"Một người dân, một hồ sơ sức khỏe": Chìa khóa được kỳ vọng giảm quá tải bệnh viện tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện tại Hà Nội và Đà Nẵng, ngày 16/7 vừa qua, Hội Tin học Y tế Việt Nam phối hợp cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Chuyển đổi số Y tế và xây dựng Bệnh viện thông minh: Kinh nghiệm quốc tế và triển khai tại Việt Nam”.

Đây là diễn đàn chuyên sâu, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, đại diện Sở Y tế các tỉnh phía Nam, lãnh đạo các bệnh viện cùng các chuyên gia công nghệ và y tế hàng đầu thế giới để thảo luận về lộ trình phát triển hệ thống y tế hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chuyển đổi số: Yêu cầu tất yếu của y tế hiện đại

Trong bối cảnh hệ thống y tế toàn cầu đang đối mặt với những áp lực khổng lồ từ sự già hóa dân số, sự gia tăng của các loại bệnh mãn tính không lây nhiễm và nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, công nghệ kỹ thuật số đã không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu tất yếu để đảm bảo tính bền vững. Tại Việt Nam, chương trình chuyển đổi số ngành y tế đang đi đúng hướng với những bước tiến quan trọng, được minh chứng qua các chính sách của Chính phủ và sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng dữ liệu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Frank Hester OBE, Nhà sáng lập Công ty TPP, nhấn mạnh: “Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng cao trong khi nguồn nhân lực và hạ tầng y tế vẫn chịu áp lực lớn. Bài toán hiện nay không chỉ là điều trị bệnh cấp tính mà là xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu, thông tin và khả năng kết nối để quản lý sức khỏe người dân trong suốt vòng đời. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, xây thêm bệnh viện hay đào tạo thêm nhân lực là chưa đủ, mà cần xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu, thông tin và khả năng kết nối. Việc triển khai EMR liên thông theo mô hình 'One Citizen, One Record' là chìa khóa để giảm tải y tế và nâng cao chất lượng lâm sàng”.

Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình chiến lược

Các chuyên gia khẳng định hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) chính là hạ tầng dữ liệu quan trọng nhất, đóng vai trò như "hệ thần kinh trung ương" của y tế hiện đại. EMR không chỉ giải quyết triệt để vấn đề phân tán dữ liệu của hồ sơ giấy mà còn là tiền đề để kết nối thông tin xuyên suốt từ cộng đồng đến bệnh viện, giúp bác sĩ tiếp cận dữ liệu bệnh sử kịp thời, đưa ra các quyết định điều trị chính xác.

Khi dữ liệu được số hóa và chuẩn hóa, nó trở thành "nhiên liệu" quý giá để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy y tế dự báo và quản trị hệ thống hiệu quả. Thay vì tư duy điều trị bị động khi bệnh đã chuyển nặng, EMR cho phép ngành y tế chủ động sàng lọc nguy cơ, quản lý bệnh mạn tính và can thiệp kịp thời trước khi xuất hiện các biến chứng nguy hiểm.

Hội thảo đã ghi nhận sự chia sẻ từ các chuyên gia danh tiếng. Ông Frank Hester OBE đã mang đến những bài học thực chiến trong việc xây dựng kiến trúc phần mềm EMR liên thông, nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi là “thông tin phải đi theo người bệnh”. Khái niệm “One Citizen, One Record” – “Một người dân, một hồ sơ sức khỏe” – đang được nhiều quốc gia theo đuổi, giúp mọi thông tin y tế được quản lý thống nhất, xuyên suốt từ tuyến cơ sở đến bệnh viện chuyên khoa trung ương.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các chuyên gia tiếp tục làm rõ lộ trình phát triển y tế số, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết 72, Nghị quyết 57 và Thông tư 13/2025/TT-BYT. Các đại biểu thảo luận về vai trò của Trung tâm dữ liệu quốc gia trong việc quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung, định danh số và chia sẻ dữ liệu tin cậy. Y tế cơ sở vững mạnh, được hỗ trợ bởi EMR, chính là lời giải cho bài toán quá tải bệnh viện tuyến trên tại các đô thị lớn.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đóng vai trò là kim chỉ nam quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, tập trung vào việc xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và chuẩn hóa hệ thống thông tin y tế, hiện đại hóa công tác quản trị thông qua hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) và phát triển các mô hình bệnh viện thông minh. Mục tiêu cốt lõi là tạo hành lang pháp lý và kỹ thuật để liên thông dữ liệu, từ đó cải cách y tế, tăng cường năng lực y tế cơ sở và hướng tới nền y tế số minh bạch, hiệu quả. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để xây dựng nền y tế dựa trên dữ liệu, sẵn sàng cho kỷ nguyên y học chính xác. Sự đồng thuận giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế và đối tác công nghệ tại hội thảo đã mở ra những hướng đi mới, thúc đẩy các mối quan hệ đối tác bền vững.

Báo Sức khỏe & Đời sống – với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế – cam kết sẽ tiếp tục là cầu nối truyền thông quan trọng, lan tỏa các giá trị khoa học, cập nhật các mô hình bệnh viện thông minh và hỗ trợ Chính phủ thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện. Sự thành công của chuỗi hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh là những viên gạch quan trọng để xây dựng một nền y tế Việt Nam hiện đại, kết nối và vì sức khỏe của nhân dân.