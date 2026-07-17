Nộp lệ phí xét tuyển đại học: Hệ thống vận hành thông suốt trong ngày đầu

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học CMC tư vấn lựa chọn ngành học, sắp xếp nguyện vọng xét tuyển.

Không có tình trạng nghẽn hệ thống

Để tránh tình trạng quá tải hệ thống, Bộ GD&ĐT phân chia thời gian thanh toán theo từng nhóm địa phương. Trong hai ngày 15-16/7, thí sinh tại Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La thực hiện nộp lệ phí xét tuyển.

Ghi nhận trong ngày đầu triển khai cho thấy, quá trình thanh toán diễn ra ổn định, hệ thống vận hành thông suốt. Hoàn thành việc nộp lệ phí vào trưa 16/7, thí sinh Nguyễn Thu Hương ở xã Đa Phúc (Hà Nội) cho biết, việc đăng nhập và thanh toán diễn ra thuận lợi, không gặp tình trạng nghẽn mạng hay gián đoạn.

Theo Thu Hương, trước thời điểm thanh toán, em đã được giáo viên và nhà trường hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện, đồng thời chủ động xem lại tài liệu hướng dẫn để tránh sai sót trong quá trình thao tác.

"Em quay lại toàn bộ quá trình thanh toán để làm căn cứ đối chiếu nếu phát sinh sự cố, đồng thời thuận tiện khi cần được hỗ trợ"- Thu Hương chia sẻ.

Đăng ký 12 nguyện vọng xét tuyển đại học, thí sinh Đàm Ngọc Bích (Lai Châu) cũng hoàn thành việc nộp lệ phí trực tuyến vào đầu giờ chiều 16/7. Chia sẻ sau khi hoàn tất các thủ tục, Ngọc Bích cho biết, quá trình thao tác trên Hệ thống diễn ra thuận lợi, từ đăng ký nguyện vọng đến thanh toán lệ phí xét tuyển.

"Em không gặp trở ngại trong suốt quá trình thực hiện. Hình thức trực tuyến giúp thí sinh có thể thao tác mọi lúc, mọi nơi, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian," Ngọc Bích nói.

Tại Sơn La, đến thời điểm hiện tại, Sở GD&ĐT chưa ghi nhận phản ánh nào của thí sinh về khó khăn trong quá trình nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến. Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phổ biến đầy đủ lịch thanh toán lệ phí xét tuyển để thí sinh thực hiện đúng thời gian quy định.

Đồng thời, các trường được yêu cầu bố trí cán bộ tuyển sinh thường trực, chủ động hỗ trợ và sẵn sàng hướng dẫn thí sinh trong suốt quá trình thanh toán. Đối với những trường hợp không thể tự thực hiện giao dịch trực tuyến, nhà trường sẽ có phương án hỗ trợ nhằm bảo đảm mọi thí sinh hoàn thành việc nộp lệ phí đúng hạn.

Tại Trường THPT Bảo Lạc (Cao Bằng), công tác hỗ trợ thí sinh nộp lệ phí xét tuyển được chuẩn bị sẵn sàng. Ông Hà Văn Toàn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên được phân công trực để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình thanh toán trực tuyến, bảo đảm mọi thí sinh hoàn thành đúng thời hạn.

Theo ông Toàn, sau khi thanh toán thành công, thí sinh nên chụp lại màn hình hoặc lưu thông báo xác nhận để làm căn cứ đối chiếu trong trường hợp phát sinh sự cố hoặc cần tra cứu sau này.

Thí sinh tìm hiểu các ngành, chương trình đào tạo của Trường ĐH Thăng Long.

“Phân luồng” hỗ trợ

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, kết quả đăng ký xét tuyển năm 2026 qua ba con số: 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống; tổng số 7.180.860 nguyện vọng.

“Như vậy, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng” - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ và cho biết, so với năm 2025, số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng hơn 25.200 người, tương đương gần 3%. Bước đầu cho thấy, kết quả tư vấn định hướng và nhu cầu học tập bậc đại học tiếp tục gia tăng.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh, nộp lệ phí trực tuyến là bước hoàn tất đăng ký xét tuyển đối với các nguyện vọng thuộc diện phải nộp lệ phí. Từ ngày 15 tháng 7, thí sinh bắt đầu thực hiện nộp lệ phí theo các khu vực khác nhau. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm mỗi giao dịch được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời, không để sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến quyền xét tuyển của thí sinh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho hay, năm 2026, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức thanh toán lệ phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối với Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sự phối hợp này bao gồm chuẩn bị hạ tầng, xác thực dữ liệu, kết nối các kênh thanh toán, cập nhật trạng thái giao dịch và tổ chức đối soát.

Trên cơ sở kinh nghiệm của các năm trước, phương án kỹ thuật được chuẩn bị theo hướng chủ động phân tải, bố trí thời gian phù hợp, mở rộng kênh thanh toán và theo dõi liên tục trong quá trình vận hành.

Nhờ đó, việc nộp lệ phí trực tuyến được triển khai cơ bản ổn định, giảm thiểu tình trạng nghẽn mạng khi số lượng lớn thí sinh cùng truy cập, đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch đã hoàn thành nhưng trạng thái chưa được cập nhật trên Hệ thống.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thí sinh ở 34 tỉnh, thành nộp lệ phí xét tuyển đại học theo 6 mốc thời gian, qua các kênh như ngân hàng, ví điện tử...

Để tránh quá tải, Bộ chia lịch thanh toán lệ phí xét tuyển đại học ở 34 tỉnh, thành như sau:

Thời gian nộp lệ phí xét tuyển

Tỉnh/thành phố

Từ 15/7 đến 17h ngày 16/7

Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La

Từ 16/7 đến 17h ngày 17/7

Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng

Từ 17/7 đến 17h ngày 18/7

Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị

Từ 18/7 đến 17h ngày 19/7

Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng

Từ 19/7 đến 17h ngày 20/7

TP HCM, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh

Từ 20/7 đến 17h ngày 21/7

Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau



Thí sinh đăng nhập hệ thống của Bộ GD&ĐT. Ở phần thông tin đăng ký nguyện vọng, thí sinh sẽ thấy ô "Thanh toán". Bấm vào đó, các em kiểm tra thông tin số lượng nguyện vọng, số tiền cần nộp rồi xác nhận thanh toán.

Thí sinh có thể thanh toán qua nhiều kênh như ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB; VPBank, TPBank, MBBank, HDBank, hay các ví điện tử như VNPT Money, Momo, Viettel Money, cùng một số kênh trung gian thanh toán khác. Tất cả hiển thị trên màn hình để thí sinh lựa chọn.

Thí sinh có thể tự thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hay ví điện tử của mình hoặc nhờ người thân, thầy cô làm hộ. Năm ngoái, phí đăng ký là 15.000 đồng một nguyện vọng.