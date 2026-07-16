Chàng trai 19 tuổi lập di chúc để lại gần 80 tỷ cho bạn thân thay vì cha mẹ: Lý do khiến nhiều người suy ngẫm

Điều gây chú ý hơn cả là người được hưởng toàn bộ tài sản không phải cha mẹ, mà là người bạn thân gắn bó từ thuở nhỏ.

Quyết định này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc, không chỉ vì giá trị tài sản lớn mà còn bởi câu chuyện gia đình phía sau và góc nhìn mới về quyền định đoạt tài sản của người trẻ.

Nhân vật trong câu chuyện là một nam sinh họ Li, 19 tuổi, sống tại Thượng Hải. Theo truyền thông Trung Quốc, Li đã đến Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc để lập một bản di chúc có công chứng, chỉ định người bạn thân từ thời thơ ấu là người thừa kế toàn bộ tài sản của mình.

Chàng trai 19 tuổi lập di chúc để lại gần 80 tỷ cho bạn thân thay vì cha mẹ.

Khối tài sản này trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ (gần 3 triệu USD), bao gồm một căn hộ và khoản tiền tiết kiệm. Đây chủ yếu là tài sản được ông bà để lại và giao cho Li quản lý sau khi cha mẹ anh ly hôn và xây dựng gia đình mới.

Việc một người mới 19 tuổi chủ động lập di chúc đã đủ khiến nhiều người bất ngờ, nhưng điều khiến câu chuyện lan truyền mạnh hơn là quyết định không để lại tài sản cho cha mẹ.

Theo chia sẻ, cha mẹ Li ly hôn từ khi anh còn nhỏ và sau đó đều tái hôn. Dù được chu cấp về mặt vật chất, anh cho biết bản thân thiếu sự đồng hành và gắn kết tình cảm với cha mẹ trong quá trình trưởng thành.

Lý do trực tiếp khiến Li quyết định lập di chúc xuất phát từ những quy định về thừa kế tại Trung Quốc.

Theo pháp luật nước này, nếu một người chưa kết hôn, không có con và qua đời mà không để lại di chúc, cha mẹ sẽ là những người thừa kế hợp pháp. Trong trường hợp đó, phần tài sản họ nhận được có thể trở thành tài sản chung với người vợ hoặc chồng hiện tại.

Đó chính là điều Li muốn tránh.

"Tôi không muốn những người xa lạ được hưởng tài sản của mình", anh chia sẻ.

Thay vì để tài sản có khả năng thuộc về những người không có mối quan hệ gắn bó với mình, Li lựa chọn người bạn thân đã đồng hành suốt nhiều năm làm người thừa kế.

Ngoài ra, Li cũng cho biết bản thân yêu thích các môn thể thao mạo hiểm và nhận thức rằng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính suy nghĩ này khiến anh quyết định chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất, dù tuổi đời còn rất trẻ.

Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, công dân từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, được quyền lập di chúc và quyết định người thừa kế tài sản của mình.

Điều này đồng nghĩa Li hoàn toàn có quyền chỉ định bất kỳ cá nhân nào được nhận tài sản, miễn bản di chúc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Tuy nhiên, luật cũng có một ngoại lệ. Nếu cha mẹ thuộc diện mất khả năng lao động và không có nguồn thu nhập, người lập di chúc vẫn phải dành cho họ một phần di sản. Theo thông tin được công bố, trường hợp của Li không thuộc diện này vì cha mẹ đều có cuộc sống và điều kiện kinh tế ổn định.

Sau khi người lập di chúc qua đời, người được chỉ định thừa kế cũng phải hoàn tất thủ tục chấp nhận di sản trong vòng 60 ngày, nếu không có thể bị xem là từ chối quyền thừa kế.

Các chuyên gia pháp lý cũng lưu ý rằng bản di chúc không phải quyết định "một lần cho mãi mãi". Li hoàn toàn có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ nội dung bất cứ lúc nào trong tương lai nếu hoàn cảnh hoặc các mối quan hệ thay đổi.

Ông Huang Haibo - quản lý chi nhánh tại Thượng Hải của Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Vụ việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng 19 tuổi vẫn còn quá trẻ để đưa ra quyết định liên quan đến khối tài sản lớn như vậy. Cũng có ý kiến nhận định số tài sản này vốn bắt nguồn từ gia đình nên việc không để lại cho cha mẹ đi ngược quan niệm truyền thống về hiếu đạo.

Ở chiều ngược lại, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với lựa chọn của Li. Họ cho rằng quyền định đoạt tài sản là quyền cá nhân và việc người được nhận tài sản là ai nên dựa trên mối quan hệ thực tế, chứ không chỉ là quan hệ huyết thống.

Câu chuyện của Li cũng phản ánh một xu hướng đang xuất hiện tại Trung Quốc.

Theo Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc, độ tuổi trung bình của người lập di chúc đã giảm từ khoảng 77 tuổi xuống còn 67 tuổi trong những năm gần đây. Số người trẻ thuộc thế hệ sinh trong thập niên 1980, 1990 và 2000 chủ động lập di chúc ngày càng tăng, trong đó nhóm dưới 30 tuổi ghi nhận mức tăng đáng kể kể từ năm 2024.

Nhiều người lựa chọn lập di chúc sớm để chủ động bảo vệ tài sản, tránh tranh chấp hoặc bảo đảm tài sản sẽ được trao cho đúng người mà họ mong muốn trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Với Li, bản di chúc không chỉ là cách sắp xếp tài sản, mà còn phản ánh lựa chọn của anh về những người thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời mình.