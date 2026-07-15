Đã rõ mối quan hệ giữa Phương Ly và An Thuyên

Sau nhiều tháng liên tục bị "đẩy thuyền", Phương Ly cuối cùng cũng đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với TikToker An Thuyên. Chỉ với vài dòng chia sẻ trên Threads, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời chấm dứt hàng loạt đồn đoán từng rầm rộ trên mạng xã hội.

Theo đó, trưa 15/7, Phương Ly đăng tải bài viết trên trang cá nhân để làm rõ thông tin đang lan truyền. Phương Ly khẳng định bản thân không quen biết An Thuyên và giữa cả hai cũng chưa từng nhắn tin qua lại. Nữ ca sĩ mong cư dân mạng không tiếp tục suy diễn bởi điều này có thể gây ảnh hưởng không hay đến những người liên quan.

Cô viết: "Mình không quen biết em An. Chưa từng nhắn tin! Xin đừng hiểu sai ảnh hưởng không hay. Mãi yêu các bạn yêu yêu cảm ơn vì đã vui và cảm ơn nhiều nữa nếu các bạn yêu yêu hiểu cho ạ!".

Phương Ly khẳng định chưa từng nhắn tin với An Thuyên, mong kết thúc những hiểu lầm về mối quan hệ giữa cả hai

Ngay dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng tình, cho rằng những màn "đẩy thuyền" nên dừng lại khi người trong cuộc đã lên tiếng. Không ít ý kiến cũng cho rằng những tương tác từng gây xôn xao trước đó đơn thuần chỉ mang tính chất vui vẻ trên mạng xã hội và đã bị cộng đồng mạng diễn giải theo hướng tình cảm.

Tin đồn hẹn hò giữa Phương Ly và An Thuyên bắt đầu rộ lên từ khoảng cuối tháng 4 khi cả hai liên tục có những màn đối đáp trên Threads. Mỗi khi Phương Ly đăng trạng thái, An Thuyên thường xuyên xuất hiện để bình luận với cách nói chuyện hài hước, gần gũi. Ngược lại, nữ ca sĩ cũng nhiều lần đáp lại hoặc thả tim các bình luận của nam TikToker.

Đến tháng 5, nghi vấn càng bùng nổ khi Phương Ly đăng dòng trạng thái: "Người khác thích A hiền. Còn bé thích A dữ lắm". Sau đó, An Thuyên lập tức đáp lại: "Anh cũng thích L dữ lắm". Dưới phần bình luận, TikToker An Thuyên trả lời ẩn ý: "Anh cũng thích L dữ lắm". Màn tung hứng qua lại bằng cách chơi chữ giữa "A" và "L", như cách viết tắt tên cả hai khiến cộng đồng mạng phải bàn tán.

Những màn tung hứng của An Thuyên và Phương Ly chính là nguồn cơn khiến cư dân mạng nghi ngờ

Những chi tiết tưởng chừng nhỏ lẻ này khi được đặt cạnh nhau lại nhanh chóng trở thành hint được cư dân mạng soi kỹ

An Thuyên tên thật là Nguyễn Hoài An, sinh năm 2003, quê Hà Tĩnh và hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Anh được biết đến là một TikToker sở hữu sức hút lớn trên mạng xã hội với gần 900.000 người theo dõi trên TikTok.

Xây dựng hình ảnh trẻ trung, cá tính theo phong cách "boy phố", An Thuyên thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống thường ngày, thời trang và niềm đam mê bóng đá. Trên các nền tảng mạng xã hội, nam TikToker còn gây chú ý khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc trải nghiệm cuộc sống sang trọng như xuất hiện bên siêu xe, du lịch tại các resort cao cấp hay check-in ở nhiều địa điểm nổi tiếng.

TikToker An Thuyên là nhân vật khá nổi tiếng trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV