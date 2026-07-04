"Tứ đại biệt thự" trên nóc TTTM oách nhất Trung Quốc

Ở Hồ Nam (Trung Quốc), có một công trình độc đáo khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và tò mò. Đó là trên đỉnh nóc của một trung tâm thương mại sừng sững xuất hiện 4 căn biệt thự mái ngói đỏ giống nhau, nhìn chẳng khác nào "nhà mặt đất" lơ lửng giữa không trung. Với thiết kế giống nhau và bố trí ở bốn góc của tầng thượng, công trình được nhiều người gọi vui là "Tứ đại biệt thự". Ít ai biết rằng, đây là tổ ấm của 4 anh em trong một gia đình. Sau khi cùng nhau khởi nghiệp, họ đã góp vốn 120 triệu nhân dân tệ để đầu tư xây dựng một tổ hợp thương mại ngay trung tâm thành phố. Trên tầng thượng của công trình, 4 anh em quyết định xây dựng 4 căn biệt thự có kiến trúc đồng nhất, mỗi căn đều sở hữu không gian rộng rãi và đầy đủ tiện ích như sân vườn, khu thư giãn, thậm chí cả sân bóng rổ.

Trong khi các tầng bên dưới của tòa nhà được tận dụng phục vụ hoạt động kinh doanh, tầng thượng lại được quy hoạch thành không gian sinh sống với đầy đủ tiện ích. Cách bố trí này không chỉ tạo nên một công trình độc đáo hiếm có mà còn cho thấy tư duy tối ưu hóa quỹ đất và khai thác công năng của 4 anh em. Nhìn từ trên cao, 4 căn biệt thự nổi bật với thiết kế mái ngói đỏ và tường sơn trắng. Cả 4 cơ ngơi đều được xây dựng theo cùng một thiết kế, từ ngoại thất đến diện tích và các thông số kỹ thuật, đảm bảo tính công bằng và đồng bộ về thẩm mỹ.

Không gian biệt thự được tích hợp nhiều tiện ích như sân vườn, khu thư giãn và cả sân bóng rổ phục vụ nhu cầu giải trí. Ý tưởng đưa cả một khu nhà ở hoàn chỉnh lên tầng thượng vốn đã rất độc đáo, nhưng điều khiến nhiều người ấn tượng hơn là cách mọi hạng mục đều được quy hoạch bài bản, chỉn chu và đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi vừa giàu tính thẩm mỹ.