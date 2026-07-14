Phát hiện cọc tiền mặt 500k nằm chỏng chơ ở chợ, người phụ nữ lập tức trình báo cơ quan chức năng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyễn, khoảng 17 giờ 00 phút ngày 07/7/2026, bà Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1965, trú tại xóm Đình Cả, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nhặt được 01 túi xách tại chợ Đình Cả, xã Võ Nhai. Sau khi kiểm tra, bà Chi nhận thấy bên trong túi có 01 cọc tiền và 03 căn cước mang tên Triệu Thị Sỹ, Triệu Trung Minh, Triệu Thị Nhị, cùng trú tại xóm Tân Kim, xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Chi giao nộp túi xách và tiền nhặt được cho Công an xã để xác minh tìm người đánh rơi

Ngay sau đó, bà Chi đã mang túi sách với số tiền trong túi và 03 căn cước lên Công an xã để giao nộp, xác minh người đanh rơi. Cán bộ công an xã đã tiếp nhận và kiểm tra thực tế tổng số tiền có trong túi xách gồm 20.200.000đ. Công an xã Võ Nhai tiến hành xác minh thông tin và thông báo đến người đánh rơi để nhận lại tài sản.

19 giờ 30 phút ngày 07/7/2026 bà Triệu Thị Sỹ đã đến Công an xã Võ Nhai để xác nhận số tài sản trên. Bà Sỹ bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới bà Nguyễn Thị Chi với nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cảm ơn Công an xã Võ Nhai đã hỗ trợ giúp bà nhận lại số tiền hơn 20 triệu đồng.