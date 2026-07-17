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Tài khoản đột ngột nhận được15.000.000 đồng không rõ người chuyển, Nguyễn Anh Duy ở Bắc Ninh lập tức báo công an

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Tài khoản đột ngột nhận được15.000.000 đồng không rõ người chuyển, Nguyễn Anh Duy ở Bắc Ninh lập tức báo công an

Công an phường Tiền Phong nhận thư cảm ơn của người dân sau khi hỗ trợ xử lý vụ việc chuyển khoản nhầm 15 triệu đồng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Công an phường Tiền Phong vừa nhận thư cảm ơn của công dân sau khi kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm tiền, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo nội dung thư cảm ơn, ngày 15/6/2026, anh Nguyễn Huỳnh Cảnh (trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển khoản nhầm số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Anh Duy, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, đồng chí Phạm Anh Tú, Trưởng Công an phường Tiền Phong đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng xác minh, liên hệ làm việc với người nhận tiền. Với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp tích cực của Công an phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh và anh Nguyễn Anh Duy, vụ việc đã được giải quyết kịp thời, giúp người chuyển nhầm sớm nhận lại số tiền của mình.

Anh Nguyễn Anh Duy nhận thư cảm ơn của anh Nguyễn Huỳnh Cảnh

Trong thư gửi Công an phường Tiền Phong, anh Nguyễn Huỳnh Cảnh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng anh Nguyễn Anh Duy vì đã nhiệt tình hỗ trợ, tận tâm xác minh, giải quyết vụ việc nhanh chóng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Anh Nguyễn Huỳnh Cảnh viết thư cảm ơn lực lượng Công an phường

Đây là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Tiền Phong cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế những sai sót đáng tiếc. Trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh﻿

Tài khoản đột ngột nhận được15.000.000 đồng không rõ người chuyển, Nguyễn Anh Duy ở Bắc Ninh lập tức báo công an - Ảnh 3.Tài khoản đột ngột nhận được 200.200.000 đồng không rõ người chuyển, Vũ Văn Thìn SN 1988 lập tức rút toàn bộ tiền mặt rồi báo công an

Người đàn ông nhanh chóng rút toàn bộ số tiền lạ và trình báo cơ quan chức năng để xác minh.

Minh Ánh

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