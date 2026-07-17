Danh sách 5 mỹ phẩm bất ngờ bị thu hồi trên toàn quốc, người dùng cần lưu ý

Ngày 17/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (có địa chỉ tại Phòng 204-205, tầng 2, tòa nhà C'Land, số 81 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

5 sản phẩm bị thu hồi thuộc hai dòng P'CELL và Juviskincare, gồm Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler (nhãn hàng P'CELL); JuviGrows, JuviFill, JuviPro2 (nhãn hàng Juviskincare).

Theo Cục Quản lý Dược, nguyên nhân thu hồi là các sản phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Kencare Việt Nam, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP Hà Nội được giao giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy của Công ty TNHH Kencare Việt Nam và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/8/2026.