìn người khác để tự tạo áp lực cho mình.

- Bạn bè đổi xe.

- Đồng nghiệp mua nhà lớn hơn.

- Người quen đi du lịch nước ngoài liên tục.

Tôi từng nghĩ mình đang tụt lại. Sau tuổi 45, tôi nhận ra cuộc đời mỗi người có một nhịp đi riêng. Không phải ai kiếm nhiều tiền hơn cũng sống hạnh phúc hơn.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi trước mỗi quyết định mua sắm:

- Mình có thực sự cần món này không?

- Nó có giúp cuộc sống tốt hơn không?

- Hay chỉ là để theo kịp người khác?

Ba câu hỏi đơn giản ấy giúp tôi tránh được rất nhiều khoản chi bốc đồng.

Tuổi 45 không phải lúc chạy nhanh hơn, mà là lúc đi vững hơn

Nhiều người cho rằng sau tuổi 45 phải kiếm thật nhiều để chuẩn bị cho tuổi già.

Điều đó không sai. Nhưng kiếm tiền chỉ là một phần của bài toán tài chính.

Quan trọng hơn là biết giữ tiền, biết chăm sóc sức khỏe, biết xây dựng các mối quan hệ bền vững và biết sống đúng với khả năng của mình.

Khi không còn chạy theo việc phải kiếm thật nhiều bằng mọi giá, tôi bất ngờ nhận ra mình lại có nhiều thời gian hơn, ít áp lực hơn và cũng thấy cuộc sống đủ đầy hơn.

Đến một giai đoạn nào đó, giàu có không còn được đo bằng số tiền kiếm được mỗi tháng, mà bằng cảm giác bình yên khi thức dậy mỗi sáng, biết rằng mình vẫn có sức khỏe, có người thân bên cạnh và có một nền tảng tài chính đủ vững để không phải quá lo lắng về ngày mai.