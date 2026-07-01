Thứ đắt nhất mà tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng không tiếc tiền đầu tư cho Vinpearl Theater ở Hưng Yên

Điều đắt giá không chỉ nằm ở những công nghệ triệu USD

Vinpearl Theater Ocean City quy tụ nhiều hạng mục công nghệ hiếm gặp tại Việt Nam. Trong đó nổi bật là màn LED Panorama diện tích khoảng 1.200 m² kết hợp gần 100 màn LED ma trận phía trong sân khấu, cho phép thay đổi cấu hình trình diễn và chuyển cảnh linh hoạt. Nhà hát cũng là một trong những đơn vị tiên phong đưa hệ thống vòi phun nước điện từ vào sân khấu trong nhà, có khả năng tạo hiệu ứng mưa, lũ với độ chính xác cao.

Bên cạnh đó là hệ thống sàn nâng hạ đa điểm, hệ thống treo tải trọng lớn, cơ khí sân khấu, âm thanh, ánh sáng và điều khiển trung tâm được thiết kế đồng bộ để phục vụ các đại cảnh. Chỉ riêng con thuyền xuất hiện trong "Đất nước Thiên Hùng Ca" đã có trọng lượng gần 2 tấn, được vận hành nhờ hệ thống sàn nâng hiện đại, trong khi mỗi module nâng có khả năng chịu tải khoảng 1,5 tấn và các điểm treo đạt tải trọng tới 500 kg.

Dù vậy, theo ông Nguyễn Đức Nam, Quản lý sản xuất chương trình nghệ thuật "Đất nước Thiên Hùng Ca", bản thân công nghệ không phải là yếu tố tạo nên sự khác biệt.

"Thực tế, vấn đề nằm ở việc chúng ta sẽ vận dụng 12 công nghệ hiện đại đấy như thế nào để tạo ra cảm xúc nhập vai cũng như trải nghiệm xuyên suốt cho khán giả", ông Nguyễn Đức Nam chia sẻ.

Theo ông Nam, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, LED, visual, cơ khí và chuyển động sân khấu được nghiên cứu song song với quá trình xây dựng kịch bản để trở thành một phần của câu chuyện. Mỗi công nghệ đều được tính toán xuất hiện ở đâu, tạo cảm xúc gì, dẫn dắt ánh nhìn của khán giả như thế nào và tương tác ra sao với diễn viên.

Ông Nguyễn Đức Nam, Quản lý sản xuất chương trình nghệ thuật "Đất nước Thiên Hùng Ca".

Quan điểm ấy cũng lý giải vì sao ông Nam cho rằng: "Một show diễn thành công là khi công nghệ càng hiện đại sẽ càng trở nên vô hình." Điều khán giả nhớ sau buổi diễn không phải màn LED hay hiệu ứng nước, mà là cảm xúc và câu chuyện được kể trên sân khấu.

Khi người sáng tạo không còn bị giới hạn bởi hạ tầng

Nếu công nghệ là phần dễ nhìn thấy nhất thì hạ tầng mới là giá trị phía sau nhưng quyết định khả năng tạo nên những đại show.

Theo ông Nam, ngay từ đầu Vinpearl Theater Ocean City đã được xác định là nhà hát dành cho các chương trình quy mô lớn. Chính định hướng này khiến đội ngũ thiết kế và ekip đạo diễn cùng tham gia ngay từ giai đoạn đầu để tính toán không gian, tải trọng, hệ thống kỹ thuật và cơ khí sân khấu.

"Những show biểu diễn thông thường sẽ nương theo nhà hát, nương theo hệ thống công nghệ của nhà hát đấy để làm show. Còn ở đây, mọi thứ đã được tính toán ngay từ đầu để biết cần có gì và cần phải làm gì. Điều đó giúp ekip không phải cắt giảm ý tưởng vì giới hạn của sân khấu, đồng thời mở rộng khả năng dàn dựng những cảnh diễn có quy mô lớn hơn", ông cho biết.

Thực tế, thách thức lớn nhất của ekip không nằm ở việc đưa từng công nghệ vào nhà hát, mà là khiến toàn bộ hệ thống hoạt động như một thể thống nhất. Hàng nghìn giờ được dành để lập trình, tính toán độ trễ giữa LED, cơ khí, visual, âm thanh và chuyển động của diễn viên. Trước mỗi buổi diễn, toàn bộ hệ thống đều phải được kiểm tra và hiệu chỉnh để bảo đảm các hiệu ứng vận hành mượt mà.

Ở góc độ đó, điều đắt giá nhất của Vinpearl Theater không chỉ là sở hữu nhiều công nghệ hiện đại, mà là năng lực biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực nhờ một hạ tầng được chuẩn bị từ đầu.

Tham vọng hình thành điểm đến nổi bật của công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, câu chuyện của Vinpearl Theater không dừng ở một công trình hay một chương trình biểu diễn.

Theo ông Trần Đức Minh, Quản lý cao cấp R&D của Vinpearl, lịch sử và văn hóa Việt Nam vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa được kể với những người sản xuất. "Đất nước Thiên Hùng Ca" mới chỉ là phiên bản đầu tiên và cũng là chương trình đầu tiên trong một chuỗi các đại show được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Điều này cũng cho thấy giá trị của một nhà hát hiện đại không chỉ nằm ở khả năng phục vụ một tác phẩm, mà còn ở năng lực sản xuất lâu dài. Khi hạ tầng được đầu tư đủ lớn và đủ đồng bộ, mỗi chương trình mới sẽ không còn phải bắt đầu lại từ những giới hạn của sân khấu, mà có thể tập trung nhiều hơn vào chất lượng nội dung và sáng tạo. Chính những công trình biểu diễn đó sẽ góp phần hình thành những điểm đến văn hóa có sức hút lâu dài, kéo theo dòng khách, dịch vụ và các hoạt động kinh tế liên quan.

Ông Trần Đức Minh, Quản lý cao cấp R&D của Vinpearl.

Ông Trần Đức Minh kỳ vọng "Đất nước Thiên Hùng Ca" sẽ trở thành "viên gạch đầu tiên" cho hành trình xây dựng các chương trình nghệ thuật văn hóa được đầu tư bài bản theo tư duy công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, phát triển du lịch và tạo động lực cho kinh tế địa phương.

Ở góc nhìn đó, màn LED Panorama hay sân khấu nước chỉ là những tài sản hữu hình. Giá trị lớn hơn mà Vinpearl Theater đang hướng tới là tạo dựng một năng lực sản xuất bền vững cho các sản phẩm văn hóa quy mô lớn. Khi hạ tầng được đầu tư với tầm nhìn dài hạn, giá trị của một nhà hát không còn được đo bằng số mét vuông màn LED hay số vòi phun nước, mà bằng khả năng liên tục tạo ra những tác phẩm mới, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và những điểm đến có sức sống lâu dài.