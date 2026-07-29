Hành khách có vé Bamboo Airways bị ảnh hưởng chú ý thông tin quan trọng sau

Bamboo Airways vừa xin lỗi hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng do điều chỉnh kế hoạch khai thác. Hãng cho biết sẽ hoàn vé, nhưng lưu ý việc xử lý có thể kéo dài vì số lượng yêu cầu tăng cao.

Cụ thể, đêm 28/7, Bamboo Airways thừa nhận những thay đổi trong hoạt động khai thác thời gian qua đã gây bất tiện, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách. Hãng cho biết “nhận trách nhiệm về những bất tiện phát sinh” và đang tập trung nguồn lực bảo đảm quyền lợi cho người bị ảnh hưởng.

Theo thông báo, hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được hoàn vé. Người có nhu cầu cần điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu được Bamboo Airways công bố; hồ sơ được tiếp nhận và xử lý theo thứ tự đăng ký.

Do lượng yêu cầu tăng mạnh cùng thời điểm, quá trình giải quyết có thể lâu hơn thông thường. Bamboo Airways cam kết xử lý toàn bộ hồ sơ.

Ảnh chụp màn hình

Thông báo được đưa ra sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về việc chuyến bay bị hủy, dời giờ hoặc thay đổi lịch trình nhiều lần. Một số người cho biết gặp khó khi liên hệ tổng đài trong lúc giờ khởi hành đã cận kề.

Hành khách phản ánh bị đảo lộn lịch trình

Trên mạng xã hội, xuất hiện hành khách phản ánh lịch bay mới chênh khoảng 7 giờ so với kế hoạch ban đầu. Một số người nói chưa nhận được phản hồi dù đã liên hệ qua tổng đài, email và Facebook của hãng, trong khi tiền vé đã được thanh toán.

Với hành khách, hệ quả không chỉ là thời gian chờ đợi. Khi chuyến bị hủy hoặc đổi giờ sát ngày bay, họ có thể phải mua vé hãng khác với giá cao hơn, đổi phương tiện hoặc điều chỉnh khách sạn, xe đưa đón và lịch làm việc.

Dù vậy, các nội dung trên mạng xã hội mới là phản ánh từ phía hành khách. Nguyên nhân và phương án xử lý của từng chuyến cần được đối chiếu với thông báo chính thức. Người dùng cũng không nên công khai mã đặt chỗ, số điện thoại hay giấy tờ tùy thân khi đăng bài tìm hỗ trợ.

Ảnh minh họa

Có vé bị ảnh hưởng, cần làm ngay những gì?

Trước hết, hành khách cần kiểm tra tình trạng chuyến bay qua website, ứng dụng, email, tin nhắn hoặc đại lý đã xuất vé. Nên lưu vé điện tử, mã đặt chỗ, thông báo hủy hoặc đổi giờ và chụp màn hình xác nhận sau khi gửi yêu cầu.

Người mua trực tiếp từ Bamboo Airways cần dùng biểu mẫu hoặc kênh hỗ trợ chính thức. Người mua qua đại lý hay nền tảng trung gian nên liên hệ đúng đơn vị đã xuất vé và yêu cầu xác nhận hồ sơ đã được chuyển sang hãng.

Đáng chú ý, hành khách không nên tự chọn “hủy vé” theo hình thức hoàn tự nguyện nếu chuyến bay bị hãng hủy hoặc thay đổi. Hướng dẫn của Bamboo Airways nêu chức năng tự hoàn trên website không áp dụng cho yêu cầu do đổi lịch hoặc hủy chuyến. Hồ sơ cần ghi rõ lý do hoàn là chuyến bay bị hãng điều chỉnh để tránh bị áp dụng điều kiện vé thông thường.

Ảnh minh họa

Theo chính sách phục vụ bất thường của Bamboo Airways, nếu chuyến bay bị hủy, không có chuyến thay thế hoặc chuyến thay thế lệch từ 4 giờ trở lên, hành khách có thể chọn hoàn toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng. Việc hoàn trong các trường hợp này được miễn điều kiện hạn chế và phí hoàn vé.

Hành khách cũng cần phân biệt hoàn vé với bồi thường. Hoàn vé là nhận lại tiền của hành trình không tiếp tục sử dụng; còn bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ áp dụng khi đáp ứng điều kiện pháp luật.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của người vận chuyển, hãng phải đổi thời gian hoặc hành trình theo yêu cầu. Nếu hành khách không đồng ý, hãng phải hoàn vé và thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại. Quy định này chỉ áp dụng khi việc chậm chuyến được xác định do lỗi của hãng.

Vì vậy, trong yêu cầu gửi Bamboo Airways, hành khách nên nêu rõ mong muốn đổi chuyến, hoàn vé hay xem xét bồi thường; đồng thời đề nghị hãng xác nhận nguyên nhân chuyến bay bị ảnh hưởng. Hóa đơn mua vé mới, khách sạn, taxi và các khoản phát sinh cũng cần được giữ lại làm căn cứ khi khiếu nại.

Nguồn: Bamboo Airways