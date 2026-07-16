Gỗ Minh Long ra mắt BST Đôi Mắt: Chuẩn mực mới của gỗ óc chó

Với 5 bề mặt melamine gỗ óc chó ứng dụng công nghệ V Số, bộ sưu tập mang đến một ngôn ngữ thiết kế tinh tế, đồng thời gần gũi hơn với gu thẩm mỹ của người Việt.

Từ công nghệ V Số đến trải nghiệm thị giác khác biệt

Gỗ óc chó từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự sang trọng trong các không gian sống thời thượng. Tuy nhiên, việc sử dụng gỗ óc chó tự nhiên hay veneer truyền thống thường đi kèm những hạn chế về chi phí, nguồn cung, tính bền vững và mức độ thích nghi với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam. BST Đôi Mắt của Gỗ Minh Long xuất hiện như một lời giải cho bài toán này, thậm chí tạo ra những ưu thế vượt trội.

Điểm cốt lõi làm nên sức hút của bộ sưu tập nằm ở công nghệ V Số - công nghệ bí truyền của Gỗ Minh Long. Đây là kỹ thuật ép đồng vân, nhằm tạo ra các đường rãnh vân sâu, trùng khớp hoàn toàn với hình vân trên giấy melamine. Nhờ đó, bề mặt gỗ tái hiện trọn vẹn chất cảm tự nhiên của óc chó nguyên bản. Khi chạm tay vào, người dùng có thể cảm nhận rõ ràng từng tom gỗ, đường vân sống động và các rãnh gỗ sâu, mang lại trải nghiệm xúc giác chân thực.

Công nghệ V Số là nền tảng kỹ thuật đặc trưng của Gỗ Minh Long, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất xám, bàn tay của người thợ bản địa. Từ nền tảng này, thương hiệu đã liên tục ra mắt thành công các bộ sưu tập tạo tiếng vang như V Số (2019), Son (2024), Pha (2025) và Huyền (2026). Đôi Mắt chính là chương thứ năm trong hành trình ứng dụng công nghệ này, đồng thời là bộ sưu tập đầu tiên tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp từ dòng gỗ óc chó.

Năm gam màu độc đáo trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ gỗ óc chó Indiana – dòng gỗ được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Điểm tinh tế của Gỗ Minh Long là chủ động "Việt hóa" các tông màu này để tiệm cận với cảm thức của người bản địa. Các sắc độ từ trầm ấm đến hiện đại vừa giữ được tinh thần quý phái nguyên bản, vừa hòa hợp với khí hậu, kiến trúc nhà ở cũng như sở thích và phong cách sống của người Việt.

Chuẩn mực chất lượng và giải pháp sức khỏe toàn diện

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, BST Đôi Mắt thiết lập một tiêu chuẩn mới về công năng đối với dòng sản phẩm bề mặt melamine cao cấp. Trong khi gỗ tự nhiên hoặc bề mặt veneer dễ bị trầy xước, xuống màu sau một thời gian sử dụng và đòi hỏi bảo dưỡng phức tạp, sản phẩm mới của Gỗ Minh Long mang lại độ bền tối ưu nhờ khả năng chống xước tốt.

Đáng chú ý, các bề mặt từ BST Đôi Mắt được khuyến khích sử dụng cho các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi nhờ tính năng kháng khuẩn vượt trội. Gỗ Minh Long hiện là đơn vị tiên phong tích hợp bề mặt kháng khuẩn cho dòng melamine trên thị trường, với khả năng tiêu diệt đến 99,99% các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột và bệnh truyền nhiễm, chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22196 từ Viện Pasteur. Đặc tính này đóng vai trò như một lớp lá chắn xanh bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Giải bài toán khí hậu bằng sự thấu hiểu bản địa

Đối với khí hậu nóng ẩm, nồm ẩm đặc trưng của Việt Nam, độ bền của cốt gỗ bên trong luôn là mối bận tâm lớn của cả kiến trúc sư lẫn gia chủ. BST Đôi Mắt giải quyết triệt để nỗi lo này khi được ép phủ trên các dòng cốt gỗ công nghiệp chất lượng cao, có khả năng chống ẩm vượt trội. Trong đó, tiêu chuẩn chống ẩm cao nhất đạt mức V313 hàng đầu thị trường hiện nay, giúp tấm gỗ có thể sử dụng ổn định, bền bỉ trước các biến động thời tiết.

BST Đôi Mắt lấy cảm hứng từ gỗ óc chó Indiana đẹp nhất thế giới, với dải màu được tinh chỉnh cho phù hợp thị hiếu bản địa

Song song với độ bền vật lý, yếu tố an toàn môi trường bên trong nhà cũng được kiểm soát nghiêm ngặt. Hàm lượng phát thải formaldehyde của các dòng cốt gỗ từ Gỗ Minh Long đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất hiện nay như E0, E1, NAF hay ENF. Việc kiểm soát chặt chẽ các chỉ số này đảm bảo không gian sống luôn trong lành, an toàn cho hệ hô hấp của người sử dụng về lâu dài.

Ứng dụng linh hoạt và giải pháp thi công tối ưu

Một ưu điểm lớn giúp BST Đôi Mắt nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng là tính ứng dụng cao cùng khả năng thi công dễ dàng. Khác với gỗ tự nhiên hay bề mặt veneer đòi hỏi kỹ thuật xử lý phức tạp, thời gian gia công lâu, chất lượng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường, BST Đôi Mắt là bề mặt hoàn thiện, được ép phủ trên cốt gỗ chất lượng cao giúp giúp rút ngắn đáng kể quy trình sản xuất. Các bước thi công đơn giản hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền tối đa sau khi hoàn thiện.

BST Đôi Mắt (Gỗ Minh Long) ứng dụng trên tủ console

Nhờ sự đa dạng trong dải màu và độ chân thực của bề mặt, BST Đôi Mắt phù hợp với hầu hết không gian chức năng trong ngôi nhà, từ phòng khách, phòng bếp cho đến phòng ngủ. Không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh tế và sang trọng, bộ sưu tập còn đáp ứng nhu cầu sử dụng bền bỉ, góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi, bền vững, phù hợp với nhịp sống hiện đại.