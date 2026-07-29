Vì sao ngày càng nhiều gia đình từ chối mua ô tô?

Mua ô tô để chủ động trong việc đi lại, di chuyển cũng thuận tiện hơn vì mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Đó là điều đa số mọi người đều biết. Tuy nhiên khi taxi công nghệ càng ngày đa dạng, nhiều gia đình không còn coi việc mua ô tô là mục tiêu quan trọng.

Lý do không hẳn vì họ không có nhu cầu di chuyển bằng ô tô, mà bởi cách nhìn về giá trị của một chiếc xe đã khác trước.

1. Tiền mua xe và tiền nuôi xe là hai thứ hoàn toàn khác nhau

Một chiếc ô tô sau khi lăn bánh sẽ kéo theo hàng loạt khoản chi phí cố định như bảo hiểm, phí bảo dưỡng, gửi xe, đăng kiểm, thay thế phụ tùng,...

Với những gia đình có khả năng tài chính tốt, việc bỏ ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để mua xe có thể không phải trở ngại. Nhưng họ thường đặt câu hỏi: "Chiếc xe này có thực sự được sử dụng đủ nhiều để xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không?".

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Nếu một tuần chỉ sử dụng xe vài lần, trong khi phần lớn thời gian xe nằm trong bãi đỗ, nhiều người cho rằng khoản tiền đó có thể được phân bổ vào những mục tiêu khác như đầu tư, du lịch, giáo dục con cái hoặc nâng cấp không gian sống.

2. Sở hữu xe chưa chắc giúp cuộc sống tiện hơn

Ô tô vốn được kỳ vọng giúp việc đi lại trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, với những gia đình sống tại các thành phố lớn, chiếc xe đôi khi lại tạo thêm những vấn đề mới. Tình trạng tắc đường, thiếu chỗ đỗ xe, đường phố đông đúc khiến việc di chuyển bằng ô tô trong một số trường hợp không tiện hơn là mấy.

Đặc biệt với những gia đình sống ở khu vực trung tâm, nơi các tiện ích như trường học, siêu thị, bệnh viện, nơi làm việc đều ở khoảng cách gần, nhu cầu sử dụng xe riêng có thể không quá lớn.

3. Không muốn "chôn vốn" vào một tài sản giảm giá theo thời gian

Với những gia đình có tư duy tài chính, ô tô thường được nhìn nhận khác với nhà đất hoặc các tài sản có khả năng sinh lời.

Một chiếc xe mới thường mất giá ngay sau khi mua và tiếp tục giảm giá theo thời gian sử dụng. Dù xe vẫn mang lại giá trị về sự tiện lợi và trải nghiệm, nhưng về mặt tài chính, đây không phải khoản đầu tư tạo ra dòng tiền. Chính vì vậy, một số người có đủ tiền mua xe nhưng vẫn lựa chọn giữ tiền mặt hoặc đưa vốn vào những kênh khác có khả năng tạo ra lợi nhuận.

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Điều này không có nghĩa họ không đủ khả năng sở hữu ô tô, mà đơn giản là họ cân nhắc xem một chiếc xe có phải lựa chọn tối ưu nhất tại thời điểm hiện tại hay không.

4. Có nhiều phương án thay thế

Sự phát triển của các dịch vụ di chuyển cũng khiến việc sở hữu ô tô không còn là lựa chọn duy nhất để có một cuộc sống thuận tiện. Ngày càng nhiều gia đình nhận thấy họ có thể tiếp cận phương tiện di chuyển nhanh chóng thông qua các ứng dụng gọi xe, dịch vụ thuê xe theo ngày.

Bên cạnh đó, xu hướng sống gần nơi làm việc, làm việc linh hoạt hoặc lựa chọn các khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích cũng làm giảm nhu cầu phải di chuyển bằng xe riêng mỗi ngày. Với những gia đình này, việc không mua ô tô không phải là sự thiếu thốn, mà là một quyết định phù hợp với cách họ đang tổ chức cuộc sống.

Một chiếc xe vẫn là lựa chọn đáng giá với nhiều người, nhưng nó không còn là thước đo duy nhất của sự thành công hay ổn định tài chính. Với một số gia đình, quyết định thông minh nhất không phải là mua được chiếc xe đắt tiền nhất, mà là lựa chọn thứ thực sự phù hợp với cuộc sống của mình.