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Thanh Hằng đã dừng lại

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Không còn cơ hội nào cho Thanh Hằng.

Sau hơn một tháng trụ rạp, Mesdames Thanh Sắc chính thức khép lại đường đua phòng vé với doanh thu chỉ 16,6 tỷ đồng theo Box Office Vietnam. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng khốc liệt, con số này gần như không còn để lại bất kỳ cơ hội nào cho tác phẩm lật ngược tình thế hay tiến gần đến điểm hòa vốn.

Ảnh: Chụp màn hình

Ra mắt từ ngày 19/6, Mesdames Thanh Sắc được kỳ vọng là dự án đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của Thanh Hằng với điện ảnh. Tuy nhiên, phim nhanh chóng hụt hơi ngay từ tuần công chiếu đầu tiên. Suất chiếu không quá nhiều, lượng khán giả đến rạp thấp khiến tốc độ bán vé liên tục giảm. Dù ê-kíp tích cực tổ chức cinetour, giao lưu với khán giả và đẩy mạnh truyền thông, sức hút của bộ phim vẫn không được cải thiện. Đến những tuần cuối cùng, tác phẩm gần như chỉ còn lác đác vài suất chiếu mỗi ngày trước khi chính thức biến mất khỏi hệ thống rạp.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Mesdames Thanh Sắc có kinh phí sản xuất ước tính khoảng 20 - 40 tỷ đồng, trong khi mức hòa vốn được cho là dao động từ 70-80 tỷ đồng. Với doanh thu cuối cùng chỉ 16,6 tỷ đồng, bộ phim đứng trước khoản lỗ ước tính khoảng 63,4 tỷ đồng, chưa tính chi phí phát hành, quảng bá và tỷ lệ doanh thu phải chia cho các cụm rạp. Đây có lẽ là một trong những cú ngã đau nhất của điện ảnh Việt trong năm 2026, nối dài danh sách những dự án thất bại về mặt thương mại khác như Trùm Sò, Bus: Chuyến Xe Một Chiều, Đại Tiệc Trăng Máu 8... Đã không còn cơ hội nào cho Thanh Hằng và Mesdames Thanh Sắc để thu hồi vốn cho bộ phim.

Ảnh: NSX

Không chỉ thua ở doanh thu, Mesdames Thanh Sắc còn gặp bất lợi ngay từ thời điểm phát hành. Bộ phim ra mắt trong bối cảnh dòng phim kinh dị vẫn thống trị phòng vé với hàng loạt tác phẩm đã tạo được hiệu ứng truyền miệng và duy trì lượng suất chiếu ổn định. Cùng thời điểm, sự xuất hiện của bom tấn hoạt hình Toy Story 5 hay Doraemon cũng thu hút đáng kể nhóm khán giả gia đình. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt đó, một bộ phim chính kịch lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960 như Mesdames Thanh Sắc trở nên lép vế ngay từ vạch xuất phát.

Bên cạnh yếu tố thị trường, chính nội dung cũng khiến bộ phim khó tiếp cận số đông. Tác phẩm lựa chọn khai thác cuộc đấu quyền lực giữa những người phụ nữ trong thế giới vũ trường Sài Gòn xưa, kết hợp màu sắc cổ trang - hoài niệm và nhịp kể thiên về tâm lý. Đây là hướng đi khác biệt, được đánh giá cao ở tham vọng nghệ thuật nhưng lại thiếu yếu tố giải trí đủ mạnh để tạo hiệu ứng lan truyền. Không ít khán giả và giới phê bình nhận xét phim sở hữu phần nhìn đẹp, bối cảnh, phục trang và mỹ thuật được đầu tư công phu, song kịch bản thiếu cao trào, nhịp phim chậm, các mạch cảm xúc chưa được kết nối chặt chẽ khiến trải nghiệm xem chưa thực sự thuyết phục.

Ảnh: NSX

Một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất là diễn xuất của Thanh Hằng trong màn tái xuất điện ảnh sau nhiều năm. Nữ siêu mẫu vẫn được khen ở thần thái, phong thái sang trọng và khả năng làm chủ khung hình, nhưng với một nhân vật có nội tâm nhiều biến động, màn thể hiện của cô bị đánh giá là chưa đủ chiều sâu. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở kịch bản khi xung đột giữa các nhân vật chưa được khai thác đến nơi đến chốn, khiến dàn diễn viên khó tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ. Sự kết hợp giữa một đề tài kén khán giả, kịch bản gây chia rẽ cùng sức hút phòng vé chưa đủ lớn của dàn diễn viên đã khiến Mesdames Thanh Sắc không thể tạo nên cú bứt phá về doanh thu, bất chấp quy mô đầu tư được đánh giá là rất tham vọng.

Ảnh: NSX

Với Mesdames Thanh Sắc, thất bại lần này không chỉ được đo bằng con số lỗ ước tính hơn 63 tỷ đồng, mà còn là lời nhắc nhở về khoảng cách giữa tham vọng nghệ thuật và thị hiếu thị trường. Một dự án được đầu tư lớn, sở hữu bối cảnh công phu, dàn diễn viên tên tuổi và ê-kíp giàu kinh nghiệm vẫn có thể thất bại nếu không tạo được sự đồng cảm với số đông khán giả. Dẫu vậy, việc Mesdames Thanh Sắc khép lại hành trình phòng vé không đồng nghĩa với dấu chấm hết cho Thanh Hằng. Sau cú ngã đáng tiếc này, nữ siêu mẫu vẫn còn cơ hội lấy lại vị thế bằng những dự án phù hợp hơn, cả về lựa chọn kịch bản lẫn định hướng hình ảnh trên màn ảnh rộng.

Tuấn Minh

Theo Tuấn Minh

Đời sống pháp luật

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