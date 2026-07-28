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Tin vui với Bùi Tiến Dũng

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Tin vui với Bùi Tiến Dũng

Trung vệ Tiến Dũng báo tin mừng từ Hàn Quốc sau ca phẫu thuật chấn thương.

Trước thềm mùa giải mới, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đón tin vui từ Hàn Quốc khi ca phẫu thuật chấn thương sụn gối của anh diễn ra thành công, mở ra hy vọng sớm trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài bị chấn thương hành hạ.

Theo thông tin được chia sẻ, Bùi Tiến Dũng đã sang Hàn Quốc để tiến hành phẫu thuật sau khi gặp vấn đề ở sụn gối và phải chịu đựng cơn đau trong phần lớn mùa giải 2025/26. Dù vẫn nỗ lực thi đấu mỗi khi có thể, chấn thương dai dẳng đã ảnh hưởng đáng kể đến phong độ cũng như khả năng ra sân của trung vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Tiến Dũng phẫu thuật thành công (Ảnh: Khánh Linh)


Sau khi mùa giải khép lại, đội ngũ y tế cùng cầu thủ quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật nhằm xử lý dứt điểm chấn thương. Ca mổ đã diễn ra thuận lợi, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình điều trị của tuyển thủ Việt Nam.

Theo kế hoạch, Bùi Tiến Dũng sẽ bước vào giai đoạn hồi phục và tập phục hồi chức năng kéo dài khoảng ba tháng trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu. Nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng tiến độ, trung vệ sinh năm 1995 có thể tái xuất vào cuối năm 2026.

Đây là thông tin tích cực không chỉ với cá nhân Bùi Tiến Dũng mà còn với Thể Công Viettel cũng như đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm và vai trò quan trọng nơi hàng phòng ngự, sự trở lại của trung vệ 30 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp anh sớm lấy lại phong độ đỉnh cao để tiếp tục cống hiến cho CLB và cạnh tranh suất góp mặt trong các đợt tập trung của đội tuyển quốc gia.

Theo Tiên Tiên

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