Chân dung 2 học sinh của 1 trường quốc tế tại TP.HCM vừa đạt điểm tú tài 45/45

Khóa tốt nghiệp 2026 ghi dấu thành tích Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) cao nhất trong lịch sử AIS Saigon, với hai học sinh đạt điểm tuyệt đối 45/45 và nhiều học sinh nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu thế giới.

Theo thông tin từ trường Quốc tế Úc (AIS Saigon), mới đây, cơ sở giáo dục này đã ghi nhận thành tích Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) cao nhất trong lịch sử nhà trường, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Khóa tốt nghiệp năm 2026 đạt được kết quả Chương trình IB xuất sắc nhất trong lịch sử trường AIS Saigon, với hai học sinh đạt điểm tối đa 45 điểm và nhiều học sinh tốt nghiệp nhận được thư mời nhập học từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

AIS Saigon đạt thành tích IB cao nhất trong lịch sử

Khóa tốt nghiệp 2026 đã đạt kết quả Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP) xuất sắc nhất từ trước đến nay tại trường AIS Saigon, với điểm trung bình IB 35,5 cùng tỷ lệ đỗ Chương trình IB đạt 100%. Bên cạnh đó, 30% học sinh đạt từ 38 điểm trở lên, và 68,13% học sinh tốt nghiệp được trao tặng Bằng Tú tài Quốc tế Song ngữ (IB Bilingual Diploma), khẳng định năng lực học thuật vượt trội và cam kết của nhà trường trong việc nuôi dưỡng những học sinh có tư duy toàn cầu và đa ngôn ngữ.

Trong số 111 học sinh tốt nghiệp, các em đã nhận được thư mời nhập học và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Australia và châu Á, minh chứng cho những cơ hội học tập rộng mở mà học sinh AIS Saigon có thể tiếp cận sau khi tốt nghiệp.

Dẫn đầu khóa tốt nghiệp năm nay là Sadhika và Quang Khang (Gateau), hai học sinh đầu tiên trong lịch sử AIS Saigon đạt điểm 45 tuyệt đối trong Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP). Đặc biệt, Quang Khang cũng trở thành học sinh người Việt Nam đầu tiên của AIS Saigon đạt được thành tích IB tuyệt đối này.

Sadhika đã đạt điểm tuyệt đối 45 trong chương trình IB, trở thành một trong những học sinh đầu tiên trong lịch sử trường AIS Saigon đạt được kết quả IB cao nhất có thể. Là học sinh nhận học bổng nội trú toàn phần, em sẽ tiếp tục theo đuổi ngành Tâm lý học tại Đại học York.

Là học sinh nhận học bổng nội trú toàn phần, Sadhika đã nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành Tâm lý học, em đã sáng lập EcoPsych - một sáng kiến do học sinh dẫn dắt, và được trao tặng Chương Trình Học Bổng Nsouli trước khi nhận được Học Bổng President's International Scholarship trị giá 180.000 CAD của Đại học York để theo đuổi chuyên ngành Tâm lý học.

Cùng với Sadhika, Quang Khang là Huynh trưởng của AIS Saigon trong năm học 2025-2026, em nổi bật với tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và tố chất lãnh đạo. Thành tích IB 45 điểm tuyệt đối đã mở ra cho em nhiều cơ hội tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Hiện Quang Khang đang cân nhắc các lựa chọn du học tại Úc để tiếp tục theo đuổi những thử thách mới trên con đường học tập và mở rộng định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Quang Khang (Gateau) đã đạt điểm tuyệt đối 45 trong kỳ thi IB Diploma, trở thành học sinh người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử trường AIS Saigon đạt được cột mốc này. Với niềm đam mê tư duy phân tích và đổi mới sáng tạo, em đang khám phá các cơ hội tại Úc.

Hai thập kỷ kiến tạo môi trường giáo dục xuất sắc

Thành tích của Khóa tốt nghiệp 2026, được đánh dấu bởi hai học sinh đầu tiên của trường đạt số điểm hoàn hảo và mức điểm trung bình IB cao nhất với 35,5 điểm, đã minh chứng cho hành trình hai thập kỷ không ngừng vun đắp một môi trường học tập nơi mỗi học sinh đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Theo ông Jon Standen, Tổng Hiệu Trưởng trường AIS Saigon, khóa tốt nghiệp năm nay chính là kết quả rõ nét nhất cho cam kết chung đó.

Jon Standen, Tổng Hiệu Trưởng trường AIS Saigon

"Mỗi khóa tốt nghiệp đều để lại dấu ấn riêng, và Khóa tốt nghiệp 2026 sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử của AIS Saigon. Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được kết quả IB tốt nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, điều khiến các em học sinh này thực sự đặc biệt không chỉ nằm ở những kết quả đạt được, mà còn ở cả hành trình đã đưa các em đến với những thành công ấy.

Trong năm nay, 111 học sinh đã tốt nghiệp từ AIS Saigon, mỗi em đều lựa chọn con đường khác nhau và định nghĩa thành công theo cách của riêng mình. Cùng nhau, các em ấy đã tạo nên một khoá tốt nghiệp mà chúng tôi vô cùng tự hào, không chỉ vì những thành tích của các em, mà còn bởi những con người các em đã trở thành.

Chúng tôi cũng đặc biệt chúc mừng cho Sadhika và Quang Khang, hai học sinh đã xuất sắc đạt điểm tối đa 45 trong Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP). Thành tích này của hai em là một dấu ấn rất nổi bật, đồng thời đã cho thấy rằng mỗi học sinh tại AIS Saigon đều có những hành trình riêng để khám phá thế mạnh, theo đuổi đam mê và phát huy tiềm năng của bản thân.

Suốt 20 năm qua, chúng tôi luôn giữ vững một mục tiêu: xây dựng một môi trường học tập nơi mỗi học sinh đều được thấu hiểu, đồng hành và truyền cảm hứng để phát triển toàn diện, vươn tới phiên bản tốt nhất của chính mình. Trên chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển với lòng biết ơn chân thành dành cho các em học sinh, đội ngũ giáo viên và các gia đình, những người luôn đồng hành cùng nhà trường trong hành trình nuôi dưỡng và chắp cánh cho từng thế hệ học sinh AIS Saigon."

Một tầm nhìn chung cho tương lai

Đối với ông Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch & Tổng Giám đốc Điều hành Inspired Education Group, thành tích của Sadhika không chỉ nói lên chất lượng giáo dục của AIS Saigon mà còn cho thấy tiềm năng vượt trội của thế hệ học sinh tại Việt Nam.

Nadim M. Nsouli, Nhà sáng lập, Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Inspired Education Group, và Người sáng lập Chương trình Học bổng Nsouli.

"Việt Nam đang tiếp tục nuôi dưỡng những tài năng trẻ xuất sắc, và thành tích của Sadhika là một ví dụ mạnh mẽ cho những điều học sinh có thể đạt được khi khát vọng, ý chí bền bỉ và năng lực học tập được đồng hành bởi những cơ hội phù hợp. Chương trình Học bổng Nsouli được xây dựng với mục tiêu tìm kiếm những học sinh xuất sắc, tháo gỡ những rào cản và mang đến cơ hội tiếp cận nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Sadhika chính là hiện thân cho sứ mệnh ấy.

Khi AIS Saigon bước sang thập kỷ thứ ba, Inspired tiếp tục cam kết mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho các thế hệ học sinh tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chúng tôi tự hào về những gì Sadhika đã đạt được và mong chờ những dấu ấn tích cực mà em sẽ tạo nên trong những năm tới."

Theo đó, Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp chương trình giáo dục chuẩn quốc tế dành cho học sinh từ 18 tháng đến 18 tuổi. Là thành viên của Inspired Education Group, AIS Saigon kết hợp giữa chất lượng giáo dục xuất sắc với lộ trình học tập cá nhân hóa, sự quan tâm toàn diện đến sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển năng lực lãnh đạo và tư duy công dân toàn cầu. Năm 2026, đánh dấu cột mốc 20 năm thành lập, AIS Saigon tiếp tục theo đuổi sứ mệnh giúp mỗi học sinh khám phá bản thân, theo đuổi ước mơ và trở thành những người trẻ tự tin, giàu lòng nhân ái và có tầm nhìn toàn cầu.