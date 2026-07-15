Cha nuôi còng lưng vác từng bình gas nuôi con gái bị bỏ rơi thành Tiến sĩ, mẹ ruột mang gần 2 tỷ đồng đến đòi nhận lại con và cái kết khiến nhiều người lặng người

Năm 2011, câu chuyện của Xiao Jingying - cô gái ở Trung Quốc (tên đã được thay đổi) từng gây chấn động dư luận Trung Quốc khi cô công khai từ chối nhận cha mẹ ruột dù họ đề nghị bồi thường cho cha nuôi 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,9 tỷ đồng) để đưa cô trở về.

"Tôi chỉ có một người cha. Người sinh ra tôi rồi bỏ rơi tôi không có quyền dùng tiền để đổi lấy tình thân. Công sinh không bằng công dưỡng", cô khẳng định trên sóng truyền hình.

Phía sau quyết định ấy là hành trình hơn hai thập kỷ đầy nước mắt của một người cha nuôi nghèo, người đã đánh đổi cả sức khỏe để nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trở thành tiến sĩ.

Người cha còng lưng vác bình gas để nuôi con ăn học

Mùa đông năm 1987, tại thành phố Hiếu Cảm (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), Xiao Jingying chào đời tại Bệnh viện số 4.

Khi còn chưa kịp cảm nhận thế giới, em bé đã bị cha mẹ ruột bỏ lại trên dải cây xanh trước cổng bệnh viện giữa thời tiết giá rét. Tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ chỉ được chú ý khi cựu chiến binh Xiao Chongyang cùng vợ là Qi Chunlan tình cờ đi khám bệnh ngang qua.

Nghe tiếng trẻ sơ sinh phát ra từ bụi cỏ, hai vợ chồng lập tức chạy đến kiểm tra và phát hiện một bé gái đang tím tái vì lạnh. Họ nhanh chóng đưa em vào bệnh viện cấp cứu.

May mắn, sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định em không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Vợ chồng ông Xiao vốn nhiều năm mong có con nhưng bà Qi Chunlan mắc bệnh mãn tính nên không thể mang thai. Trước hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ, họ quyết định nhận nuôi và xem cô bé như con ruột.

Cuộc sống của gia đình Xiao vốn đã khó khăn. Ông Xiao Chongyang làm công nhân với mức thu nhập ít ỏi, còn vợ chỉ làm những công việc lặt vặt trong lúc vẫn phải điều trị bệnh. Sự xuất hiện của cô con gái khiến gánh nặng kinh tế càng lớn hơn, nhưng hai vợ chồng chưa bao giờ hối hận.

Họ dành gần như toàn bộ tiền lương và số tiền tích cóp ít ỏi để nuôi dưỡng Xiao Jingying.

Biến cố tiếp tục xảy ra khi doanh nghiệp nhà nước nơi ông Xiao làm việc tiến hành cải tổ, khiến ông mất việc. Để có tiền chữa bệnh cho vợ và nuôi con ăn học, ông chuyển sang nghề giao bình gas.

Những năm đó, phần lớn các khu nhà cũ đều không có thang máy. Mỗi ngày, ông phải vác những bình gas nặng khoảng 60 cân (tương đương 30 kg) leo bộ lên nhiều tầng lầu, rồi lại mang những bình rỗng xuống dưới.

Công việc nặng nhọc kéo dài khiến ông mắc viêm khớp nặng, nhưng chưa bao giờ than phiền. Với ông, chỉ cần con gái được tiếp tục đến trường thì mọi vất vả đều xứng đáng.

Đáp lại tình yêu ấy, Xiao Jingying luôn là học sinh xuất sắc. Cô chăm chỉ học tập, nhiều năm liền đứng trong nhóm dẫn đầu của lớp và chưa bao giờ khiến cha mẹ nuôi phải lo lắng.

Năm 2001, trước lúc qua đời, bà Qi Chunlan quyết định nói cho Xiao Jingying biết sự thật rằng cô không phải con ruột của hai người. Nhưng sự thật ấy không làm thay đổi tình cảm của cô.

"Cha mẹ của con chỉ có Xiao Chongyang và Qi Chunlan. Con sẽ báo đáp họ suốt phần đời còn lại", cô nói.

Sau đó, nhờ thành tích học tập xuất sắc, Xiao Jingying giành được cơ hội theo học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài. Để giảm gánh nặng cho cha, cô vừa học vừa làm, tự trang trải phần lớn chi phí học tập.

Thông tin về cô gái nghèo ở một huyện nhỏ đỗ chương trình tiến sĩ nhanh chóng lan truyền.

Tin tức ấy cũng đến tai cha mẹ ruột của Xiao Jingying. Sau nhiều năm không một lần hỏi thăm, họ bất ngờ tìm đến nhà ông Xiao Chongyang, yêu cầu nhận lại con gái và hứa trả cho ông 500.000 nhân dân tệ như khoản bồi dưỡng công nuôi dưỡng. Thế nhưng, câu trả lời họ nhận được là sự từ chối dứt khoát.

"Tôi chỉ có cha là Xiao Chongyang. Tôi không quen hai người", Xiao Jingying nói, đồng thời đứng chắn trước mặt cha nuôi.

Theo câu chuyện được chia sẻ, nguyên nhân cô bị bỏ rơi chỉ vì là con gái thứ tư trong gia đình.

Sau này, cha mẹ ruột sinh được hai con trai như mong muốn. Tuy nhiên, khi các con trai không hiếu thuận, còn cô con gái từng bị bỏ rơi lại trở thành tiến sĩ, họ mới tìm cách nối lại quan hệ với hy vọng cô sẽ chăm sóc mình lúc tuổi già.

"Tôi chỉ có một người cha"

Không từ bỏ, cha mẹ ruột đăng ký tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm người thân với mong muốn dùng sức ép dư luận để thuyết phục con gái đoàn tụ.

Trong chương trình, người dẫn và một số khách mời nhiều lần đặt câu hỏi: "Con có sẵn sàng nhận lại cha mẹ ruột không?"

Xiao Jingying vẫn giữ nguyên câu trả lời: "Không."

Cô chỉ tay về phía người đàn ông tóc đã bạc trắng ngồi dưới khán phòng và nói: "Ông ấy mới là bố tôi."

Lúc đó, Xiao Chongyang đã bật khóc. Suốt thời gian cha mẹ ruột xuất hiện, ông luôn lo sợ con gái sẽ rời bỏ mình. Thậm chí, ông từng nghĩ nếu trở về với gia đình ruột thịt, con gái sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn.

Nhưng Xiao Jingying đã lựa chọn điều ngược lại. Cô từ chối tiền bạc, từ chối mối quan hệ huyết thống được nối lại sau hơn hai thập kỷ để ở bên người cha đã hy sinh cả tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc đời vì mình.

Kết thúc chương trình, Xiao Jingying vẫn cùng cha nuôi trở về căn nhà nhỏ đã gắn bó suốt tuổi thơ.

Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc cha mẹ ruột bỏ rơi con chỉ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, rồi nhiều năm sau quay lại khi con gái thành đạt là điều khó có thể chấp nhận.

Không ít người cũng cho rằng, 500.000 nhân dân tệ không thể mua được hơn 20 năm yêu thương, hy sinh và nuôi dưỡng của một người cha.

Về phần Xiao Chongyang, điều khiến nhiều người xúc động nhất không phải là số tiền được đề nghị, mà là hình ảnh một người đàn ông bình dị đã dùng đôi vai còng vì những bình gas nặng để nâng đỡ tương lai của một đứa trẻ không cùng huyết thống.

Và cuối cùng, chính tình yêu vô điều kiện ấy đã được đáp lại bằng lòng biết ơn sâu sắc của cô con gái mà ông luôn coi là máu mủ của mình.

Nguồn: Sohu