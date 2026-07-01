Mô hình 4 màu sắc iPhone 18 Pro Max
Loạt hình ảnh mô hình iPhone 18 Pro Max với bốn tùy chọn màu sắc đang thu hút sự chú ý của người yêu iPhone.
- 12-07-2026Tin mừng về iPhone 18 Pro Max
- 10-07-2026iPhone 18 Pro Max lộ thiết kế mới, có 3 màu sắc
- 04-07-2026Thông tin hấp dẫn về iPhone 18 Pro Max
Chỉ còn chưa đầy hai tháng trước thời điểm Apple dự kiến giới thiệu thế hệ iPhone mới, mạng xã hội xuất hiện loạt hình ảnh được cho là mô hình (dummy) của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với bốn tùy chọn màu sắc khác nhau.
Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ, đặc biệt là phiên bản màu tím đỏ Dark Cherry được cho là sẽ thay thế màu chủ đạo của dòng Pro năm nay.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây không phải hình ảnh chính thức từ Apple. Các mẫu dummy thường được tạo dựng dựa trên thông tin chưa được xác thực. Vì vậy, chúng chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo phản ánh chính xác màu sắc hay chất liệu hoàn thiện của sản phẩm thương mại. Apple hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ tùy chọn màu nào cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.
Điểm đáng chú ý là các mô hình lần này cho thấy ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của dòng Pro, trong khi tập trung tạo khác biệt bằng màu sắc và lớp hoàn thiện bề mặt. Điều này phù hợp với nhiều báo cáo gần đây cho rằng iPhone 18 Pro sẽ không thay đổi quá nhiều về ngoại hình mà tập trung vào nâng cấp phần cứng như chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, Dynamic Island nhỏ hơn, camera có khẩu độ biến thiên và pin dung lượng lớn hơn.
Cần nhấn mạnh rằng toàn bộ hình ảnh trên đều chỉ mang tính tham khảo. Apple chưa xác nhận bất kỳ tùy chọn màu sắc nào cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong quá khứ, không ít mô hình dummy từng khác biệt về sắc độ, chất liệu hoàn thiện hoặc thậm chí màu sắc so với sản phẩm chính thức. Vì vậy, người dùng vẫn nên chờ sự kiện ra mắt của Apple để có cái nhìn chính xác nhất.
Đời sống và Pháp luật