Nhà riêng của Lê Bống

Không chỉ thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống cá nhân, Lê Bống còn chăm "update" không gian sống của mình trên mạng xã hội. Nhiều góc trong nhà thường được cô tận dụng làm nơi quay video, check-in, vẽ tranh hoặc cắm hoa. Ngắm toàn cảnh căn hộ có thể thấy cô lựa chọn phong cách thiết kế hiện đại, ưu tiên sự tiện nghi nhưng vẫn tạo được cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Căn hộ của Lê Bống tọa lạc tại Gia Lâm, Hà Nội, sở hữu diện tích rộng rãi cùng tầm nhìn thoáng đãng. Bên trong căn hộ, khu vực phòng khách và bếp được thiết kế liền mạch, giúp tối ưu không gian sinh hoạt. Nội thất chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ với gam màu ấm áp, tạo cảm giác gần gũi, hiện đại. Từ khu vực ban công phòng khách và cửa sổ phòng ngủ, căn hộ có tầm nhìn hướng ra khu vực trường Đại học VinUni, mang đến khung cảnh thoáng rộng, cực kỳ lung linh khi về đêm.

Khu bếp được bố trí liền kề với phòng khách. Hệ tủ bếp màu trắng mang đến cảm giác gọn gàng, hài hòa với tổng thể căn hộ. Lê Bống lựa chọn thiết kế tủ lạnh âm tủ nhằm tối ưu diện tích và giữ sự đồng bộ cho khu vực bếp. Không gian này được trang bị đầy đủ các thiết bị gia dụng cần thiết, các vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho quá trình sử dụng hằng ngày.

Khu vực phòng tắm được thiết kế theo hướng tối ưu công năng khi phần bồn rửa được bố trí tách biệt bên ngoài, giúp phân chia rõ khu vực khô - ướt, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Lê Bống cũng chú trọng đến các chi tiết như gương, đèn và hệ bồn rửa, lựa chọn thiết kế đồng bộ với tổng thể căn hộ, giúp không gian vừa gọn gàng vừa có tính thẩm mỹ.

Không gian làm việc của Lê Bống được bố trí với thiết kế cửa kính, giúp mở rộng tầm nhìn và tạo cảm giác thoáng hơn cho căn phòng. Đối diện khu vực bàn làm việc là hệ tủ sách được thiết kế thông minh. Điểm đặc biệt nằm ở việc có thể mở tủ ra, bước vào bên trong là một không gian lưu trữ riêng biệt, vừa giúp sắp xếp đồ đạc gọn gàng vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian.

Cận cảnh hệ tủ "bí mật" mở ra thư viện riêng trong không gian làm việc của Lê Bống. Có thể thấy, cô đã dành nhiều sự quan tâm cho việc bố trí từng khu vực trong căn hộ, hướng đến một không gian sống phù hợp với sở thích và nhu cầu sử dụng.