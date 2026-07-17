Nghiên cứu trên 4.300 trẻ em: Lịch học dày đặc làm tăng nguy cơ trầm cảm nhưng cha mẹ Việt vẫn mắc 6 sai lầm này

Một nghiên cứu phân tích nhật ký thời gian của 4.300 trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ, từ mẫu giáo đến lớp 12, cho thấy khi lịch học và hoạt động ngoại khóa dày đặc đến mức trẻ không còn thời gian chơi tự do, nguy cơ lo âu và trầm cảm tăng lên rõ rệt, đặc biệt ở giai đoạn cấp 3, khi áp lực điểm số và hồ sơ vào đại học đè nặng nhất. Đây không phải câu chuyện riêng của học sinh Mỹ. Rất nhiều cha mẹ Việt đang vô tình lặp lại chính những sai lầm mà nghiên cứu này cảnh báo, chỉ khác là dưới một cái tên nghe rất "yêu thương", đó là muốn con có tương lai tốt hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận cứ 7 trẻ vị thành niên từ 10-19 tuổi trên toàn cầu thì có 1 trẻ đang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó lo âu và trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến chất lượng sống ở lứa tuổi này. Áp lực học tập là một trong những yếu tố góp phần rõ rệt nhất. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khiến áp lực học đường trở thành gánh nặng tâm lý cho con, thay vì động lực phát triển.

1. Nghĩ rằng càng học nhiều, càng nhiều lớp thêm thì càng giỏi

Nhiều cha mẹ tin rằng lấp kín thời gian của con bằng học thêm, năng khiếu, ngoại ngữ sẽ giúp con có "lợi thế cạnh tranh". Nhưng theo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ (NEA), việc có quá nhiều hoạt động làm giàu kiến thức cùng lúc có thể khiến trẻ rơi vào trạng thái quá tải lịch trình, kéo theo hệ quả là căng thẳng và lo âu tăng cao, đặc biệt rõ ở học sinh cấp 3.

Nghiên cứu cũng không tìm ra một con số "bao nhiêu giờ là quá nhiều" áp dụng chung cho mọi trẻ - điều quan trọng hơn là liệu gia đình có còn thời gian cho việc chơi tự nhiên, không lên lịch, hay không.

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2. Không nhận ra dấu hiệu con đang quá tải

Một chuyên gia công tác xã hội lâm sàng được trích dẫn trên Seattle Medium liệt kê một số dấu hiệu cảnh báo tình trạng áp lực học tập quá mức ở trẻ: ám ảnh quá mức với điểm số, làm việc liên tục không nghỉ, cạnh tranh học tập một cách thái quá, từ chối giao tiếp xã hội, hoặc mất hứng thú với những điều từng yêu thích. Vấn đề là phần lớn cha mẹ chỉ nhìn vào bảng điểm để đánh giá con có ổn hay không, trong khi những dấu hiệu tâm lý âm thầm này mới là tín hiệu cần chú ý trước.

3. Biến nhà thành "phòng học nối dài" thay vì nơi để con nghỉ ngơi

Một nhà nghiên cứu về khả năng phục hồi tâm lý (resilience) được trích dẫn trên Seattle Medium nhấn mạnh rằng gia đình cần là nơi con được phục hồi, nơi giá trị của con không bị đánh giá qua thành tích. Khi cha mẹ liên tục nhắc bài vở, hỏi điểm số, hoặc so sánh ngay cả trong bữa cơm, ranh giới giữa trường học và nhà bị xóa nhòa, con không còn nơi nào để "xả" áp lực và điều này về lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần.

4. Coi thường hoặc phủ nhận cảm giác căng thẳng của con

"Có đi học thôi mà, stress gì" là câu nói vô tình khiến trẻ không dám chia sẻ áp lực mình đang chịu. Một nghiên cứu tổng hợp từ Journal of Affective Disorders, phân tích 48 nghiên cứu khác nhau, tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa áp lực học tập và ít nhất một vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ. Áp lực này không tự nhiên biến mất khi bị phớt lờ, nó thường tích tụ và biểu hiện muộn hơn dưới dạng né tránh học tập, mất động lực, hoặc rối loạn giấc ngủ.

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5. Không dạy con cách quản lý thời gian, chỉ dạy con phải "cố gắng hơn"

Nhiều cha mẹ phản ứng với kết quả học tập kém bằng cách yêu cầu con học nhiều hơn, thay vì giúp con sắp xếp lại thứ tự ưu tiên hay xây dựng thói quen học tập hợp lý. Các chuyên gia tại Children's Wellness Center cho rằng thiếu kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian là một trong hai nguyên nhân chính gây áp lực học đường và đây là kỹ năng có thể dạy được, thay vì chỉ hô hào con "cố lên".

6. Không cho con "khoảng trống" - thời gian không có mục đích cụ thể nào

Một bác sĩ tâm lý nhi khoa tại Children's Health (Mỹ) lưu ý rằng nhiều gia đình lấp kín lịch của con vì tin rằng càng tiếp xúc nhiều hoạt động, con càng phát triển toàn diện và có nhiều cơ hội thành công hơn. Nhưng khi trẻ lớn hơn bị xếp lịch quá dày, hệ quả thường là mức độ căng thẳng tăng lên, kết quả học tập giảm, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và khả năng tự chủ của trẻ. Thời gian rảnh không có kế hoạch - thứ nhiều cha mẹ coi là "lãng phí", thực chất là lúc trẻ được phục hồi và phát triển khả năng tự quản lý cảm xúc.

Vậy cha mẹ nên làm gì?

- Quan sát biểu hiện tinh thần của con thường xuyên, không chỉ nhìn vào điểm số.

- Chủ động để lại khoảng trống trong lịch của con - thời gian chơi tự do, không mục đích học tập.

- Xây dựng thói quen học tập rõ ràng (giờ giấc, không gian học) thay vì chỉ thúc ép "học nhiều hơn".

- Biến nhà thành nơi con được nghỉ ngơi thực sự, không phải nơi tiếp tục bị nhắc bài vở Khi con nói mệt hay chán học, coi đó là tín hiệu cần lắng nghe, không phải lời biện minh.

Không có phụ huynh nào muốn con mình chịu áp lực đến mức tổn thương tâm lý. Nhưng ranh giới giữa "định hướng cho con một tương lai tốt" và "đẩy con vào một guồng quay quá tải" đôi khi mỏng hơn cha mẹ tưởng và các nghiên cứu trên đã chỉ ra khá rõ nó nằm ở đâu.

Tổng hợp