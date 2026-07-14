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Ngành STEM cán mốc hơn 2 triệu nguyện vọng trước ngày chót đăng ký xét tuyển

| | Sống

Tính đến chiều 13/7, các ngành STEM thu hút hơn 2 triệu nguyện vọng xét tuyển khi thí sinh chỉ còn một ngày để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đại học 2026.

Đến 17h45 ngày 13/7, cả nước có 797.722 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, trong đó 420.138 em lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số nguyện vọng đã được thí sinh đăng ký là 6.333.326. Riêng các ngành STEM ghi nhận 2.093.942 nguyện vọng xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng theo hình thức trực tuyến từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh chỉ còn một ngày để hoàn tất việc đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Các ngành STEM ghi nhận 2.093.942 nguyện vọng xét tuyển trước 1 ngày đóng cửa đăng ký nguyện vọng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Sau khi hệ thống đóng, từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp hồ sơ, rà soát dữ liệu nguyện vọng của thí sinh trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.

Liên quan đến vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ theo quy định.

Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành, tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Ngành STEM cán mốc hơn 2 triệu nguyện vọng trước ngày chót đăng ký xét tuyển - Ảnh 2.1 trường phổ thông ở Hà Nội cho học sinh “du học Mỹ” trước khi tốt nghiệp, ra trường có cơ hội sở hữu trong tay 2 tấm bằng

Chương trình đào tạo đặc biệt của trường là điều khiến nhiều phụ huynh tò mò, đầu tư tìm hiểu.

Theo Lệ Thu/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
STEM

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