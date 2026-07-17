5 xu hướng chi tiêu của người nghỉ hưu hiện đại đang ngày càng phổ biến: Không còn ưu tiên tiết kiệm bằng mọi giá

Khi tuổi thọ ngày càng tăng và chất lượng cuộc sống được coi trọng hơn, cách sử dụng tiền sau nghỉ hưu cũng đang thay đổi đáng kể. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng mục tiêu của tuổi nghỉ hưu không phải là "giữ được nhiều tiền nhất", mà là "sử dụng đồng tiền đúng thời điểm để có cuộc sống trọn vẹn".

Dưới đây là 5 xu hướng chi tiêu đang ngày càng phổ biến ở những người nghỉ hưu hiện đại.

1. Ưu tiên chi cho sức khỏe trước khi phải trả tiền cho bệnh tật

Nếu trước đây nhiều người chỉ đến bệnh viện khi có bệnh, thì hiện nay xu hướng là chủ động đầu tư cho sức khỏe.

Không ít người dành một khoản cố định hàng tháng cho việc khám sức khỏe định kỳ, tập luyện, dinh dưỡng, mua bảo hiểm sức khỏe hoặc tham gia các lớp yoga, bơi lội, dưỡng sinh.

Họ coi đây không phải là chi phí phát sinh mà là khoản đầu tư giúp giảm nguy cơ phải chi những khoản rất lớn trong tương lai.

Nhiều gia đình còn lập riêng "quỹ sức khỏe" để đảm bảo luôn có nguồn tiền cho các nhu cầu y tế mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

2. Sẵn sàng chi để tiết kiệm thời gian và công sức

Một thay đổi dễ nhận thấy là người nghỉ hưu hiện đại không còn cố tự làm mọi việc.

Nếu một thiết bị có thể giúp giảm thời gian dọn dẹp, nấu nướng hay hạn chế việc leo cầu thang, họ sẵn sàng cân nhắc mua nếu phù hợp với ngân sách.

Đó có thể là máy hút bụi, ghế thư giãn, thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, hay những cải tạo nhỏ trong nhà như lắp tay vịn, thay sàn chống trơn, nâng cấp hệ thống chiếu sáng.

Quan điểm chung là chi một lần để đổi lấy sự an toàn, tiện lợi và giảm gánh nặng cho bản thân trong nhiều năm sau.

3. Tăng chi cho trải nghiệm thay vì tích lũy đồ đạc

Nhiều người sau khi nghỉ hưu nhận ra rằng mình không còn nhu cầu mua sắm quá nhiều vật dụng như trước.

Thay vào đó, họ dành tiền cho những chuyến du lịch ngắn ngày, các khóa học, hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè hoặc theo đuổi sở thích cá nhân như trồng cây, nhiếp ảnh, vẽ tranh, đọc sách.

Những khoản chi này giúp duy trì sức khỏe tinh thần, mở rộng các mối quan hệ và tạo cảm giác cuộc sống vẫn luôn có mục tiêu.

Nhiều nghiên cứu về hạnh phúc cũng cho thấy trải nghiệm thường mang lại sự hài lòng lâu dài hơn việc sở hữu thêm đồ vật.

4. Quản lý dòng tiền thay vì chỉ chăm chăm tiết kiệm

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất.

Thay vì cố giữ nguyên số tiền trong tài khoản, nhiều người lập kế hoạch sử dụng tiền theo từng tháng và từng năm.

Họ tính toán trước các khoản chi cố định như ăn uống, điện nước, thuốc men, bảo hiểm; đồng thời dành ngân sách cho du lịch, quà tặng con cháu, các tình huống khẩn cấp và khoản dự phòng.

Mục tiêu không phải là tiêu ít nhất có thể mà là để đồng tiền luôn phục vụ đúng nhu cầu.

Một ví dụ về kế hoạch phân bổ dòng tiền hằng tháng

Khoản chi Tỷ trọng gợi ý Sinh hoạt hằng ngày 35% Sức khỏe và bảo hiểm 20% Quỹ dự phòng 15% Giải trí, du lịch, sở thích 15% Hỗ trợ gia đình, quà tặng 10% Học tập, phát triển bản thân 5%

Đây chỉ là tỷ lệ tham khảo. Mỗi gia đình nên điều chỉnh theo mức lương hưu, nguồn thu nhập và nhu cầu thực tế.

5. Không còn hy sinh toàn bộ tiền tiết kiệm cho con cái

Một thay đổi đáng chú ý khác là ngày càng nhiều người nghỉ hưu lựa chọn giữ lại một phần tài sản cho chính mình.

Họ vẫn sẵn sàng hỗ trợ con cháu khi cần thiết, nhưng hạn chế việc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà, trả nợ hay lo mọi chi phí cho con.

Quan điểm mới là: giúp con trong khả năng, nhưng vẫn phải đảm bảo tuổi già của bản thân không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Việc giữ một quỹ tài chính độc lập giúp người nghỉ hưu chủ động hơn trước những biến cố như bệnh tật, lạm phát hay các khoản chi bất ngờ.

Người nghỉ hưu hiện đại không tiêu nhiều hơn, họ tiêu thông minh hơn

Xu hướng chi tiêu của người nghỉ hưu đang chuyển từ tư duy "càng tiết kiệm càng tốt" sang "chi đúng việc, đúng thời điểm".

Điều đó không có nghĩa là tiêu xài thoải mái hay bỏ qua việc tích lũy. Ngược lại, họ vẫn lập kế hoạch tài chính cẩn thận, nhưng sẵn sàng dành tiền cho sức khỏe, sự an toàn, trải nghiệm và chất lượng sống thay vì cố giữ từng đồng trong tài khoản.

Khi tuổi thọ ngày càng kéo dài, một kế hoạch nghỉ hưu bền vững không chỉ nằm ở số tiền tích lũy được, mà còn ở khả năng sử dụng đồng tiền một cách hợp lý để mỗi năm sau nghỉ hưu đều là những năm tháng đáng sống.