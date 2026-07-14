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Tài khoản đột ngột nhận được 200.200.000 đồng không rõ người chuyển, Vũ Văn Thìn SN 1988 lập tức rút toàn bộ tiền mặt rồi báo công an

| | Sống

Tài khoản đột ngột nhận được 200.200.000 đồng không rõ người chuyển, Vũ Văn Thìn SN 1988 lập tức rút toàn bộ tiền mặt rồi báo công an

Người đàn ông nhanh chóng rút toàn bộ số tiền lạ và trình báo cơ quan chức năng để xác minh.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyễn, Công an xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận thông tin từ anh Vũ Văn Thìn, sinh năm 1988, trú tại xóm An Thành Xuốm, xã Kha Sơn về việc có số tiền lạ chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân. Cụ thể, ngày 07/7/2026, anh Thìn nhận được số tiền 200.200.000 đồng chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, người gửi.

Anh Vũ Văn Thìn (đứng giữa) trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho anh Trần Văn Toại

Nhận thấy đây có thể là trường hợp chuyển nhầm tiền, anh Thìn đã chủ động rút toàn bộ số tiền trên và đến trình báo tại Công an xã Kha Sơn với mong muốn tìm lại người đã chuyển nhầm để trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kha Sơn đã nhanh chóng phối hợp xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định người chuyển tiền là anh Trần Văn Toại, trú tại thôn Ngọ Khổng, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh, anh Toại do bất cẩn đã chuyển nhầm số tiền nói trên tới tài khoản cá nhân của anh Thìn. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Kha Sơn đã hỗ trợ anh Thìn trao trả lại toàn bộ số tiền cho anh Toại.

Hành động của anh Vũ Văn Thìn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện rõ nét phẩm chất trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhanh chóng trong xác minh, Công an xã Kha Sơn đã kịp thời giúp người dân nhận lại tài sản, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên

Tài khoản đột ngột nhận được 200.200.000 đồng không rõ người chuyển, Vũ Văn Thìn SN 1988 lập tức rút toàn bộ tiền mặt rồi báo công an - Ảnh 2.Tài khoản đột ngột nhận được 4.500.000.000 đồng không rõ người gửi, thanh niên SN 2006 lập tức trình báo cơ quan chức năng

Nhận được 1 số tiền có giá trị đặc biệt lớn, thanh niên ở Lâm Đồng chủ động trình báo công an.

Minh Ánh

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