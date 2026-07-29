Thương hiệu nước hoa hơn 60 năm tuổi gây ấn tượng khi mang cả mùa hè Địa Trung Hải vào những tạo tác hương thơm

Mỗi mùa hè, khi nước Pháp bước vào kỳ nghỉ kéo dài của tháng 7 và tháng 8, nhịp sống dường như cũng chậm lại. Những chuyến tàu rời Paris hướng về miền biển trở nên nhộn nhịp, các bãi biển Địa Trung Hải ngập nắng và những thị trấn nhỏ dần trở thành điểm hẹn của các kỳ nghỉ. Chính khoảng thời gian này cũng được xem là lúc tinh thần "Art de vivre" – nghệ thuật sống kiểu Pháp – hiện diện rõ nét nhất.

Lấy cảm hứng từ tinh thần ấy, Diptyque giới thiệu bộ sưu tập Mùa hè 2026 với chủ đề "Le Jardin des Eaux" (Khu vườn của những dòng nước), tái hiện không gian thiên nhiên ngập tràn ánh sáng, cây cỏ và mặt nước thông qua những sáng tạo về hương thơm, chăm sóc cơ thể và trang trí không gian sống.

Bộ sưu tập mở ra hình ảnh những khu vườn xanh mát ven Địa Trung Hải, nơi những hàng thông nghiêng mình theo gió, mặt nước phản chiếu ánh nắng và không khí mùa hè luôn tràn đầy sức sống. Không chỉ kể câu chuyện bằng mùi hương, Diptyque còn xây dựng một thế giới thị giác mang đậm tính nghệ thuật.

Toàn bộ nhận diện của bộ sưu tập được thực hiện cùng nghệ sĩ đương đại Mathilde Jonquière, người sử dụng nghệ thuật mosaic để tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên. Những mảnh thủy tinh màu, chất men Venice và các chi tiết ánh vàng được ghép hoàn toàn thủ công, tạo nên hiệu ứng phản chiếu gợi cảm giác trong trẻo của mặt nước dưới nắng hè.

Tâm điểm của bộ sưu tập là Eau des Sens Eau de Toilette – dòng nước hoa mang tinh thần tươi sáng và giàu năng lượng. Mùi hương mở đầu bằng quả bách xù thanh mát, kết hợp cùng bạch chỉ tinh tế trước khi lắng lại với hoắc hương sâu lắng, tạo nên tổng thể vừa rạng rỡ vừa thanh lịch.

Đi cùng là phiên bản xịt thơm tóc giới hạn, sở hữu thiết kế nhãn lấy cảm hứng từ nghệ thuật mosaic nhiều màu sắc. Không chỉ bổ sung hương thơm nhẹ nhàng cho mái tóc, sản phẩm còn mang theo tinh thần mùa hè thông qua ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập.

Bên cạnh nước hoa, Diptyque tiếp tục mở rộng trải nghiệm bằng bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể dành riêng cho mùa nắng. Bộ ba Citronnelle & Géranium gồm xịt toàn thân, gel tắm hương nước hoa và gel sữa dưỡng thể Aftersun được phát triển nhằm mang lại cảm giác tươi mát sau những ngày dài dưới ánh mặt trời.

Sự kết hợp giữa sả chanh, phong lữ và bạch đàn chanh tạo nên cảm giác sảng khoái, nhẹ nhàng trên làn da, gợi liên tưởng đến làn gió mát thổi qua những khu vườn ven biển. Thay vì chỉ lưu lại hương thơm, các sản phẩm còn hướng đến trải nghiệm thư giãn, giúp kéo dài cảm giác dễ chịu sau mỗi lần chăm sóc cơ thể.

Không gian sống cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện mùa hè mà Diptyque muốn truyền tải.

Thương hiệu giới thiệu nến thơm Pinède (Pine Grove) với mùi hương tái hiện nhựa thông khô ấm áp của những khu rừng ven Địa Trung Hải. Bên cạnh đó là các phụ kiện như Golden Carousel, Pyramid Candle Holder hay bình sáp thơm Médicis Vase phiên bản mới, được thiết kế như những tác phẩm trang trí giàu tính nghệ thuật.

Ở các sản phẩm này, ánh sáng, màu sắc và kỹ nghệ thủ công tiếp tục trở thành ngôn ngữ kể chuyện. Mỗi món đồ không chỉ đóng vai trò khuếch tán hương thơm mà còn góp phần tạo nên không gian sống mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, nơi thiên nhiên hiện diện trong từng chi tiết.

Điểm đáng chú ý của bộ sưu tập Mùa hè 2026 là cách Diptyque kết nối nhiều giác quan trong cùng một trải nghiệm. Mùi hương, ánh sáng, chất liệu và nghệ thuật thị giác được kết hợp để tái hiện cảm giác về một khu vườn thủy sinh ngập nắng, thay vì chỉ giới hạn ở những sản phẩm nước hoa truyền thống.

Thông qua Le Jardin des Eaux, nhà hương Pháp tiếp tục theo đuổi triết lý sống chậm và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị của mùa hè. Giống như cách người Pháp dành những tháng nắng đẹp nhất trong năm để nghỉ ngơi, khám phá thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống, Diptyque mong muốn mỗi người có thể tìm thấy "khu vườn mùa hè" của riêng mình thông qua những điểm chạm của hương thơm, ánh sáng và nghệ thuật thủ công.