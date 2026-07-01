Tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam bùng nổ du lịch: Nửa năm thu hơn 42.000 tỷ đồng, hút gần 5 triệu khách Hàn, Nga, Trung...

Du lịch tăng trưởng ấn tượng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón khoảng 11,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 42.502 tỷ đồng, với công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng 60%.

Cơ cấu thị trường khách quốc tế ngày càng đa dạng và cân bằng hơn, với Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chủ lực (khoảng 40%), tiếp đến là Nga và các nước CIS (24%), Trung Quốc (12%) cùng nhiều thị trường mới có tiềm năng tăng trưởng.

Kết quả này có được nhờ việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch, duy trì, mở rộng các đường bay quốc tế và nội địa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút du khách. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá được triển khai đồng bộ; nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của điểm đến.

Đà tăng trưởng của ngành du lịch tiếp tục được nối dài trong tháng 7 với hàng loạt hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026. Đây là sự kiện cấp quốc gia với hơn 40 chương trình, hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa và du lịch biển của địa phương.

Ước tính, chỉ trong 3 ngày diễn ra Festival Biển (17-19/7/2026), Khánh Hòa đã đón khoảng 787.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, mang về doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng. Sự kiện góp phần gia tăng sức hút của điểm đến trong mùa cao điểm du lịch hè.

Trước đó, năm 2025, Khánh Hòa đã đón 16,4 triệu lượt khách, tăng 14,38% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, đưa tổng doanh thu du lịch lên 66.700 tỷ đồng, tăng 16,84%, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sức hút ngày càng lớn của du lịch Khánh Hòa

Sở hữu đường bờ biển dài gần 500 km cùng hệ thống danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, Khánh Hòa là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu Việt Nam.

Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Quốc Bảo/ Báo Khánh Hoà

Địa phương quy tụ nhiều điểm đến nổi tiếng như Vịnh Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar, bãi biển Ninh Chử, vịnh Vĩnh Hy cùng các làng nghề truyền thống như làng gốm Bàu Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp…

Sức hấp dẫn của du lịch Khánh Hòa cũng liên tục được các tổ chức và tạp chí quốc tế ghi nhận. Mới đây, chuyên trang du lịch Lonely Planet đã đưa bãi biển Nha Trang và bãi biển Dốc Lết vào danh sách 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam mà du khách quốc tế không nên bỏ lỡ trong mùa hè.

Theo Lonely Planet, bãi biển Nha Trang là nơi hội tụ giữa không gian nghỉ dưỡng, các hoạt động giải trí và nhịp sống sôi động của một đô thị biển. Trong khi đó, bãi biển Dốc Lết gây ấn tượng với bãi cát trắng mịn cùng làn nước xanh ngọc trong vắt.

Biển Nha Trang. Ảnh: Báo Khánh Hoà

Bãi biển Dốc Lết. Ảnh: ST

Không chỉ nổi tiếng với du lịch biển, Khánh Hòa còn ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch ẩm thực. Tháng 5 vừa qua, tạp chí du lịch quốc tế Travel and Tour World đăng bài viết giới thiệu về ẩm thực địa phương, nhấn mạnh định hướng phát triển và kỳ vọng đưa Khánh Hòa trở thành "thủ phủ ẩm thực" hấp dẫn của thế giới. Những món ăn đặc trưng như bánh canh, bún cá sứa, lẩu mực hay các món hải sản tươi sống… được xem là những trải nghiệm không thể bỏ lỡ đối với du khách.

Trước đó, theo báo cáo của Viện Kinh tế Mastercard (Mastercard Economics Institute - MEI) công bố vào tháng 5/2025, Nha Trang xếp thứ 11 trong danh sách 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới mùa hè.

Đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số để phát triển bền vững

Song song với tăng trưởng thị trường, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Khánh Hòa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đến năm 2050 đã được phê duyệt nhằm nâng cao năng lực kết nối quốc tế. Hệ thống cảng biển được định hướng phát triển theo mô hình cảng xanh, hiện đại, gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển. Địa phương cũng đầu tư tuyến đi bộ và đường xe đạp ven biển dài khoảng 7 km, góp phần thúc đẩy du lịch xanh và phát triển kinh tế ban đêm.

Bãi Tranh. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ra mắt nền tảng Du lịch số tỉnh Khánh Hòa. Nền tảng được xây dựng như một "hướng dẫn viên du lịch" thông minh, kết nối dữ liệu về điểm đến, cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ vận chuyển, mua sắm, giải trí và các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

Đáng chú ý, công nghệ thực tế ảo (3D) được ứng dụng để số hóa các danh thắng, di tích, điểm du lịch tiêu biểu, giúp du khách có thể tham quan trực tuyến trước khi quyết định hành trình. Ở giai đoạn đầu, hơn 20 điểm đến tiêu biểu của Khánh Hòa đã được số hóa.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030, hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh, đồng thời triển khai đề án phát triển Khu du lịch Ninh Chử, hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn du lịch xanh…

(Tổng hợp: Báo Khánh Hòa, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam…)