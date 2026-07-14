Khách mang 77g vàng đi bán, phát hiện chủ tiệm vàng cân lại chỉ được 62g liền báo cảnh sát: Cửa hàng bị phạt hơn 85 triệu đồng

Theo Sohu, năm 2025, một người đàn ông ở Chiết Giang (Trung Quốc) mang 77g vàng đến một cửa hàng để bán lại. Tuy nhiên, sau khi cân, nhân viên thông báo số vàng của anh chỉ nặng khoảng 62g.

Nghi ngờ kết quả không chính xác, người đàn ông bình tĩnh lấy chiếc cân điện tử mang theo để kiểm tra lại ngay tại chỗ. Không ngờ, hành động này khiến chủ cửa hàng lập tức phản ứng gay gắt.

Thấy khách mang cân ra đối chứng, chủ tiệm liền giật lấy chiếc cân rồi đập mạnh xuống đất khiến thiết bị vỡ nát. Chưa dừng lại, người này còn lớn tiếng chửi bới và tố ngược rằng người đàn ông mang vàng giả đến để lừa đảo.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, người đàn ông không tranh cãi hay xô xát mà lập tức gọi điện trình báo cảnh sát địa phương để xử lý theo quy định.

Sau khi lực lượng chức năng có mặt, toàn bộ camera giám sát tại cửa hàng được kiểm tra. Kết quả giám định bằng cân tiêu chuẩn cho thấy số vàng thực tế nặng 77,64g, gần như trùng khớp với kết quả người đàn ông tự cân trước đó.

Quá trình điều tra sau đó xác định cửa hàng vàng trên đã sử dụng một thiết bị được gọi là "cân ma" - loại cân điện tử có thể điều chỉnh sai số bằng điều khiển từ xa, giúp người sử dụng dễ dàng thay đổi kết quả hiển thị.

Với đầy đủ chứng cứ, cơ quan chức năng địa phương đã xử phạt cửa hàng này 22.000 NDT (hơn 85 triệu đồng), đồng thời áp dụng biện pháp tạm giữ hành chính chủ cửa hàng trong 6 ngày.

Vụ việc sau này được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là hình phạt thích đáng đối với hành vi gian lận trong kinh doanh.

Một trong những chi tiết khiến nhiều người chú ý là việc người đàn ông chủ động mang theo cân điện tử khi đi bán vàng. Theo các chuyên gia pháp lý tại Trung Quốc, đây không phải là hành động "quá cẩn thận", mà phản ánh ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo quy định về sai số đo lường đối với trang sức và kim loại quý tại Trung Quốc, với các sản phẩm có khối lượng từ 10g đến 200g, sai số cho phép khi cân chỉ ở mức rất nhỏ. Nếu vượt quá giới hạn quy định, đơn vị kinh doanh có thể bị xử lý theo pháp luật Trung Quốc.

Trong vụ việc trên, mức chênh lệch lên tới khoảng 15g rõ ràng không thể được xem là sai số kỹ thuật, mà có dấu hiệu gian lận có chủ đích. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng tại Trung Quốc cũng nhiều lần cảnh báo tình trạng thiết bị cân đo không chính xác trong các giao dịch liên quan đến vàng, trang sức và các mặt hàng có giá trị cao.

Chính vì vậy, việc chủ động kiểm tra, lưu lại chứng cứ hoặc xác minh thông tin trước khi hoàn tất giao dịch được xem là một trong những biện pháp hiệu quả để hạn chế rủi ro.

(Theo Sohu)