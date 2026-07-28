"Apple phá lệ với iPhone 18"

Apple được cho là vẫn sẽ giới thiệu dòng iPhone 18 vào tháng 9 năm nay theo thông lệ.

Tuy nhiên, kế hoạch phát hành sản phẩm có thể khác đáng kể so với những năm gần đây, gợi nhớ đến giai đoạn đặc biệt của năm 2020 khi đại dịch COVID-19 khiến lịch trình ra mắt iPhone bị xáo trộn.

Trong nhiều năm, Apple duy trì lịch trình quen thuộc với việc công bố thế hệ iPhone mới vào đầu tháng 9 và mở bán toàn bộ các phiên bản chỉ vài tuần sau đó. Cách làm này giúp hãng giữ được nhịp tăng trưởng ổn định, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư và người dùng.

Apple được cho là sẽ ra mắt iPhone 18 vào tháng 9 như thường lệ, nhưng lịch mở bán có thể bị chia thành nhiều đợt. (Ảnh minh hoạ: AppleInsider)

Ngoại lệ gần nhất diễn ra vào năm 2020. Khi đó, Apple phải lùi sự kiện giới thiệu iPhone sang tháng 10 do ảnh hưởng của đại dịch. Chỉ hai mẫu máy được mở bán đầu tiên, trong khi hai phiên bản còn lại phải chờ đến tháng 11 mới lên kệ.

Theo các tin đồn mới nhất, dòng iPhone 18 có thể tiếp tục đi theo một kịch bản tương tự. Dù sự kiện ra mắt nhiều khả năng vẫn diễn ra trong tháng 9, không phải tất cả các mẫu máy sẽ được bán cùng thời điểm.

Nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể là hai mẫu đầu tiên được mở bán. Trong khi đó, mẫu iPhone Ultra màn hình gập, sản phẩm được chờ đợi nhất của Apple trong nhiều năm qua, nhiều khả năng sẽ được giới thiệu cùng sự kiện nhưng lên kệ muộn hơn vài tuần.

Bên cạnh đó, số lượng iPhone mới xuất hiện trong mùa thu năm nay cũng có thể ít hơn thường lệ. Nếu các tin đồn về việc iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 bị dời sang mùa xuân năm 2027 là chính xác, Apple sẽ chỉ ra mắt ba mẫu iPhone mới trong đợt phát hành cuối năm 2026. Đây sẽ là dòng sản phẩm mùa thu có quy mô nhỏ nhất của hãng kể từ năm 2019.

Hiện chưa rõ Apple lựa chọn chiến lược này nhằm tối ưu kế hoạch kinh doanh hay do gặp những thách thức trong chuỗi cung ứng, bao gồm cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ toàn cầu và độ phức tạp trong quá trình sản xuất hàng loạt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên. Dù nguyên nhân là gì, mùa ra mắt iPhone năm 2026 được dự báo sẽ mang nhiều điểm tương đồng với giai đoạn đặc biệt của năm 2020.